Ronaldo tri ân 'fan cuồng'

Cristiano Ronaldo gây bất ngờ khi gửi tặng đôi giày được anh mang thi đấu, số lượng giới hạn cho streamer IShowSpeed.

IShowSpeed trong lần đầu gặp Ronaldo. Ảnh: IshowSpeed.

Cristiano Ronaldo vừa tặng nam streamer IShowSpeed một trong những kỷ vật độc bản nhất từ FIFA World Cup 2026. Đó là đôi giày thi đấu Nike Mercurial Superfly 11 "CR7 Gold Scorpion" từng được anh mang trong chiến dịch World Cup cuối cùng của mình.

Khoảnh khắc đầy cảm xúc này diễn ra ngay trên sóng phát trực tiếp khi ngôi sao YouTube IShowSpeed đang làm buổi watchalong (cùng xem) trận tứ kết Tây Ban Nha đánh bại Bỉ. Khi mở gói quà từ Ronaldo và phát hiện đôi giày vàng bên trong, Speed đứng chết lặng. Chỉ có hai đôi giày phiên bản này được Nike sản xuất.

Theo các nguồn tin, Ronaldo ban đầu có ý định đích thân trao tặng đôi giày này cho IShowSpeed nếu Bồ Đào Nha tiến vào vòng tứ kết World Cup. Tuy nhiên, kế hoạch đã phải thay đổi khi hành trình của đội khép lại bằng thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Kết quả gây thất vọng, nhưng Ronaldo vẫn tri ân một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của mình.

Đôi Nike Mercurial Superfly 11 "CR7 Gold Scorpion" của Ronaldo được tặng cho IShowSpeed. Ảnh: IShowSpeed.

Món quà được giao tới đúng lúc Speed đang livestream trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ, tạo nên một trong những khoảnh khắc hậu trường đáng nhớ. Vừa trải qua nỗi đau đớn khi Bồ Đào Nha bị loại hồi đầu tuần, Speed lộ rõ vẻ xúc động khi cẩn thận mở món quà và khoe đôi giày với người xem.

Vật phẩm gây chú ý vì nó không phải phiên bản để mang thi đấu thông thường. Chúng thuộc bộ sưu tập giới hạn Mercurial Superfly 11 "CR7 Gold Scorpion", vinh danh Ronaldo với tư cách cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn trong 6 kỳ FIFA World Cup khác nhau.

Khác với các phiên bản thương mại, đôi giày được Ronaldo mang trong chiến dịch World Cup 2026 của Bồ Đào Nha. Giá trị của kỷ vật tăng lên khi CR7 sử dụng nó trong một trong những trận đấu cuối cùng tại giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

IShowSpeed xây dựng được tên tuổi như một trong những người ủng hộ công khai nhiệt thành nhất của Ronaldo. Nam YouTuber thường xuyên bày tỏ sự ngưỡng mộ với người đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha trên các buổi livestream và nền tảng mạng xã hội. Suốt kỳ World Cup, Speed theo sát chiến dịch của thần tượng.