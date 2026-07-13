Messi đáng sợ nhất lúc đi bộ

Không cầu thủ tấn công nào ở World Cup đi bộ nhiều như Messi. Nhưng cũng chẳng ai ghi được nhiều bàn thắng hơn anh.

Chú nhện khổng lồ đã 'cứu' tuyển Anh Những chiếc camera có hình dạng như một con nhện đang gây tranh cãi trong bàn gỡ hòa 1-1 trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy. 63% thời gian trên sân, Messi chỉ đi bộ Tỷ lệ đi bộ cao nhất giải. 8 bàn thắng, đồng dẫn đầu Chiếc giày vàng cùng Mbappé 15 cơ hội lớn tạo ra, nhiều thứ 3 toàn giải 97 lần nhận bóng giữa hai tuyến đối phương, đứng thứ 6 toàn giải 39 tuổi, kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp 1. Người đi bộ nhiều nhất World Cup Người đi bộ nhiều nhất World Cup Cơ cấu vận động của Messi % thời gian theo trạng thái di chuyển, toàn giải 62,7% đi bộ

Đi bộ 62,7%

Đứng yên 24,7%

Chạy nhẹ 8,6%

Chạy 2,8%

Tốc độ cao 1%

Nước rút 0,1% Cường độ chạy nhẹ % thời gian chạy nhẹ (jog) của Messi so với trung bình cầu thủ World Cup 2026. Messi 8,6% Trung bình giải 23% Không ai đi bộ như Messi Tỷ lệ thời gian đi bộ (2,5-7,2 km/h) của từng cầu thủ World Cup 2026, tối thiểu 180 phút thi đấu, mỗi chấm là một cầu thủ Trung vị: 46,3% Lionel Messi 35% 40% 45% 50% 55% 60% Tỷ lệ thời gian đi bộ 2. Bí mật của Messi Bí mật của Messi Điểm kết thúc các pha chạy của Messi Kết thúc ở 1/3 sân cuối 71% Riêng kết thúc trong vòng cấm 21% "Vùng săn mồi" quen thuộc Hướng tấn công của Argentina Messi 97 lần nhận bóng giữa hai tuyến "Sở trường của Messi là đi bộ vào những vùng mà bạn không biết ai phải kèm anh ấy. Tiền vệ? Hậu vệ cánh? Hay trung vệ?" Raphaël Varane Cựu trung vệ Pháp, 21 lần đối đầu Messi "Trông như cậu ấy chỉ đi dạo, có lẽ là người chạy ít nhất giải. Nhưng khi bóng đến chân, cậu ấy nắm toàn bộ bản đồ không gian - thời gian của tất cả". Pep Guardiola HLV từng dẫn dắt Messi tại Barcelona

Messi dành phần lớn thời gian để đi bộ

Chiến thắng lội ngược dòng 3-2 của Argentina trước Ai Cập ở vòng 16 đội đã vắt kiệt cảm xúc của người trong cuộc. Trận đấu khiến Messi bật khóc nức nở sau tiếng còi mãn cuộc. Tuy nhiên, về mặt thể lực, M10 gần như chẳng tốn một giọt mồ hôi.

Giống như mọi trận đấu anh từng chơi tại giải đấu năm nay, Messi dành phần lớn thời gian để đi bộ. Cách vận động này chiếm tới 63% tổng lượng vận động của anh tại World Cup, vượt xa bất kỳ cầu thủ chạy cánh hay tiền vệ nào khác trong giải đấu.

Nhưng những bước đi thong dong này vẫn thuộc nhóm hoạt động tốn sức, bởi Messi dành thêm 25% thời gian trận đấu chỉ để đứng yên. Thỉnh thoảng, chính xác là 8,6% thời gian, tiền đạo này mới chuyển sang chạy bộ chậm, cách xa mức trung bình 23% của giải đấu.

Messi khóc nấc sau áp lực ở trận gặp Ai Cập. Ảnh: Reuters.

The Athletic cho rằng thật dễ để đổ điều này cho gánh nặng tuổi tác, khi một cầu thủ 39 tuổi đang cẩn thận quản lý cơ thể, tích trữ năng lượng cho những khoảnh khắc quyết định. Thực tế, việc đi bộ lững thững vốn đã luôn là một phần trong lối chơi của Messi. Năm 2024, anh từng chia sẻ với Clank Media rằng, khi bị yêu cầu thực hiện các bài tập chạy thời còn ở đội trẻ Newell’s Old Boys tại Argentina, cầu thủ này "thường trốn sau một cái cây".

