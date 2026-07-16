Chelsea vô duyên

Trang mạng xã hội của câu lạc bộ Chelsea đã phải vội xóa bài đăng chúc mừng Enzo Fernandez ghi bàn vào lưới đội tuyển Anh.

Bài đăng chúc mừng Enzo Fernandez gây bão của Chelsea.

Rạng sáng nay, trận cầu đầy duyên nợ giữa đội tuyển Anh và Argentina tại vòng bán kết World Cup 2026 đã diễn ra cực kỳ kịch tính. Tuyển Anh đã có trong tay cơ hội rất lớn để góp mặt ở chung kết khi dẫn trước 1-0 sau pha lập công đẹp mắt ở phút 55 của Anthony Gordon.

Thế nhưng, thay vì tiếp tục duy trì áp lực, đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel lại chọn cách lùi sâu, nhường hoàn toàn thế trận khi thời gian thi đấu vẫn còn hơn 20 phút. Trong lúc tuyển Anh co cụm phòng ngự, khoảnh khắc bùng nổ đã đến ở phút 85 khi tiền vệ Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa quý giá, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Màn ăn mừng đầy ngạo nghễ của ngôi sao đang khoác áo Chelsea cũng là lúc đội ngũ truyền thông của câu lạc bộ này không giấu nổi sự phấn khích mà vội vã đăng tải hình ảnh kèm lời chúc mừng cầu thủ của mình trên trang X chính thức.

Tuy nhiên, bài đăng này nhanh chóng châm ngòi cho một cuộc tranh cãi nảy lửa. Nhiều người hâm mộ nhận ra ban truyền thông Chelsea đã quên mất một chi tiết nhạy cảm: bàn thắng của Enzo được ghi trực tiếp vào lưới của chính đội tuyển Anh. Nội dung của Chelsea bị đánh giá vô duyên, thiếu tinh tế khi một câu lạc bộ xứ sở sương mù lại ăn mừng bàn thua đội nhà.

Chỉ trong vòng 24 phút ngắn ngủi xuất hiện, bài viết đã nhận về cơn mưa "phẫn nộ" với các thông số tương tác tăng vọt chóng mặt, ghi nhận tới 1.900 lượt bình luận, 6.100 chia sẻ và 26.000 tương tác. Trước áp lực quá lớn từ dư luận, Chelsea đã phải vội vàng gỡ bỏ bài đăng.

Dù bài viết đã biến mất, sai lầm sơ đẳng này vẫn đẩy Chelsea vào một tình thế cực kỳ khó xử. Một mặt, các cổ động viên bản địa tại Anh giận dữ, cho rằng câu lạc bộ thiếu tôn trọng màu cờ sắc áo quê hương khi lại đi ăn mừng bàn thua của đội nhà.

Mặt khác, nhóm cổ động viên quốc tế và người hâm mộ trung thành của Argentina lại tỏ ra bất bình trước động thái xóa bài của Chelsea. Họ liên tục tràn vào các bài đăng khác để thắc mắc lý do, đồng thời yêu cầu câu lạc bộ phải công bằng, tôn trọng đóng góp của Enzo Fernandez và phải đăng lại bài chúc mừng cho tiền vệ này.