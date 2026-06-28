Không cần đường cong hoàn hảo, Messi vẫn ghi dấu với vũ khí sút phạt

Với siêu phẩm đá phạt đẳng cấp vào lưới Jordan, Lionel Messi một lần nữa nhắc cả thế giới về hình ảnh của một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất trên chấm đá phạt.

Được tung vào sân từ phút 60 trước Jordan trong trận đấu thuộc lượt cuối bảng J World Cup 2026, Messi lập tức để lại dấu ấn khi thực hiện cú đá phạt hàng rào hoàn hảo, đưa bóng vượt qua hàng rào và găm thẳng vào góc lưới, nâng tỷ số lên 3-1.

Theo Opta, Messi là cầu thủ thứ sáu trong lịch sử World Cup có ít nhất 2 bàn thắng từ chấm đá phạt. Anh cũng thiết lập cột mốc vô tiền khoáng hậu tại World Cup 2026 khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại giải đấu này.

Chứng kiến Messi thực hiện siêu phẩm, một lần nữa NHM bóng đá toàn cầu lại được gợi nhớ về một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của siêu sao người Argentina. Bất kể vị trí đá phạt ở đâu không quan trọng, "El Pulga" đều có thể chuyển hóa thành pha bóng nguy hiểm và dẫn đến bàn thắng.

"Hung thần" trước hàng rào

Có rất ít cầu thủ có thể khơi dậy sự phấn khích ở người hâm mộ và nỗi lo sợ không thể tránh khỏi với các hậu vệ khi đứng trước một quả đá phạt.

Shay Given, cựu thủ môn của Newcastle, từng so sánh rằng với những quả đá phạt sát vòng cấm bên hành lang cánh phải, khi Messi đứng trước bóng, phải coi như một quả phạt đền.

Số liệu cũng cho thấy Messi dù ở tuổi 39 vẫn ở một đẳng cấp khác biệt khi thực hiện các quả đá phạt. Chỉ tính riêng ở cấp CLB, siêu sao người Argentina đã ghi được 43 bàn thắng từ 491 quả đá phạt, đạt tỷ lệ thành công là 8,8%.

Thống kê sút phạt thành bàn của Messi cao hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 5,5% trên khắp 5 giải đấu hàng đầu châu Âu trong 15 năm qua. Ảnh: The Athletic.

Để so sánh, con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 5,5% trên khắp 5 giải đấu hàng đầu châu Âu trong 15 năm qua. Ngược lại, tỷ lệ đá phạt đền thành công của Messi chỉ là khoảng 80%.

Tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng xuất sắc trong sự nghiệp này càng ấn tượng hơn nếu xét đến việc Messi không đặc biệt xuất sắc trong những năm đầu sự nghiệp.

Lần sút phạt đầu tiên của Messi tại La Liga diễn ra trên sân nhà Nou Camp gặp Mallorca mùa giải 2006/07. Tuy nhiên, cho đến giữa mùa giải 2011/12, anh mới thực hiện được 50 cú sút phạt tại giải đấu này và đã trở thành người chuyên đá phạt của Barcelona.

Mặc dù vậy, phải đến mùa giải 2015/2016, khả năng sút phạt của Messi mới thật sự để lại dấu ấn với 9 bàn thắng.

Kể từ đó, trong 8 năm tiếp theo, "El Pulga" đã thực hiện nhiều cú sút phạt trực tiếp nhất so với tất cả câu lạc bộ trên thế giới.

Thậm chí, trong 5 mùa giải từ 2015-2020, Messi còn là người ghi nhiều bàn thắng từ các cú sút phạt trực tiếp nhất với 22 bàn. Để so sánh cả CLB Juventus chỉ đứng thứ hai với 15 bàn thắng từ các cú sút phạt trực tiếp.

Thiên tài sút phạt

Khi sút phạt, chân Messi luôn tạo thành góc 50 độ. Cầu thủ của Barca đặt gần như toàn bộ phần bàn chân của mình trên mặt đất trong thời gian thực hiện cú sút.

Thống kê toàn bộ thành tích sút phạt trực tiếp trong sự nghiệp của Messi. Ảnh: The Athletic.

Anh không nhón gót hay tập trung vào phần mũi chân như phong cách của Cristiano Ronaldo và nhiều cầu thủ khác. Điều này giúp Messi có sự ổn định, cân bằng và kiểm soát lực sút tốt nhất.

Để cải thiện độ chính xác, ngôn ngữ cơ thể của Messi cũng phải điều chỉnh theo như vai và ngực đều cong khi thực hiện cú sút xoáy dựa phần lớn vào phần lòng trong chân trái.

