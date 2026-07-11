Liên Minh Huyền Thoại 'được cứu'

Dù thua sát nút trước HLE, LYON vẫn chính thức đi vào lịch sử với tư cách đội Bắc Mỹ đầu tiên kéo được một "ông lớn" LCK đến ván đấu thứ 5 tại một vòng loại trực tiếp.

LYON kết thúc mùa giải MSI 2026 với vị trí thứ 3. Ảnh: LoLEsports.

Giải đấu MSI 2026 vừa chứng kiến một trong những loạt trận Bo5 kịch tính nhất bộ môn Liên Minh Huyền Thoại từ đầu năm. Cuộc đụng độ giữa Hanwha Life Esports (HLE) - nhà đương kim vô địch LCK và LYON - hạt giống số một của khu vực Bắc Mỹ (LCS) tại Chung kết Nhánh thua đã diễn ra theo kịch bản không tưởng.

Không thắng, đại diện phương Tây cũng phát đi tín hiệu tích cực cho trò chơi khi sự thống trị của người Hàn trên đấu trường bị lung lay. Những kịch bản một chiều không còn diễn ra ở First Stand hay MSI. Diễn biến bất ngờ của giải trở thành "liều thuốc thần" để hồi sinh nền eSports ở nhiều khu vực khi lượng người xem Liên Minh Huyền Thoại sụt giảm, nguồn tiền đầu tư bị rút đi. Việc T1 bị loại sớm có thể tác động đến một lượng lớn khán giả. Tuy nhiên, chiến thắng của các đội châu Âu, Bắc Mỹ, Việt Nam giúp kéo một lượng lớn người hâm mộ trở lại.

Trước khi trận đấu bắt đầu, giới chuyên môn đều dự đoán một chiến thắng dễ dàng cho đại diện Hàn Quốc. Khoảng cách về trình độ giữa hai khu vực vốn là một hố sâu ngăn cách. Bằng chứng lịch sử cho thấy đôi khi Bắc Mỹ có thể làm khó châu Âu, nhưng thường thể hiện bộ mặt bạc nhược trước Hàn Quốc. Câu chuyện diễn ra suốt lịch sử trò chơi chứ không riêng vài mùa giải.

Tuy nhiên, LYON đã đem đến một bộ mặt hoàn toàn khác. Sau khi đánh bại G2 Esports, đại diện Bắc Mỹ bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ. Ở ván đấu đầu tiên, HLE vươn lên dẫn trước nhờ khả năng kiểm soát bản đồ vượt trội và vận hành đội hình về cuối trận kín kẽ. Trận đấu khép lại sau 39 phút dù LYON chống trả cực kỳ kiên cường.

Gumayusi và đồng đội đã có chiến thắng lịch sử trước đại diện số 1 Bắc Mỹ. Ảnh: DailyEsports.

Bất ngờ lớn xảy ra ở ván hai và ván ba khi LYON chủ động đẩy cao tốc độ. Sự phối hợp mượt mà giúp đại diện LCS giành chiến thắng liên tiếp hai ván đấu chỉ trong vòng 30 phút mỗi ván. Phía bên kia chiến tuyến, các ngôi sao của HLE liên tục xử lý lỗi. LYON chính thức lật ngược thế cờ để vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1.

Khoảnh khắc này đã chính thức thiết lập một cột mốc lịch sử mới cho khu vực Bắc Mỹ. Trong lịch sử các vòng Main Event tại MSI và Worlds, các đại diện NA thường nhận thất bại chóng vánh 0-3 hoặc 1-3 trước LCK.

Những cái tên sừng sỏ như Cloud9, Team Liquid hay TSM đều bất lực trước các thế lực Hàn Quốc như T1 hay Gen.G. Trận đấu kiên cường gần nhất là tại MSI 2024, nơi Team Liquid cũng chỉ cầm chân T1 đến ván 4. Ngay cả địa chấn tại MSI 2019, chiến thắng Bo5 duy nhất của NA là trước Invictus Gaming của Trung Quốc chứ không phải một đội LCK. Chưa từng có một tiền lệ nào cho thấy Bắc Mỹ có thể kéo Hàn Quốc vào ván 5 sinh tử.

Chính vì vậy, việc LYON ép nhà đương kim vô địch LCK phải đánh đến ván 5 định đoạt là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa "vương triều" LCK và phần còn lại của NA được thu hẹp đến nghẹt thở như vậy.

Game đấu thứ 5 khép lại với chiến thắng áp đảo cho HLE. Ảnh: LoLEsports.

Bị dồn vào thế chân tường, bản lĩnh của HLE mới kịp thời lên tiếng. Ở hai ván đấu quyết định, HLE siết lại đội hình. Người chơi đường trên Zeus tỏa sáng rực rỡ để giúp đại diện Hàn Quốc lật ngược thế cờ thành công. Họ giành chiến thắng chung cuộc 3-2, và Zeus cũng nhận danh hiệu MVP của loạt trận.

Dù phải dừng bước đầy tiếc nuối, LYON vẫn có quyền ngẩng cao đầu rời giải. Cột mốc ván 5 lịch sử này là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tiến bộ vượt bậc của LMHT Bắc Mỹ. Trận đấu này sẽ còn được nhắc lại như một biểu tượng cho ý chí chiến đấu kiên cường của các đội tuyển cửa dưới tại đấu trường quốc tế.

“Chúng tôi đã chứng minh Bắc Mỹ hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng với những người giỏi nhất”, đại diện ban huấn luyện LYON nói với tờ DailyEsports.