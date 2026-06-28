iPhone 18 Pro sẽ đắt không tưởng

Dự kiến ra mắt vào tháng 9, dòng iPhone 18 Pro và iPhone màn hình gập có thể đắt hơn so với đồn đoán.

Ảnh dựng iPhone 18 Pro dựa trên tin đồn sở hữu Dynamic Island ngắn hơn. Ảnh: MacRumors.

Trên mạng xã hội Weibo, tài khoản của chuyên gia rò rỉ (leaker) Fixed Focus Digital cho biết Apple sẽ tăng giá dòng iPhone 18 Pro. Ngoài ra, iPhone màn hình gập sẽ đắt hơn khoảng 10-20% so với dự kiến.

"iPhone hiện chưa tăng giá. Tuy nhiên, iPhone 18 Pro dự kiến ra mắt vào tháng 9 chắc chắn đắt hơn. Đặc biệt, mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple sẽ có giá cao hơn 10-20% so với dự kiến", leaker này cho biết.

Hồi tháng 4, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg đưa tin giá iPhone gập có thể vượt mốc 2.000 USD . Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là smartphone đắt nhất mà Apple từng bán, vượt qua iPhone 17 Pro Max 2 TB ( 1.999 USD ).

Đồng quan điểm, nhà phân tích Ming-Chi Kuo vào tháng 5 ước tính giá iPhone gập sẽ không dưới 2.000 USD , thậm chí cao hơn 2.500 USD .

Những dự đoán khác về giá iPhone gập cũng nằm trong phạm vi tương tự. Dựa trên tin đồn mới nhất, sản phẩm sẽ có giá từ 2.200 USD (mức tăng dự kiến 10%). Theo MacRumors, các phiên bản dung lượng cao hơn hoàn toàn có thể vượt mốc 3.000 USD .

Về thời gian, trang tin Macworld dẫn lời nguồn tin nội bộ cho biết iPhone gập nhiều khả năng ra mắt cùng thời điểm với iPhone 18 Pro, song sẽ đến tay người dùng trễ hơn. Lượng iPhone 18 Pro sản xuất hàng loạt hiện cao hơn so với iPhone gập.

Năm 2017, Apple từng ra mắt dòng iPhone 8 và iPhone X vào tháng 9, song phải đến tháng 11 mới bán iPhone X. Theo tin đồn mới nhất, khoảng cách giữa 2 dòng máy lần này sẽ không dài như 9 năm trước.

Ngày 26/6, leaker Digital Chat Station khẳng định việc iPhone 18 Pro không tăng giá "rất khó xảy ra". Tại Trung Quốc, iPhone 17 Pro có giá khởi điểm 8.999 tệ (khoảng 1.325 USD ). Với iPhone 18 Pro, Apple có thể nâng giá lên 9.999 tệ (khoảng 1.472 USD ) để giữ lợi nhuận.

Theo MacRumors, Apple luôn giữ giá khởi điểm iPhone tại Trung Quốc và Mỹ tương đương nhau. Lấy mức tăng 11% theo tin đồn tại Trung Quốc, iPhone 18 Pro tại Mỹ sẽ có giá khoảng 1.220 USD (iPhone 17 Pro có giá 1.099 USD ).

Trong khi đó, Instant Digital đưa ra con số cao hơn. Leaker này dự đoán giá khởi điểm của iPhone 18 Pro Max (bản 256 GB) khoảng 10.999 hoặc 11.499 nhân dân tệ (1.620- 1.693 USD ), khá đắt với smartphone phẳng thông thường.

Ảnh dựng iPhone gập dựa trên tin đồn. Ảnh:@fpt./YouTube.

Dữ liệu từ chuỗi cung ứng cũng cho thấy chi phí sản xuất iPhone 18 Pro ngày càng tăng. Theo TechInsights, Apple trả khoảng 39 USD cho bộ nhớ DRAM 12 GB trên iPhone 17 Pro. Với iPhone 18 Pro, con số có thể đạt 145 USD , khiến chi phí vật liệu sản phẩm tăng 25%.

Dựa trên các dự báo tương tự về chi phí, Apple có thể định giá khoảng 1.369 USD trên iPhone 18 Pro để duy trì biên lợi nhuận tương tự bản tiền nhiệm. Tính cả hệ thống camera nâng cấp, WSJ ước tính sản phẩm sẽ có giá khởi điểm 1.399 USD hoặc cao hơn.

Tin đồn về giá bán iPhone 18 Pro xuất hiện sau khi Táo khuyết tăng giá hầu hết sản phẩm, trừ iPhone, AirPods và Apple Watch. CEO Tim Cook thừa nhận không thể tránh khỏi việc tăng giá. Ông cho rằng tình hình chip lưu trữ đắt lên giống như "cơn lũ trăm năm có một".

Apple thường chọn cách bù đắp chi phí linh kiện thay vì chuyển sang khách hàng. Do đó, đợt tăng giá gần nhất cho thấy cách tiếp cận của hãng đã thay đổi.