Apple gặp khó

Nhu cầu bộ nhớ cho trung tâm dữ liệu AI đang gây sức ép lên nguồn cung MacBook Air, buộc Apple phải tăng giá và ưu tiên linh kiện cho một số dòng máy khác.

MacBook Air M5 liên tục thiếu nguồn cung. Ảnh: Bloomberg.

Apple đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung, dẫn đến tình trạng nhiều dòng MacBook khan hiếm hàng nghiêm trọng. Nguyên nhân đến từ cuộc khủng hoảng bộ nhớ liên quan đến AI, khi các trung tâm dữ liệu đang hút lượng lớn linh kiện khỏi thị trường tiêu dùng.

Theo 9to5Mac, việc xây dựng ồ ạt các trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ đã gây xáo trộn trong chuỗi cung ứng. Nhu cầu mua sắm các loại bộ nhớ cao cấp phục vụ AI khiến việc tìm mua bộ nhớ và thiết bị lưu trữ cho sản phẩm tiêu dùng trở nên khó khăn hơn.

Tác động đã xuất hiện ở nhiều nhóm linh kiện. Giá SSD và RAM DDR5 tăng mạnh từ đầu năm. Apple đã phải điều chỉnh giá một số sản phẩm vào cuối tháng 6. Mức tăng được ghi nhận 100- 400 USD , tùy sản phẩm và cấu hình.

Dù đã điều chỉnh giá, Apple vẫn gặp khó trong việc duy trì nguồn cung MacBook Air. Đây là điểm đáng chú ý vì MacBook Air M5 mới được ra mắt vào đầu năm nay nhưng liên tục khan hàng tại nhiều khu vực.

Vào tháng 6, Apple nâng giá MacBook Air lên 1.299 USD . Trước đó, giá đã tăng từ 999 USD lên 1.099 USD vào tháng 3 khi mẫu M5 ra mắt. Tuy nhiên, Táo khuyết cũng nâng dung lượng lưu trữ cơ bản lên 512 GB. Vì vậy, mức thay đổi này có thể có lợi hơn với nhóm người dùng vốn định mua thêm bộ nhớ.

Song, vấn đề của Apple hiện không chỉ nằm ở giá bán. Theo tác giả Mark Gurman của Bloomberg, nếu người dùng đặt mua MacBook Air ở thời điểm đầu tháng 8, máy chỉ được giao vào cuối tháng. Một số nguồn tin bán lẻ cũng mô tả tình trạng nguồn cung MacBook Air là “hạn chế hơn bao giờ hết”.

Dấu hiệu khan hàng còn xuất hiện trong tài liệu quảng bá gần đây của Apple cho mùa tựu trường. Công ty nhấn mạnh MacBook Air phụ thuộc vào tình trạng hàng có sẵn. Đây là điều hiếm khi được nêu rõ với một sản phẩm đang ở giữa vòng đời.

Hiện tại, nhà sản xuất iPhone đã cảnh báo về các hạn chế nguồn cung có thể ảnh hưởng đến doanh số trong quý tới. Apple cũng để ngỏ khả năng tiếp tục tăng giá trong tương lai.

Nếu khủng hoảng bộ nhớ kéo dài, thị trường máy Mac có thể còn chứng kiến thêm các đợt điều chỉnh giá. Đây là cách Táo khuyết cân bằng giữa chi phí linh kiện tăng và nhu cầu mua hàng của người dùng.

Diễn biến với MacBook Air cho thấy cơn sốt AI không chỉ tác động đến máy chủ hay các bộ GPU tăng tốc. Nó đã lan sang thiết bị tiêu dùng phổ thông. Khi trung tâm dữ liệu cạnh tranh nguồn linh kiện với laptop và điện thoại, người dùng có thể phải chịu mức giá cao hơn để sở hữu cùng loại sản phẩm.