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Công nghệ

Siêu máy tính dự đoán chính xác kịch bản World Cup 2026

  • Thứ ba, 14/7/2026 06:12 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Cả 4 đội có tỷ lệ vô địch cao nhất theo siêu máy tính Opta đều đã lọt vào đến trận bán kết World Cup 2026. Theo mô phỏng, Pháp là ứng viên số một cho chức vô địch với 34,05%.

Siêu máy tính Opta dự đoán chính xác cả 4 đội bóng mạnh nhất giải đấu. Ảnh: Opta.

Sau khi vòng tứ kết khép lại, siêu máy tính Opta đã cho thấy sự chính xác tuyệt đối khi cả 4 đội tuyển được đánh giá cao nhất đều góp mặt ở bán kết gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina.

Cụ thể, trước khi giải đấu khởi tranh, Opta đưa ra dự đoán về khả năng vô địch cao nhất theo thứ tự bao gồm Tây Ban Nha, Pháp, Argentina và Anh.

Theo dự báo mới nhất của siêu máy tính Opta về kịch bản World Cup 2026, thứ tự này chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về ứng viên cho chức vô địch.

Cụ thể, tuyển Pháp đã vượt mặt Tây Ban Nha với 34,05% khả năng lên ngôi trên tổng số 25.000 lần mô phỏng của siêu máy tính. Thậm chí, siêu máy tính còn dự đoán Pháp có 57,7% chiến thắng trước Tây Ban Nha để lọt vào trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp.

Trong khi đó, Anh được siêu máy tính đánh giá có 21,94% khả năng vô địch. Điều gây bất ngờ là Argentina lại bị xếp cuối trong nhóm 4 đội còn lại. Opta chỉ đánh giá đoàn quân của Lionel Scaloni có 20,55% cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương, thấp nhất trong số các đội góp mặt ở bán kết.

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Cả 4 đội được siêu máy tính đánh giá cao nhất đều góp mặt ở vòng bán kết World Cup 2026. Ảnh: Opta.

Việc siêu máy tính tăng mạnh dự đoán về khả năng vô địch của Pháp nhiều khả năng đến từ màn trình diễn thuyết phục từ đầu giải của thầy trò HLV Didier Deschamps.

Cụ thể, Opta đánh giá tuyển Pháp đã thể hiện phong độ ấn tượng ở Bắc Mỹ, với Kylian Mbappé dẫn đầu danh sách ghi bàn, với cùng 8 bàn thắng chia sẻ với Lionel Messi. Trong khi đó, Ousmane Dembele cũng đã đóng góp 5 bàn thắng. Cả hai đều ghi bàn vào lưới Morocco để đưa Les Bleus vào bán kết.

Thành tích này giúp Pháp trở thành đội bóng thứ hai trong 50 năm qua có hai cầu thủ ghi được 5 bàn thắng trở lên tại cùng một kỳ World Cup, sau Brazil năm 2002 với Ronaldo 8 bàn và Rivaldo ghi 5 bàn.

Tuy nhiên, siêu máy tính cũng nhận định trận đấu với Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ kịch tính, bởi đoàn quân của HLV Luis de la Fuente được đánh giá là đội bóng có màn trình diễn ấn tượng thứ hai tại World Cup lần này.

Đặc biệt hơn, Tây Ban Nha đã thiết lập kỷ lục chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử với 36 trận đấu liên tiếp, với thành tích thắng 27 và hòa 9.

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Anh Tuấn

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