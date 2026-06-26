Đồ Apple tăng giá

Apple điều chỉnh giá một số dòng iPad, MacBook và nhà thông minh, đắt hơn từ 15% so với giá niêm yết trước đây.

Dòng iPad Air của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Apple vừa tăng giá vài sản phẩm. Động thái này diễn ra một tuần sau khi CEO Tim Cook thừa nhận công ty không còn khả năng bù đắp chi phí chip nhớ tăng cao. 2 linh kiện này đều khan hiếm do nhu cầu lớn từ các công ty AI, đang chi mạnh tay để đầu tư trung tâm dữ liệu.

Theo WSJ, Apple đã tạm đóng cửa hàng trực tuyến để điều chỉnh giá sản phẩm. Theo ghi nhận, một số dòng MacBook tăng giá khoảng 15-20%, trong khi iPad đắt hơn 15-25%. Loa HomePod và Apple TV cũng nằm trong đợt tăng giá.

Không còn khả năng "bảo vệ" người dùng

Với MacBook Air M5, giá khởi điểm tăng 200 USD , lên 1.300 USD . MacBook Pro M5 dòng cơ bản tăng 300 USD , lên 2.000 USD , trong khi MacBook Neo tăng 100 USD , lên 700 USD . iPad Air có giá 750 USD (tăng 150 USD ), còn iPad Pro có giá 1.200 USD (tăng 200 USD ).

Loa HomePod phiên bản tiêu chuẩn hiện có giá 350 USD (tăng 50 USD ), trong khi HomePod mini có giá 130 USD (tăng 30 USD ). Apple TV hiện có giá 200 USD (tăng 70 USD ).

Đợt điều chỉnh của Apple cũng áp dụng tại Việt Nam. MacBook Air M5 có giá khởi điểm tăng 6 triệu, từ 30 triệu lên 36 triệu đồng. MacBook Pro M5 tăng 10 triệu, từ 45 triệu lên 55 triệu đồng. MacBook Neo tăng 3 triệu, từ 16,5 triệu lên 19,5 triệu đồng.

Đối với iPad, dòng iPad Air M4 có giá khởi điểm 21 triệu (tăng 4,4 triệu đồng), trong khi iPad Pro M5 có giá khởi điểm 35,6 triệu (tăng 5,6 triệu đồng). Apple TV có giá từ 6 triệu (tăng 2,5 triệu đồng).

Giá iPhone hiện chưa thay đổi, song đại diện công ty ám chỉ về khả năng tiếp tục tăng giá.

"Đã đến lúc chúng tôi phải tăng giá. Chúng tôi chưa từng thấy linh kiện đắt lên nhiều và nhanh như vậy", WSJ trích lời đại diện Apple.

Giá iPhone hiện chưa thay đổi. Ảnh: Zuma Press.

Theo Bloomberg, Apple nói thêm rằng công ty đã "bảo vệ khách hàng trước khả năng tăng giá", nhưng không thể trụ thêm.

"Chúng tôi biết đây không phải tin vui, và chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm giải pháp", đại diện công ty nhấn mạnh.

Vào tháng 4, lãnh đạo Apple cho biết tình trạng thiếu hụt chip nhớ sẽ trở nên tệ hơn trong cả năm nay. Thời điểm đó, CEO Tim Cook thừa nhận công ty gặp ảnh hưởng nguồn cung, nhiều mẫu máy Mac bị giao chậm.

"Chưa phải lúc chúng tôi tuyên bố tình hình sẽ sớm kết thúc", Cook cho biết. Ông nói thêm rằng những hạn chế có thể kéo dài "vài tháng".

Apple đã tăng giá MacBook Pro và MacBook Air đời mới nhất vào tháng 3, song mức tăng được bù đắp bởi dung lượng RAM và chip xử lý mạnh hơn. Vào tháng 5, phiên bản rẻ nhất của Mac mini M4 (giá 600 USD ) đã bị ngừng bán.

John Ternus, CEO mới của Apple từ ngày 1/9, sẽ gánh vác công ty trong bối cảnh khủng hoảng chip nhớ. Tin đồn cho biết tình trạng này ảnh hưởng đến kế hoạch ra mắt sản phẩm mới của Apple, bao gồm Mac Studio thế hệ tiếp theo.

Hồi tháng 4, Cook cho biết so với Mac, iPhone ít bị ảnh hưởng bởi tình trạng khan hiếm chip, nhưng vẫn gặp vấn đề với nguồn cung bộ xử lý. Apple dự kiến ra mắt một số điện thoại mới vào tháng 9, gồm iPhone màn hình gập với giá khởi điểm 2.000 USD .

Tình hình chưa khả quan

Do nhu cầu tăng vọt từ các công ty AI, giá bán chip nhớ DRAM và chip lưu trữ NAND tăng gấp 4 lần trong 12 tháng qua, theo dữ liệu từ TechInsights. Ước tính cho thấy những linh kiện trên sẽ tiếp tục đắt lên trong năm tới.

Chip nhớ và chip lưu trữ là thành phần quan trọng trên nhiều thiết bị công nghệ như smartphone, máy tính, máy chơi game, ôtô và một số sản phẩm tiêu dùng khác. Nhiều thiết bị trong số đó đã tăng giá mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn với WSJ, CEO Tim Cook thừa nhận "không thể tránh khỏi" việc tăng giá, đặc biệt khi nguồn cung giảm trong khi người dùng vẫn có nhu cầu mua sắm.

Quảng cáo dòng laptop giá rẻ MacBook Neo tại Ấn Độ. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 24/6, Micron, nhà sản xuất bộ nhớ và lưu trữ lớn của Mỹ, báo cáo lợi nhuận quý III vượt trội ( 28,24 tỷ USD ). Doanh thu công ty tăng 9,3 tỷ USD sau một năm, đạt 41,46 tỷ USD , tỷ suất lợi nhuận gộp hơn 80%.

Trong cuộc họp báo cáo tài chính, lãnh đạo Micron nhấn mạnh tình trạng khan hiếm có thể kéo dài sau năm 2027. Mới 3 tháng trước, các lãnh đạo này dự đoán tình trạng khan hiếm chỉ kéo dài sang năm sau.

Sumit Sadana, Giám đốc Kinh doanh Micron, cho biết công ty không thể đầu tư trong đợt suy thoái gần nhất của thị trường chip nhớ, một phần bởi vài khách hàng tận dụng cơ hội để mua chip giá rẻ mạt.

"Chúng tôi nói với vài khách hàng 'ép giá' rất mạnh rằng động thái này không mang tính xây dựng... Rất nhiều khoản đầu tư trong ngành bị đình trệ vào năm 2023 do giá và biên lợi nhuận quá thấp", Sadana cho biết dù không nêu rõ tên khách hàng.

Apple được biết đến với chiến lược tận dụng số lượng mua lớn để nhà cung cấp bán giá rẻ nhất, WSJ trích lời một số nhà phân tích và cựu lãnh đạo công ty sản xuất chip nhớ.