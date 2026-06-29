Apple tạo ra cú sốc lớn

Việc Apple tăng giá MacBook, iPad được xem như cú sốc lớn mà thị trường công nghệ phải đối mặt.

Các sản phẩm vừa tăng giá của Apple có cả MacBook Neo với mức tăng 100 USD. Ảnh: The Verge.

Apple đã tăng giá các mẫu MacBook, iPad, Vision Pro và nhà thông minh từ ngày 25/6. Một số sản phẩm đắt hơn khoảng 20% so với thế hệ trước. Giá iPhone và Apple Watch hiện chưa thay đổi.

Sau khi tăng giá, vốn hóa thị trường của Apple giảm 260 tỷ USD sau một đêm. Các nhà phân tích cho biết đây là cú sốc lớn mà ngành công nghệ đối mặt do chi phí bộ nhớ và chip lưu trữ tăng cao, đồng thời cảnh báo iPhone là thiết bị tăng giá tiếp theo.

iPhone 18 Pro sẽ tăng giá

"Ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng đang đối mặt thách thức chưa từng có", Apple cho biết. Công ty nói thêm rằng sự mở rộng nhanh chóng của trung tâm dữ liệu AI khiến nhu cầu bộ nhớ và lưu trữ tăng đột biến.

Đại diện Táo khuyết nhấn mạnh "chưa từng chứng kiến linh kiện tăng giá nhiều và nhanh đến vậy", thừa nhận đã đến lúc phải tăng giá một số sản phẩm. Theo SCMP, điều này ngụ ý Apple sẽ tiếp tục tăng giá thiết bị trong tương lai.

Cổ phiếu Apple trong ngày 25/6 giảm 6,15%, xuống còn 275,15 USD , đánh dấu mức giảm lớn nhất trong hơn một năm qua.

Ivan Lam, nhà phân tích cấp cao tại công ty tư vấn thị trường Counterpoint Research, cho rằng động thái từ Apple phản ánh "cú sốc lớn" của thị trường, đến từ chip nhớ tăng giá liên tục. Điều này ảnh hưởng đến cấu trúc chi phí với thị trường máy tính và tablet.

Nhà phân tích này nhận định xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến dòng iPhone 18 Pro, dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm nay.

"Sự bùng nổ chưa từng thấy của cơ sở hạ tầng AI đã hoàn toàn định hình lại chuỗi cung ứng bán dẫn. Hiện tại, tình hình mất cân bằng cung - cầu khó cải thiện đáng kể trong 2 năm tới", Lam dự đoán.

Điều đó tác động lớn đến thị trường, trong bối cảnh các công ty sản xuất chip nhớ tập trung bán hàng cho dự án AI và trung tâm dữ liệu, khiến nguồn cung bộ nhớ trên thiết bị điện tử tiêu dùng sụt giảm.

Những thiết bị vừa tăng giá của Apple gồm máy tính Mac, iPad, Vision Pro và nhà thông minh. Ảnh: Shutterstock.

Theo dự báo của Counterpoint Research, doanh số smartphone toàn cầu năm 2026 sẽ giảm 13,9% so với năm ngoái, mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay.

Công ty phân tích thị trường IDC dự đoán dòng iPhone 18 Pro có thể đắt hơn tối đa 200 USD . Trước đó, con số trên chỉ là 100 USD , nhưng được điều chỉnh sau khi Apple công bố tăng giá loạt sản phẩm, với mức tăng 15% trở lên.

"Chúng tôi từng giả định mức tăng 100 USD cho iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và 50 USD trên dòng cơ bản. Tuy nhiên, với việc một số mẫu iPad và Mac đắt hơn đến 300 USD , tôi cho rằng mức tăng giá thực tế của iPhone thậm chí cao hơn, có thể đến 200 USD với mẫu Pro và Pro Max", Nabila Popal, Giám đốc cấp cao mảng Dữ liệu & Phân tích của IDC, nhận định.

Hãng phân tích cũng dự đoán iPhone màn hình gập sẽ có giá trung bình 2.500 USD , phiên bản bộ nhớ cao hơn có thể đạt 3.000 USD . Theo MacRumors, việc định giá đắt cho tùy chọn cao cấp giúp Apple bù đắp một phần chi phí, tránh việc những model khác tăng giá mạnh hơn.

Dựa trên tin đồn, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max dự kiến trang bị 12 GB RAM. Để so sánh, iPad Air M4 và iPad Pro M5 cùng có RAM 12 GB, mức giá tăng lần lượt 150 USD và 200 USD .

Lợi thế của Apple

Các đối thủ của Apple tại Trung Quốc như Oppo, Vivo, Xiaomi hay Honor đã tăng giá smartphone, tablet và máy tính. Kể cả Huawei, cái tên được cho có vị thế tốt nhờ mối quan hệ thân thiết với các công ty chip nhớ, cũng phải tăng giá dòng Nova 16 ra mắt đầu tháng 6.

"Mức tăng chi phí hiện tại rõ ràng vượt quá khả năng của Apple, sau khi hãng cố gắng chống chọi trong ít nhất 2 quý bằng cách tự bù đắp chi phí", Lam cho biết.

Nhà phân tích từ Counterpoint nhận định tăng giá sản phẩm trước lúc ra mắt iPhone vào mùa thu "không phải quyết định lý tưởng".

Ngay sau khi tăng giá MacBook Neo, thiết bị đã tạm hết hàng trên các trang thương mại điện tử và cửa hàng chính thức của Apple tại Trung Quốc, trước khi có hàng trở lại. Ở đất nước tỷ dân, thiết bị có giá 5.499 nhân dân tệ ( 809 USD ), so với giá cũ 4.599 nhân dân tệ ( 677 USD ).

Theo SCMP, một số người dùng tại Trung Quốc đang xem xét lại kế hoạch nâng cấp iPhone vì dự đoán phiên bản mới sẽ tăng giá.

Thomas Chen (sống ở Thâm Quyến) từng muốn nâng cấp iPhone 17 Pro Max lên thế hệ tiếp theo vào cuối năm. Tuy nhiên, tin đồn tăng giá khiến ông suy nghĩ lại.

"Giờ đây tôi không chắc lắm. Tôi sẽ theo dõi sát sao giá và cân nhắc kỹ lưỡng", Chen nói.

Apple cũng có thể sớm tăng giá iPhone. Ảnh: Bloomberg.

Một số nhà phân tích cho rằng nhóm khách hàng cao cấp của Apple khó có thể từ bỏ thương hiệu chỉ vì tăng giá.

"Apple có vị thế tốt để nâng giá sản phẩm mà không phải hy sinh phần cứng hay tránh nguy cơ gia tăng lượng khách rời bỏ thương hiệu, một phần bởi công ty ngày càng tập trung vào phân khúc khách hàng cao cấp", nhà phân tích Dan Ives từ Wedbush nhận định.

Ives kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa Apple và Intel có thể giúp tháo gỡ nút thắt về lâu dài. Theo ông, Apple đang đảm bảo năng lực sản xuất tại Mỹ để chuẩn bị chu kỳ phần cứng xoay quanh AI trong nhiều năm tới.

Hãng phân tích IDC cũng nhận định việc tăng giá iPhone 18 Pro không ảnh hưởng đến lượng khách hàng nâng cấp. Những người đang dùng iPhone 15 (dòng cơ bản) hoặc thế hệ cũ hơn có thể muốn đổi máy để sử dụng Siri AI.

Theo ước tính, 54% lượng iPhone bán ra từ năm 2022 cần nâng cấp để chạy Siri mới. Ngoài ra, người dùng iPhone Pro Max hầu hết thuộc phân khúc cao cấp và "ít nhạy cảm về giá" nên sẽ không ảnh hưởng, kết hợp lựa chọn trả góp tại các thị trường. Ví dụ, mức tăng 200 USD chỉ tương đương 5 USD /tháng cho lựa chọn trả góp 36 tháng.