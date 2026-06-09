Khách hàng Vietcombank, BIDV... dễ dàng bị cắt dịch vụ với lý do này

Từ chuyển khoản, thanh toán QR đến đăng nhập VNeID, nhiều dịch vụ số có thể bị ảnh hưởng nếu người dùng không cập nhật căn cước đúng hạn.

Việc chậm cập nhật CCCD có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ ngân hàng và định danh điện tử đang sử dụng hàng ngày. Ảnh: Xuân Sang.

Một tấm căn cước hết hạn không chỉ là vấn đề giấy tờ hành chính. Trong bối cảnh ngân hàng và dịch vụ công ngày càng được số hóa, đây có thể là nguyên nhân khiến nhiều giao dịch trực tuyến bị gián đoạn mà người dùng không ngờ tới.

Theo Luật Căn cước, công dân phải thực hiện cấp đổi thẻ khi đủ các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60. Điều này đồng nghĩa trong năm 2026, những người sinh năm 2001, 1986 và 1966 sẽ đến thời điểm phải đổi căn cước theo quy định. Công dân sinh năm 2012 cũng cần làm thủ tục cấp thẻ lần đầu khi bước sang tuổi 14.

Việc chậm cập nhật thông tin không chỉ ảnh hưởng đến giấy tờ tùy thân mà còn liên quan trực tiếp đến các hệ thống định danh số đang được sử dụng hàng ngày. Nhiều người dùng không để ý đến quy định này, đã bị gián đoạn giao dịch.

"Tôi vừa sang tuổi 25, không kịp làm lại CCCD vì có việc bận. Vừa qua ngày sinh nhật, toàn bộ app ngân hàng, Ví điện tử thông báo ngừng hoạt động vì cần cập nhật dữ liệu theo căn cước mới", Tường Nguyễn, nhân viên văn phòng ngụ tại TP.HCM, chia sẻ với Tri Thức - Znews về trường hợp của mình.

App ngân hàng thông báo khi chủ tài khoản có CCCD quá hạn. Ảnh: NVCC.

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm rà soát và đối chiếu thông tin nhận diện khách hàng. Khi giấy tờ định danh hết hiệu lực hoặc dữ liệu không còn chính xác, ngân hàng có thể tạm dừng một số dịch vụ cho đến khi khách hàng hoàn tất việc cập nhật hồ sơ.

Trong thực tế, điều này có thể ảnh hưởng đến hàng loạt hoạt động quen thuộc như chuyển khoản, thanh toán QR, sử dụng Internet Banking, Mobile Banking hoặc thực hiện giao dịch tại quầy. Không chỉ ngân hàng, các nền tảng tài chính số như MoMo, ZaloPay hay những dịch vụ yêu cầu định danh điện tử cũng có thể yêu cầu người dùng cập nhật thông tin trước khi tiếp tục sử dụng đầy đủ tính năng.

Nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank hay MB hiện cũng đang triển khai các chương trình chuẩn hóa dữ liệu khách hàng nhằm đáp ứng yêu cầu định danh mới.

Nguyên nhân nằm ở quá trình số hóa ngành ngân hàng trong những năm gần đây. Thay vì chỉ xác thực bằng mật khẩu hoặc mã OTP, nhiều dịch vụ hiện đã kết nối trực tiếp với dữ liệu căn cước và hệ thống định danh điện tử để đối chiếu danh tính người dùng. Đây là nền tảng của eKYC, công nghệ định danh khách hàng trực tuyến đang được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính.

Khi căn cước hết hạn, hệ thống có thể không còn đủ cơ sở để xác nhận thông tin định danh đang sử dụng là hợp lệ. Vì vậy, việc cập nhật giấy tờ mới trở thành yêu cầu bắt buộc để duy trì quyền truy cập vào các dịch vụ số.

Không chỉ ngân hàng bị ảnh hưởng. Tài khoản định danh điện tử VNeID cũng được liên kết với thông tin trên thẻ căn cước. Trong một số trường hợp, việc sử dụng các dịch vụ điện tử liên quan có thể gặp gián đoạn cho đến khi người dùng hoàn tất thủ tục cấp đổi giấy tờ.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều phải đổi thẻ ngay khi bước sang mốc tuổi mới. Luật Căn cước quy định nếu công dân đã được cấp mới hoặc cấp đổi thẻ trong vòng hai năm trước thời điểm phải đổi theo độ tuổi, thẻ vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng đến kỳ đổi tiếp theo.