Tuy nhiên, đằng sau sự thong dong đó lại là một hiệu suất khủng khiếp. Messi xếp thứ 3 về số lần chạm bóng ở 1/3 cuối sân, đứng thứ 3 toàn giải về số cơ hội lớn tạo ra với 15 lần và cùng với Kylian Mbappe, dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng với 8 bàn thắng.

Bí mật của Messi

Khối lượng đi bộ của Messi dễ hiểu hơn khi nhìn vào nơi anh thực hiện những bước đi đó. Biểu đồ nhiệt cho thấy hoạt động đi bộ tập trung dày ở khu vực hành lang trong cánh phải quen thuộc giữa trung tâm và vòng cấm địa.

Đó là nơi Messi trở nên nguy hiểm nhất, khi anh có thể nhận bóng trong tư thế xoay người và đâm thẳng vào hàng phòng ngự đối phương. Trước vòng tứ kết, siêu sao người Argentina đã có 97 lần nhận bóng ở khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ của đối thủ, đứng thứ 6 toàn giải đấu.

Không muốn thu hút sự chú ý hay bị kéo ra khỏi khu vực ưa thích, Messi tạo ra khoảng trống thông qua những điều chỉnh vị trí nhạy cảm thay cho bứt tốc. Anh để các đồng đội dịch chuyển hàng phòng ngự cho mình.

Raphael Varane, người từng đối đầu với Messi 21 lần, bao gồm cả trận chung kết World Cup 2022, chia sẻ với The Athletic rằng Messi là một bậc thầy trong việc lẻn vào khu vực hành lang lưỡng lự.

"Thực sự phải giao tiếp rất nhiều với các đồng đội để biết ai nên làm gì. Đặc sản của Messi là đi bộ ở những khu vực mà bạn không biết ai nên ra kèm anh ấy”, Varane nói.

Việc biết khi nào sự chú ý của các hậu vệ bị kéo đi nơi khác, đặc biệt hữu ích khi Argentina phản công tốc độ. Lúc các mũi nhọn lao vút lên phía trước và hậu vệ buộc phải lùi về bọc lót, Messi sẽ tụt lại phía sau, chờ đợi khoảng trống mở ra ở rìa vòng cấm. Đó chính là cách anh ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo ở vòng bảng.

Cách này còn giúp Messi phá bẫy việt vị. Khi hàng thủ đối phương dâng cao, anh không hề vội vàng chạy về vị trí hợp lệ, mà chọn cách nán lại ngoài tầm nhìn khi lững thững đi bộ. Một khi các cầu thủ phòng ngự mất dấu, anh sẽ thực hiện một động tác giật về nhanh để trở lại vị trí hợp lệ. Cuối cùng, Messi lao xuống phá bẫy, giống như cách anh ghi bàn vào lưới Cape Verde.

Bàn thắng của Messi trước Cape Verde.

Trước trận đấu giữa Manchester City và Barcelona vào năm 2016, huấn luyện viên của Messi là Pep Guardiola từng mô tả phương pháp đó. "Trông có vẻ như cậu ấy chỉ đang đi dạo loanh quanh, là người chạy ít nhất giải Tây Ban Nha. Nhưng trời ạ, khi quả bóng đến chân, cậu ấy nắm rõ sơ đồ X-quang không thời gian hoàn chỉnh của việc ai đang đứng ở đâu", Guardiola nói.

Những pha bứt tốc có chọn lọc được dành riêng cho cơ hội Messi có thể gây ra sát thương lớn nhất. Khi chạy, Messi gần như luôn hướng về phía trước. Trong số các pha chạy chỗ của M10 khi Argentina kiểm soát bóng, 71% kết thúc ở 1/3 cuối sân và 21% trong vòng cấm.

Việc đi bộ của Messi đương nhiên đi kèm với cái giá phải trả khi đội nhà mất quyền kiểm soát bóng. Chiến thuật hiện đại thường đòi hỏi áp sát tập thể (pressing) từ toàn đội, điều mà Messi không cung cấp. Những hành động lui về phòng ngự cũng ít xuất hiện ở M10. Điều đó để lại cho các đồng đội của anh một gánh nặng lớn hơn. Tuy nhiên, họ sẵn sàng gánh vác.