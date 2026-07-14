Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Internet

5 triệu chữ ký đòi loại Argentina từ đâu ra?

  • Thứ ba, 14/7/2026 16:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiến dịch kiến nghị loại Argentina thực chất chỉ là một trò lừa đảo (tin giả) nhằm mục đích câu tương tác và trục lợi cá nhân.

Chiến dịch kiến nghị loại Argentina thực chất chỉ là một trò lừa đảo.

Mạng xã hội những ngày qua xôn xao trước thông tin về một đơn kiến nghị trực tuyến thu hút gần 5 triệu chữ ký yêu cầu FIFA gạch tên đội tuyển Argentina khỏi giải đấu.

Sự việc bắt nguồn từ làn sóng phản đối nhà đương kim vô địch World Cup cùng siêu sao Lionel Messi bất ngờ bùng phát dữ dội trở lại trên các nền tảng số, châm ngòi bởi những tranh cãi gay gắt cho rằng đội tuyển Nam Mỹ đang nhận được sự ưu ái đặc biệt từ phía FIFA.

Theo một số trang tin, chỉ trong thời gian ngắn, số lượng chữ ký hiển thị trên trang web này được ghi nhận tới hơn 5 triệu lượt. Thông tin chấn động trên lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều tài khoản mạng xã hội và một số trang tin chưa kiểm chứng đã chia sẻ lại để câu tương tác, thổi bùng những cuộc tranh cãi nảy lửa trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá.

Tuy nhiên, chân tướng của chiến dịch này đã nhanh chóng bị bóc trần. Ngay dưới các bài đăng của tài khoản liên quan đến trang web này trên mạng xã hội X, tính năng "Reader Context" (Bối cảnh từ người đọc) đã phát đi cảnh báo chính thức. Hệ thống xác thực này khẳng định rõ: "Đơn kiến nghị tại trang argentinaout.com không hề thu thập chữ ký thực tế từ người dùng".

Argentina ảnh 1

Hệ thống Reader Context đã bóc trần sự thật về trang web này. Ảnh: X.

Đây là tên gọi khác của Community Notes (Ghi chú Cộng đồng) - hệ thống kiểm chứng thông tin dựa trên đóng góp từ khán giả, cho phép cộng đồng chủ động thêm các ghi chú để cảnh báo và vạch trần các bài đăng sai sự thật.

Thực chất, con số "hàng triệu chữ ký" chỉ là một trò bịp công nghệ. Mã nguồn của trang web được thiết lập sẵn một bộ đếm tự động tăng số sau mỗi giây để đánh lừa thị giác người xem.

Trang web này cũng không hề tích hợp biểu mẫu (form) để người dùng nhập thông tin cá nhân hay xác thực danh tính. Bất kỳ ai, hoặc thậm chí là các công cụ chạy tự động (bot), cũng có thể đẩy con số hiển thị lên bao nhiêu tùy thích bằng cách click.

Để thấy rõ mức độ thổi phồng của trang web giả mạo trên, cần đối chiếu với các nền tảng thu thập ý kiến uy tín. Trên thực tế, có một chiến dịch ký tên thật sự đòi loại Argentina khỏi World Cup 2026 được khởi xướng trên Change.org - nền tảng lấy ý kiến trực tuyến lớn nhất thế giới.

Argentina ảnh 2

Đơn kiến nghị tương tự trên nền tảng uy tín Change.org chỉ thu về 2654 chữ ký.

Khác với trang web tự phát nói trên, Change.org yêu cầu người ký phải điền đầy đủ họ, tên, email và thực hiện quy trình xác thực chặt chẽ để đảm bảo mỗi chữ ký đại diện cho một người dùng có thật.

Kết quả phản ánh đúng thực tế: đơn kiến nghị chính quy này chỉ thu về vỏn vẹn 2.654 chữ ký xác thực. Con số khiêm tốn này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy làn sóng tẩy chay ngoài đời thực hoàn toàn không hề rầm rộ như những số liệu ảo được thêu dệt.

Khi website lừa đảo được chia sẻ, những hành động thù ghét nhắm đến Messi và Argentina lan rộng. Do vậy, nó không dừng lại ở một trò đùa vô hại trên Internet.

Khơi niềm đam mê bóng đá cho trẻ trước thềm World Cup 2026

Trong không khí World Cup 2026 đang tới gần, những cuốn sách trực quan về bóng đá sẽ giúp trẻ hào hứng khám phá môn thể thao vua.

World Cup 2026 đang đến gần, sự quan tâm của trẻ nhỏ với bóng đá cũng trở nên rõ nét hơn. Với nhiều em, tình yêu bóng đá bắt đầu từ một cầu thủ thần tượng, một chiếc áo đấu hay những đêm thức cùng gia đình xem World Cup.

Siêu máy tính dự đoán chính xác kịch bản World Cup 2026

Cả 4 đội có tỷ lệ vô địch cao nhất theo siêu máy tính Opta đều đã lọt vào đến trận bán kết World Cup 2026. Theo mô phỏng, Pháp là ứng viên số một cho chức vô địch với 34,05%.

11 giờ trước

Cỏ World Cup 2026 có giá hơn 3.000 USD

Các mảng cỏ từ sân vận động diễn ra trận chung kết World Cup 2026 có giá lên tới hơn 3.000 USD.

31:1831 hôm qua

Messi đáng sợ nhất lúc đi bộ

Không cầu thủ tấn công nào ở World Cup đi bộ nhiều như Messi. Nhưng cũng chẳng ai ghi được nhiều bàn thắng hơn anh.

33:1964 hôm qua

Việt Anh

Argentina Argentina World Cup Nam Mỹ Lionel Messi Context Đội tuyển Argentina Chiến dịch fake news

    Đọc tiếp

    Apple khiến OpenAI ngấm đòn

    Apple khiến OpenAI ngấm đòn

    2 giờ trước 15:24 14/7/2026

    0

    Đơn kiện từ Apple có thể khiến OpenAI phân tâm khỏi kế hoạch tạo ra đối thủ lớn nhất của iPhone.

    'Ông trùm' bộ nhớ của Trung Quốc

    'Ông trùm' bộ nhớ của Trung Quốc

    5 giờ trước 12:01 14/7/2026

    0

    Với việc CXMT chuẩn bị IPO, nhà sáng lập Zhu Yiming trở thành gương mặt tiêu biểu cho nỗ lực của Trung Quốc trong việc giảm phụ thuộc vào các ông lớn chip nhớ toàn cầu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý