Thế khó khi muốn tạo 'hot girl ngân hàng' bằng AI

KOL AI đang bùng nổ trên TikTok với chi phí thấp, doanh thu hàng chục triệu mỗi tháng, nhưng hiệu quả thực tế vẫn gây tranh cãi vì rào cản nội dung và niềm tin người xem.

Video mẫu AI thu hút triệu view trên mạng. Ảnh: TikTok.

Trào lưu sử dụng KOL AI để sáng tạo nội dung đang bùng nổ trên TikTok. Công nghệ này thay đổi hoàn toàn cách làm tiếp thị với mức chi phí đầu tư ban đầu rất thấp nhưng hiệu quả thực tế lại gây ra nhiều tranh cãi.

Nhiều chủ tài khoản cho biết doanh thu hàng ngày có thể lên đến hàng chục triệu. Việc tạo ra một người mẫu AI không khó nhưng vấn đề nằm ở chiến lược nội dung. Một số người cũng thất bại do tiếp cận sai tệp khách hàng và gặp hạn chế đến từ nền tảng.

Kiếm chục triệu với chi phí tối thiểu

Sự thịnh hành của người mẫu ảo đang nằm trong các xu hướng kiếm tiền nổi bật. Từ đầu năm ngoái, nhiều tài khoản KOL AI xuất hiện trên TikTok, đến hiện tại đã sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi và bán được 100-200 đơn hàng mỗi ngày.

Thông qua công cụ đo lường Kalodata, một chuyên gia tiếp thị mạng xã hội nhận định kênh Linhlungoutfit (173.000 lượt theo dõi) có thể kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng. “Kênh này từng một lần bị nền tảng xoá do nội dung phản cảm, nhưng sau khi xây lại, tháng đầu tiên vẫn có doanh thu 200 triệu đồng”, người này nói.

Tài khoản AI bán hàng hoặc dẫn link sang nền tảng khác. Ảnh: TikTok.

Trên các hội nhóm, nhiều người chia sẻ sử dụng các công cụ như Kling AI hay Higgsfield AI với chi phí rơi vào 3-5 triệu đồng/tháng. Mức phí này thấp hơn nhiều so với việc thuê người mẫu thật và hạn chế khả năng không hợp tệp khách hàng.

Ngoài gắn link sản phẩm, các tài khoản này nhiều khả năng vẫn có doanh thu ngoài sàn. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Trần Anh Tuấn, nhà sáng lập Sami AI Marketing, cho biết có những kênh sử dụng lượt xem làm đầu phễu, để kéo sang nền tảng khác, không tốn phí cho sàn.

“Một số kênh tận dụng sự lan tỏa của TikTok để gắn link Beacons, hội nhóm Zalo hay ID tài khoản Instagram, Facebook để thu hút người xem”, ông Tuấn nói. Nhờ vậy, các video vẫn được thuật toán ưu tiên và giữ được độ viral.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công khi tạo người mẫu AI. Tại các diễn đàn trên Facebook, nhiều người chia sẻ chỉ mất vài ngày để xây kênh chục nghìn lượt theo dõi, nhưng đa số là tệp khách nam, hay ở nước ngoài không có nhu cầu mua sắm nên dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi bằng không.

Nhận định về sự việc này, ông Tất Kiểm, nhà sáng lập Taki Group, cho rằng quá trình làm video đều tốn phí và thời gian, mấu chốt nằm ở cách làm nội dung của từng cá nhân. “Người dùng vẫn có thể cho KOL AI ăn mặc kín đáo, lịch sự để thu hút nhóm khán giả văn minh, sẵn sàng chi tiền”, ông Kiểm chia sẻ.

Ngoài ra, việc tạo video AI cũng gặp nhiều trở ngại nếu không có nguồn vốn sẵn. Minh Hồng (26 tuổi, Hà Nội) cho biết phiên bản miễn phí chỉ cho video từ 6-7 giây, còn muốn làm video hơn một phút khá mất thời gian.

“Đa số công cụ vẫn chưa thực hiện tốt ngôn ngữ tiếng Việt, nên chưa làm được dạng nội dung như vừa nói vừa diễn”, Hồng chia sẻ. Khả năng làm video một cách chân thực vẫn chưa được hoàn thiện.

Mấu chốt nằm ở niềm tin

Thị trường KOL AI vẫn tồn tại hai mặt đối lập. Nhiều người mới bắt đầu thường chọn hướng đi dễ dãi bằng cách tạo ra các mẫu AI có ngoại hình thu hút, thực hiện điệu nhảy gợi cảm, ăn mặc khá hở hang để câu tương tác.

Nội dung dạng này phần nào đã tạo nên hình ảnh tiêu cực về AI trong mắt thương hiệu. “Chủ đề về AI ở Việt Nam có nhiều tranh cãi, nên trừ bắt trend, đa số nhãn hàng lớn trên thị trường đều không muốn sử dụng AI để làm hình ảnh chính thức”, bà Nhật Hà, đại diện phòng marketing một thương hiệu, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Yên Lam, KOL AI đang được một số nhãn hàng săn đón. Ảnh: Facebook.

Do đó, ngoài doanh thu từ bán hàng, gắn link sản phẩm, tài khoản KOL AI vẫn chưa nhận được nhiều hợp đồng đặt chỗ quảng cáo. “Khán giả của kênh cần phải phù hợp với nội dung, khi đó mới có chuyển đổi”, ông Tất Kiểm cho biết.

Về góc nhìn quảng cáo, bà Thu Hồng, hiện làm việc tại một agency quảng cáo, nói rằng thị trường AI vẫn còn khá mới nên chưa tiếp cận tệp khán giả phù hợp của thương hiệu. Những tài khoản AI vẫn còn đoạn đường để thu hút sự chú ý của nhãn hàng.

Trong khi đó, nền tảng cũng đang siết chặt quản lý. Báo cáo năm 2026 từ AuditSocials cho thấy TikTok bắt buộc gắn nhãn nội dung AI, và sẽ tự động quét, xóa các video vi phạm hoặc cấm vĩnh viễn nếu cố tình che giấu.

Người tiêu dùng trẻ, đặc biệt là Gen Z, đang thể hiện nhu cầu rõ ràng về tính minh bạch trong nội dung số. Theo khảo sát của Edelman Trust Barometer, có đến 63% Gen Z cho biết họ sẽ mất niềm tin nếu phát hiện nội dung bị “ngụy trang” hoặc không trung thực về nguồn gốc.

Theo ông Tuấn, khi đã lộ mặt, sớm muộn người dùng cũng có thể nhận ra diễn viên có phải AI không. Việc lựa chọn dạng nội dung và cách thức quảng bá minh bạch sẽ quyết định khả năng thành công hay thất bại của một KOL AI.