Trong bài phân tích trên Sports, các nhà nghiên cứu từ Đại học Barcelona nhận định Messi đã sử dụng Hiệu ứng Magnus (Magnus Effect) để tạo ra những cú sút phạt với độ cong hoàn hảo trong bóng đá.

Hiệu ứng Magnus sẽ tác động tới vật thể quay đang di chuyển trong không khí. Nó có liên hệ trực tiếp với nguyên lý Bernoulli: khi vận tốc của dòng không khí tăng lên, áp suất dòng không khí giảm xuống.

Khi Messi chạm vào rìa dưới của quả bóng và vút mũi chân lên trên, anh truyền một tốc độ xoáy lên tới 8 vòng mỗi giây, tương đương 480 vòng/phút.

Sự xoay tròn mạnh mẽ này tương tác trực tiếp với luồng không khí đang di chuyển ngược chiều. Ở bề mặt dưới của quả bóng, luồng khí di chuyển ngược chiều xoay, làm tăng áp suất tĩnh; trong khi ở bề mặt trên, không khí di chuyển cùng chiều xoay, làm giảm áp suất.

Sự chênh lệch áp suất này sinh ra một lực ép thẳng góc đẩy quả bóng chúi xuống với gia tốc lớn hơn nhiều so với lực hút của trái đất. Điều này lý giải hiện tượng quả bóng bị "rớt" đột ngột khiến các thủ môn không kịp phản xạ.

Ngoài ra, hiệu suất khí động học này tạo ra một hệ số nâng lên tới 72%, cho phép quả bóng bay lơ lửng trong không trung trước khi lao xuống như một quả tên lửa tầm nhiệt vào góc chết của khung thành.

Bên cạnh yếu tố khí động học, nền tảng cơ thể con người đóng vai trò tối quan trọng trong việc vận hành các thông số vật lý đó.

Bác sĩ Rajpal Brar, một chuyên gia vật lý trị liệu uy tín từ hệ thống 3CB Performance, cùng các chuyên gia phân tích từ Squawka, The Athletic, và Marca đã từng thực hiện hàng loạt bài viết mổ xẻ từng khung hình về cơ sinh học của Messi.

Cụ thể, phân tích trên Squawka chỉ ra rằng Messi luôn lặp lại một quy trình chuẩn bị cố định không thay đổi. Việc thực hiện các nhịp thở và lùi lại theo một số bước nhất định không chỉ mang tính biểu diễn, mà thực chất là một kỹ thuật khởi động thần kinh cơ.

Chuỗi hành động lặp đi lặp lại này giúp Messi đưa bộ não vào trạng thái tập trung sâu, loại bỏ mọi sự lo lắng hay xao nhãng ngoại cảnh, qua đó cho phép khả năng ghi nhớ của cơ bắp (Muscle Memory) hoàn toàn kiểm soát phần chuyển động cơ thể tiếp theo mà không bị nhiễu loạn bởi ý thức.

Thói quen khi sút phạt trực tiếp của Messi gần như không thay đổi sau nhiều năm. Ảnh: The Athletic.

Trong khi đó, theo phân tích chi tiết của tờ Marca và All Football, nền tảng để tạo ra một cú đá phạt mạnh mẽ bắt đầu từ chân không thuận. Thay vì chỉ sử dụng nửa bàn chân trên như nhiều cầu thủ khác, Messi ấn gần như toàn bộ diện tích bề mặt chiếc giày phải xuống mặt cỏ.

Lực ma sát và diện tích tiếp xúc lớn này tạo ra một điểm tựa vững chắc tuyệt đối, ngăn chặn bất kỳ sự trượt đà nào trong quá trình vung chân ở tốc độ cao.

Kết hợp với đôi chân bám chặt, thân trên của Messi chủ động gập lại, vòm ngực và vai chúi xuống phía trước tạo thành một tư thế nén. Tư thế này tập trung trọng tâm vào vùng lõi cơ bụng, biến toàn bộ cơ thể thành một chiếc lò xo đàn hồi.

Khi chân trái bắt đầu vung, sự co thắt của cơ bụng sẽ cộng hưởng cùng lực ly tâm từ hông, khuếch đại sức mạnh truyền xuống mũi giày.

Bên cạnh những pha cứa lòng mang thương hiệu, những cú sút phạt của Messi cũng là một vũ khí đáng gờm. Với tình chất căng thẳng khi bước vào giai đoạn knock-out, Argentina sẽ cần thứ vũ khí của số 10 luôn sẵn sàng để trừng phạt đối thủ.