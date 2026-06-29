Messi vẫn đi bộ

Thống kê sau trận đấu với Jordan cho thấy Lionel Messi chỉ chạy 3,4 m với tốc độ hơn 25 km/h. Mọi thông số khác về bứt tốc của Messi cũng ít nhất trên sân.

Lionel Messi di chuyển chính xác chỉ 3,4 m với tốc độ hơn 25 km/h trong trận đấu với Jordan. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo sau trận đấu của FIFA, Lionel Messi chỉ đạt khoảng cách 3,4 m chạy với tốc độ hơn 25 km/h trong trận đấu với Jordan. Toàn bộ quãng đường di chuyển còn lại của số 10 tuyển Argentina đều ở mức tốc độ thấp hơn. Nói cách khác, kỷ lục gia World Cup gần như đã "đi bộ" trong suốt trận đấu.

Bên cạnh đó, Messi cũng là cầu thủ có số lần bứt tốc ít nhất trên sân ở nhiều quãng đường khác nhau như 7-15 km/h, 15-20 km/h và 25km/h.

Để so sánh, José Manuel López - cầu thủ vào sân ở phút 82 để thay thế Julián Alvarez chỉ có quãng đường di chuyển gần 1.500 m, nhưng trong đó có 18,5 m chạy với tốc độ hơn 25 km/h.

Thực tế, đây không phải lần đầu Messi có cường độ di chuyển thấp nhất trên sân. Trong chiến thắng 3-0 ở trận mở màn trước Algeria, Messi dù lập hat-trick chỉ di chuyển 6,81 km trong 80 phút trên sân.

Con số này tương đương khoảng 7,33 km trong một trận đấu trọn vẹn và cũng là một trong những cầu thủ di chuyển ít nhất cả đội.

Thay vì liên tục tìm kiếm bóng, ở tuổi 39, Messi không còn thống trị trận đấu bằng sự tham gia không ngừng nghỉ nữa. Thay vào đó, anh ngày càng định hình trận đấu thông qua những khoảnh khắc được lựa chọn cẩn thận.

Thống kê quãng đường di chuyển theo từng mốc vận tốc của tuyển Argentina trong trận đấu với Jordan. Ảnh: FIFA.

"El Pulga" thường đứng ở rìa sân trước khi xuất hiện ở những vị trí nguy hiểm khi Argentina tấn công. Cú hat-trick của anh ấy là kết quả của sự phán đoán và định vị hoàn hảo cũng như khả năng thực hiện xuất sắc.

Để Messi phát huy hiệu quả lớn nhất, hệ thống của HLV Lionel Scaloni cũng được thiết kế riêng biệt. Phần lớn khối lượng công việc mà siêu sao 39 tuổi này từng đảm nhiệm như dẫn bóng, đưa bóng từ giữa sân lên khu vực tấn công và đột phá vào hàng phòng ngự giờ đây được Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez và Julián Álvarez đảm nhiệm.

Sự vận động không ngừng nghỉ, những pha di chuyển đánh lạc hướng và khả năng di chuyển không bóng của họ tạo ra những khoảng trống để Messi hoạt động.

Trong khi quãng đường dự kiến ​​Messi di chuyển trong cả trận đấu là 7,33 km, các đồng đội chơi bóng xung quanh anh di chuyển tổng cộng khoảng 35 km, đảm bảo rằng đội trưởng Argentina luôn giữ được sự sung sức và sáng tạo trong suốt thời gian anh ấy có mặt trên sân.