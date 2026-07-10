Địa chấn Liên Quân Mobile

Sau loạt trận BO7 nghẹt thở, Đương kim vô địch ĐTDV Mùa xuân 2026 chính thức dừng bước tại APL 2026 sau thất bại 1-4 trước FPT Polytechnic.

Hai đại diện Việt Nam sau loạt trận BO7. Ảnh: APL.

Hành trình của FPT x Flash tại APL 2026 đã chính thức khép lại. Đương kim vô địch Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV) Mùa Xuân 2026 để thua FPT Polytechnic với tỷ số 1-4 trong loạt BO7 thuộc vòng tứ kết nhánh thua, qua đó trở thành một trong những ứng viên lớn phải nói lời chia tay giải đấu.

Trước trận đấu, FPT x Flash được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng thành tích ấn tượng tại đấu trường trong nước. Tuy nhiên, FPT Polytechnic nhập cuộc đầy tự tin và liên tiếp giành chiến thắng trong ba ván đấu đầu tiên, nhanh chóng tạo lợi thế 3-0.

Bị dồn vào thế không còn đường lùi, Flash vùng lên ở ván đấu thứ tư để rút ngắn tỷ số xuống 1-3, thắp lại hy vọng về một màn lội ngược dòng. Dẫu vậy, FPT Polytechnic vẫn giữ được sự bình tĩnh trong ván đấu tiếp theo để khép lại loạt trận với chiến thắng chung cuộc 4-1, qua đó giành quyền đi tiếp.

Thất bại này khép lại một kỳ APL đáng quên đối với FPT x Flash. Đội tuyển bước vào giải với tư cách đương kim vô địch ĐTDV Mùa Xuân 2026 và được xem là một trong những đại diện sáng giá nhất của khu vực AOG (Việt Nam). Với lực lượng giàu kinh nghiệm và phong độ ổn định ở đấu trường quốc nội, Flash được nhiều người kỳ vọng sẽ cạnh tranh chức vô địch.

Tuy nhiên, dấu hiệu bất ổn đã xuất hiện từ khá sớm. Ngay ở vòng Swiss, FPT x Flash bất ngờ để thua ANK Gaming 0-2, trong bối cảnh cả bốn đại diện Việt Nam đều có màn khởi đầu không như mong đợi. Các đội tuyển AOG liên tục gặp khó trước những đối thủ đến từ Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Indonesia, làm dấy lên nhiều tranh luận về sự thay đổi tương quan sức mạnh giữa các khu vực.

Việc phải xuống nhánh thua cũng khiến Flash không còn cơ hội sửa sai. Trước đó, đội từng thất bại trong cuộc đối đầu với Bacon Time, buộc phải bước vào loạt trận sinh tử với FPT Polytechnic. Dù vẫn được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm, Flash không thể tìm lại phong độ tốt nhất ở thời điểm quan trọng.

Ở chiều ngược lại, FPT Polytechnic tiếp tục khẳng định vị thế là "ngựa ô" của APL 2026. Đội tuyển này đã tạo ra hàng loạt bất ngờ kể từ vòng đấu trước khi đánh bại những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Kết quả này cũng phản ánh sự chuyển dịch đáng chú ý của Liên Quân Mobile Việt Nam. Trong nhiều năm, các giải đấu quốc tế thường gắn liền với sự thống trị của những cái tên như Team Flash hay Saigon Phantom. Chiến thắng trước FPT x Flash giúp FPT Polytechnic tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục APL 2026. Với phong độ ổn định cùng sự tự tin sau khi lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh, FPT Polytechnic đang trở thành niềm hy vọng lớn của Liên Quân Việt Nam ở giai đoạn còn lại của giải đấu.