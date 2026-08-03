10.000 người được dùng ChatGPT bản 'xịn' nhất miễn phí

OpenAI mở chương trình cho 100.000 nhà nghiên cứu dùng miễn phí các mô hình hàng đầu của ChatGPT để hỗ trợ khoa học, toán học và kỹ thuật.

OpenAI cấp quyền sử dụng miễn phí ChatGPT cho các nghiên cứu khoa học. Ảnh: Bloomberg.

OpenAI công bố chương trình ChatGPT for Academic Researchers, cung cấp miễn phí các mô hình và công cụ AI mới nhất cho 100.000 nhà khoa học, nhà toán học và kỹ sư tại các cơ sở học thuật được chọn. Đây là một trong những nỗ lực lớn nhất của công ty nhằm đưa AI vào hoạt động nghiên cứu chuyên sâu.

Theo OpenAI, chương trình sẽ bắt đầu với 10.000 nhà nghiên cứu trong mùa hè này. Quyền truy cập đã có tại một số tổ chức như Institute for Advanced Study và École normale supérieure. Công ty đặt mục tiêu mở rộng lên 100.000 người tham gia đến năm 2027.

“Lợi ích của AI tiên phong không nên chỉ tập trung trong một vài công ty và phòng thí nghiệm giàu nguồn lực”, OpenAI cho biết. Công ty nói vai trò của mình là đưa công cụ mạnh hơn đến tay giới nghiên cứu, đồng thời để họ giữ quyền kiểm soát quá trình làm việc.

Người tham gia sẽ được dùng các mô hình mạnh nhất trong ChatGPT, ChatGPT Work và Codex. Khi ra mắt, chương trình bao gồm dòng GPT-5.6, trong đó có GPT-5.6 Sol Pro. Mỗi nhà nghiên cứu được duyệt cũng có thể mời tối đa 4 cộng tác viên cùng tổ chức tham gia.

OpenAI cho biết không gian làm việc của chương trình có các cơ chế bảo vệ về quyền riêng tư và bảo mật cấp doanh nghiệp. Dữ liệu không được dùng để huấn luyện mô hình theo mặc định. Đây là điểm quan trọng với các nhóm nghiên cứu phải xử lý dữ liệu nhạy cảm, bản thảo chưa công bố hoặc kết quả thử nghiệm nội bộ.

Công cụ này có thể hỗ trợ nhiều khâu trong nghiên cứu. OpenAI nêu các ví dụ như phân tích gene, mô hình hóa protein, tổng quan tài liệu, viết đề xuất tài trợ và chuẩn bị công bố khoa học. Codex có thể giúp viết mã, sửa lỗi, phân tích dữ liệu và xây dựng quy trình nghiên cứu.

Theo OpenAI, AI đang trở thành công cụ nghiên cứu nhanh hơn dự đoán của nhiều người. Mỗi tuần, khoảng 1,3 triệu người dùng ChatGPT cho các tác vụ khoa học nâng cao, với khoảng 8,4 triệu truy vấn.

Điều kiện tham gia hiện giới hạn ở các nhà nghiên cứu đủ tiêu chuẩn tại một số cơ quan học thuật. Ứng viên phải xác minh liên kết với tổ chức, cung cấp thông tin về hoạt động nghiên cứu đang thực hiện và mục đích sử dụng khoa học.

ChatGPT for Academic Researchers là một phần trong cam kết hơn 250 triệu USD của OpenAI đến năm 2027 để hỗ trợ nghiên cứu và khám phá khoa học bên ngoài công ty. Khoản này gồm NextGenAI, sáng kiến 50 triệu USD cho các tổ chức nghiên cứu và hợp tác với Genesis Mission của Bộ Năng lượng Mỹ.

Tuy vậy, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào cách các nhà khoa học kiểm chứng kết quả, bảo vệ dữ liệu và tích hợp AI vào quy trình nghiên cứu hiện có.