Số liệu chỉ ra đây là tiền đạo toàn diện nhất World Cup 2026

Thống kê về Ousmane Dembele gây sốc khi cầu thủ này thực hiện điêu luyện mọi động tác chuyền, tạt, dứt điểm và phá bóng bằng cả hai chân với tần suất tương đương.

Ousmane Dembele là tiền đạo duy nhất đạt đến trình độ sử dụng gần như hoàn hảo cả hai chân tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo phân tích chi tiết từ nền tảng phân tích thể thao Gradient Sports, Ousmane Dembele là tiền đạo duy nhất đạt đến trình độ sử dụng gần như hoàn hảo cả hai chân tại World Cup 2026.

Cụ thể, trong 3 trận vòng bảng, cầu thủ thuộc biên chế PSG có 48,9% các pha chuyền, tạt, dứt điểm và phá bóng được thực hiện bằng chân trái, trong khi 51,1% đến từ chân phải.

Cú hat-trick trước Na Uy là ví dụ tiêu biểu nhất về hình ảnh một chân sút hoàn hảo. Anh ghi bàn đầu bằng chân phải trong vòng cấm đông người.

Bàn thứ hai là cú cứa lòng vào góc xa từ ngoài vùng cấm. Đến bàn thứ 3, Dembele có pha xử lý kỹ thuật trong không gian hẹp, trước khi anh đặt lòng chân trái xuyên qua hàng thủ Na Uy.

Thống kê chi tiết tần suất sử dụng chân trái và chân phải của Dembele tại World Cup 2026. Ảnh: Gradient Sports.

Ba bàn, ba kiểu dứt điểm, hai chân khác nhau. Đó chính là điểm khiến số 7 tuyển Pháp trở nên đáng sợ. Với nhiều cầu thủ tấn công, hậu vệ có thể ép họ vào chân không thuận.

Tuy nhiên, với Dembele, khái niệm ấy gần như vô nghĩa. Anh có thể sút bằng chân phải hoặc chân trái mà không cần đổi nhịp quá rõ. Thủ môn không biết phải nghiêng người sớm về đâu. Hậu vệ không chắc nên bịt góc nào. Chỉ một tích tắc do dự, bóng đã đi vào góc xa.

Quan trọng hơn, với tuyển Pháp, sự bùng nổ của Dembele đến đúng lúc. Nếu tập trung quá nhiều vào Mbappe, họ sẽ để lộ khoảng trống cho Dembele với nguồn sát thương gần như không thể đoán trước.