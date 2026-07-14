5 triệu chữ ký đòi loại Argentina từ đâu ra?

Chiến dịch kiến nghị loại Argentina thực chất chỉ là một trò lừa đảo (tin giả) nhằm mục đích câu tương tác và trục lợi cá nhân.

Chiến dịch kiến nghị loại Argentina thực chất chỉ là một trò lừa đảo.

Mạng xã hội những ngày qua xôn xao trước thông tin về một đơn kiến nghị trực tuyến thu hút gần 5 triệu chữ ký yêu cầu FIFA gạch tên đội tuyển Argentina khỏi giải đấu.

Sự việc bắt nguồn từ làn sóng phản đối nhà đương kim vô địch World Cup cùng siêu sao Lionel Messi bất ngờ bùng phát dữ dội trở lại trên các nền tảng số, châm ngòi bởi những tranh cãi gay gắt cho rằng đội tuyển Nam Mỹ đang nhận được sự ưu ái đặc biệt từ phía FIFA.

Theo một số trang tin, chỉ trong thời gian ngắn, số lượng chữ ký hiển thị trên trang web này được ghi nhận tới hơn 5 triệu lượt. Thông tin chấn động trên lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều tài khoản mạng xã hội và một số trang tin chưa kiểm chứng đã chia sẻ lại để câu tương tác, thổi bùng những cuộc tranh cãi nảy lửa trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá.

Tuy nhiên, chân tướng của chiến dịch này đã nhanh chóng bị bóc trần. Ngay dưới các bài đăng của tài khoản liên quan đến trang web này trên mạng xã hội X, tính năng "Reader Context" (Bối cảnh từ người đọc) đã phát đi cảnh báo chính thức. Hệ thống xác thực này khẳng định rõ: "Đơn kiến nghị tại trang argentinaout.com không hề thu thập chữ ký thực tế từ người dùng".

Hệ thống Reader Context đã bóc trần sự thật về trang web này. Ảnh: X.

Đây là tên gọi khác của Community Notes (Ghi chú Cộng đồng) - hệ thống kiểm chứng thông tin dựa trên đóng góp từ khán giả, cho phép cộng đồng chủ động thêm các ghi chú để cảnh báo và vạch trần các bài đăng sai sự thật.

Thực chất, con số "hàng triệu chữ ký" chỉ là một trò bịp công nghệ. Mã nguồn của trang web được thiết lập sẵn một bộ đếm tự động tăng số sau mỗi giây để đánh lừa thị giác người xem.

Trang web này cũng không hề tích hợp biểu mẫu (form) để người dùng nhập thông tin cá nhân hay xác thực danh tính. Bất kỳ ai, hoặc thậm chí là các công cụ chạy tự động (bot), cũng có thể đẩy con số hiển thị lên bao nhiêu tùy thích bằng cách click.

Để thấy rõ mức độ thổi phồng của trang web giả mạo trên, cần đối chiếu với các nền tảng thu thập ý kiến uy tín. Trên thực tế, có một chiến dịch ký tên thật sự đòi loại Argentina khỏi World Cup 2026 được khởi xướng trên Change.org - nền tảng lấy ý kiến trực tuyến lớn nhất thế giới.

Đơn kiến nghị tương tự trên nền tảng uy tín Change.org chỉ thu về 2654 chữ ký.

Khác với trang web tự phát nói trên, Change.org yêu cầu người ký phải điền đầy đủ họ, tên, email và thực hiện quy trình xác thực chặt chẽ để đảm bảo mỗi chữ ký đại diện cho một người dùng có thật.

Kết quả phản ánh đúng thực tế: đơn kiến nghị chính quy này chỉ thu về vỏn vẹn 2.654 chữ ký xác thực. Con số khiêm tốn này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy làn sóng tẩy chay ngoài đời thực hoàn toàn không hề rầm rộ như những số liệu ảo được thêu dệt.

Khi website lừa đảo được chia sẻ, những hành động thù ghét nhắm đến Messi và Argentina lan rộng. Do vậy, nó không dừng lại ở một trò đùa vô hại trên Internet.