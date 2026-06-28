Apple bị nêu tên

Một giám đốc cấp cao của Micron cho rằng giá mua quá thấp trong giai đoạn suy thoái đã khiến ngành chip nhớ giảm đầu tư, góp phần tạo ra tình trạng thiếu hụt hiện nay.

Apple đang chịu áp lực lớn do giá chip nhớ tăng cao. Ảnh: Reuters.

Nhận định trên được đưa ra sau khi Micron công bố kết quả kinh doanh quý III năm tài khoá 2026, trong đó doanh thu đạt 41,46 tỷ USD . Con số này cao gấp nhiều lần so với mức 9,3 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của công ty đạt 84,6%.

Micron cũng dự báo doanh thu quý IV tới có thể đạt khoảng 50 tỷ USD , với biên lợi nhuận gộp được ước tính khoảng 86%. Kết quả này cho thấy nhu cầu chip nhớ đang tăng mạnh trong kỷ nguyên AI.

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ nằm ở nhu cầu hiện tại. Theo 9to5Mac, Sumit Sadana, Giám đốc kinh doanh của Micron, đã nhắc đến giai đoạn thị trường đi xuống trước đó. Ông không nêu tên Apple, song phát biểu của ông được đặt trong bối cảnh Táo khuyết là một trong những khách hàng lớn của ngành chip nhớ.

Ông Sadana nói Micron từng không thể đầu tư đủ trong giai đoạn thị trường suy thoái. Một phần nguyên nhân đến từ việc nhiều khách hàng tận dụng thời điểm đó để ép giá xuống rất thấp.

“Chúng tôi đã nói với một vài khách hàng rằng cách làm giá quá quyết liệt như vậy sẽ không mang tính xây dựng”, Sumit Sadana cho biết.

Theo ông, giá bán thấp và biên lợi nhuận kém đã khiến nhiều khoản đầu tư của ngành bị dừng lại trong năm 2023. Hệ quả là năng lực cung ứng không tăng đủ nhanh khi nhu cầu bật mạnh trở lại.

Apple từ lâu nổi tiếng với khả năng đàm phán với nhà cung cấp. Các thỏa thuận mua hàng dài hạn giúp công ty có vị thế tốt hơn nhiều đối thủ. Chúng cũng giúp nhà sản xuất iPhone giữ giá linh kiện ở mức thấp trong thời gian dài hơn.

Mới đây, CEO Tim Cook cho rằng Apple cần giá chip nhớ và nguồn cung trở lại mức hợp lý cho sản phẩm tiêu dùng. Đây là vấn đề quan trọng với công ty. Công ty đang sử dụng lượng lớn RAM và bộ nhớ lưu trữ trong Mac, iPad, iPhone cùng nhiều thiết bị khác.

Apple đồng loạt tăng giá một số dòng máy Mac. Ảnh: Bloomberg.

Căng thẳng hiện nay phản ánh một nghịch lý của chuỗi cung ứng công nghệ. Trong giai đoạn dư cung, khách hàng lớn có thể ép giá để bảo vệ biên lợi nhuận. Nhưng khi nhu cầu AI làm thị trường đảo chiều, chính các công ty này lại chịu áp lực chi phí.

Micron hiện hưởng lợi lớn từ nhu cầu chip nhớ cho trung tâm dữ liệu và AI. CEO Sanjay Mehrotra nói rằng kết quả kỷ lục của quý III năm tài chính 2026 cho thấy giá trị chiến lược của bộ nhớ trong kỷ nguyên AI.

“Micron đang đầu tư ở mức kỷ lục vào công nghệ, sản phẩm và nguồn cung để đáp ứng nhu cầu tăng nhanh của khách hàng”, CEO Sanjay Mehrotra cho biết.

Với Apple, vấn đề hiện tại không chỉ là chi phí linh kiện. Công ty đang phải cân bằng giữa giá bán, biên lợi nhuận và sức mua của người dùng. Nếu tình trạng thiếu chip nhớ kéo dài, áp lực tăng giá có thể chưa dừng lại ở MacBook và iPad.