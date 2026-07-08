Người 'đọc vị' Messi như một cuốn sách

Phân tích các lần đá phạt đền của Messi trong quá khứ, tác giả Ben Lyttleton từ năm 2015 đã lý giải chính xác vì sao siêu sao người Argentina thiếu ổn định trên chấm 11 m.

Rạng sáng 8/7, Argentina gặp không ít khó khăn trước khi vượt qua Ai Cập ở vòng 16 đội, World Cup 2026. Một trong những tình huống được chú ý nhất đến ở phút 21 khi Argentina được hưởng phạt đền. Mặc dù vậy, cú sút của Lionel Messi đã bị thủ môn Mostafa Shobeir cản phá.

Cú sút hỏng ăn này cũng khiến đội trưởng Argentina trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đá hỏng 2 quả phạt đền (không tính loạt luân lưu) trong cùng một kỳ World Cup.

Ngoài kỷ lục không mong muốn, cú sút trượt một lần nữa khơi lại cuộc tranh luận kéo dài nhiều năm về điểm yếu hiếm hoi trong sự nghiệp của anh.

Khía cạnh tầm thường của Messi

Trong sự nghiệp, siêu sao 39 tuổi sút hỏng tổng cộng 4 quả phạt đền tại các vòng chung kết World Cup, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Đáng chú ý, số lần đá hỏng của anh hiện cũng bằng số quả phạt đền thực hiện thành công tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cú sút phạt đền của Messi bị thủ thành Mohamed El Shobeir cản phá. Ảnh: Alamy.

Tính rộng hơn, đây là cú đá phạt đền thứ 150 trong sự nghiệp của Messi, với 35 lần không thành công. Tỷ lệ thành công 77% được xem là khá thấp so với đẳng cấp của chủ nhân 8 Quả bóng Vàng.

Dù vẫn là nhân tố quan trọng trong hành trình của Argentina, hiệu suất trên chấm 11 m của Messi ở sân chơi lớn nhất hành tinh đang trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận.

Cuốn sách "Twelve Yards: The Art & Pscyhology of the Perfect Penalty" được xuất bản từ năm 2015 của tác giả Ben Lyttleton.

Thực tế, điểm yếu này của Messi đã được "mổ xẻ" kỹ lưỡng. Trong cuốn sách "Twelve Yards: The Art & Pscyhology of the Perfect Penalty" được xuất bản từ năm 2015, tác giả Ben Lyttleton lý giải nếu nhìn vào các lần đá phạt đền của Messi trong quá khứ, người ta có thể thấy siêu sao người Argentina không có cách đá ổn định qua thời gian.

"Lúc Messi sút theo kiểu này, lúc anh ta sút theo kiểu khác", Lyttleton phân tích. "Có lúc Messi sút mà không thèm nhìn cách thủ môn di chuyển, sau đó anh ta lại đổi cách sút chủ động đánh lừa thủ môn trước".

Khác với những chuyên gia đá 11 m như Harry Kane hay Cristiano Ronaldo, Messi gần như không sở hữu một "công thức" cố định. Anh có thể sút bằng má trong hoặc mu bàn chân, đổi hướng liên tục, thay đổi nhịp chạy đà và thậm chí điều chỉnh quyết định ở khoảnh khắc cuối cùng tùy theo phản ứng của thủ môn.

Trong bóng đá mở, đó là phẩm chất làm nên thiên tài của Messi. Khả năng đọc tình huống, ứng biến và sáng tạo giúp anh tạo ra những phương án mà phần lớn cầu thủ khác không nghĩ tới.

Nhưng trên chấm 11 m - nơi sự ổn định thường quan trọng hơn tính ngẫu hứng - chính xu hướng luôn tìm lời giải tối ưu lại khiến anh phải xử lý nhiều thông tin hơn trong khoảnh khắc quyết định.

Ở một góc nhìn khác, việc không cố định một góc sút giúp Messi trở nên khó đoán hơn. Tuy nhiên, không ít tình huống bóng lại đi vào khu vực mà thủ môn vẫn có đủ thời gian và tầm với để cản phá.

So với những chân sút thường xuyên đưa bóng sát cột dọc hoặc mép lưới, các cú đá của Messi hiếm khi đạt mức độ hiểm hóc tương tự.

Tâm lý bất an trên chấm 11 m

"Bí quyết sút penalty tốt đến từ sự chuẩn bị", tác giả Lyttleton cho biết. "Nếu bạn chuẩn bị thực hiện phạt đền hay thường xuyên được giao trọng trách đá penalty ở đội bóng, bạn cần chiến lược và phương pháp đá nhất quán".

Với trường hợp của Messi, ông Lyttleton cho rằng tỷ lệ thành công bất ổn có thể xuất phát từ tâm lý bất an của Leo trên chấm 11 m.

"Anh ấy từng thừa nhận rằng sự căng thẳng đã ảnh hưởng đến bản thân trước những quả phạt đền quan trọng. Áp lực có thể tác động đến cả những cầu thủ giỏi nhất thế giới", tác giả cuốn sách "Twelve Yards: The Art & Pscyhology of the Perfect Penalty" viết.

Đó cũng có thể lý do ở đoạn sau trong sự nghiệp, Messi chuyển sang cách đá độc lập với chuyển động của thủ môn. Cụ thể, "El Pulga" sẽ chọn góc sút sẵn và thực hiện một bước chạy đà cơ bản để tăng lực sút.

Cách đá này tưởng chừng đơn giản và hiệu quả hơn, khi nó giúp "giải phóng" cầu thủ ra khỏi cuộc chiến về tâm lý với thủ môn và tập trung hoàn toàn cho chất lượng cú sút.

Tuy nhiên, những gì diễn ra tại World Cup 2026 cho thấy khái niệm ấy đã trở nên lỗi thời. Ngày nay, mỗi cú sút đều được phân tích bằng dữ liệu.

Các đội tuyển sở hữu kho thông tin khổng lồ về thói quen sút phạt của từng cầu thủ: góc sút yêu thích, tỷ lệ đổi hướng, tốc độ chạy đà, thậm chí cả phản ứng trong từng tình huống áp lực.

8 quả phạt đền Messi thực hiện tại World Cup. Ảnh: Opta.

Trong nhiều năm qua, người châu Âu xây dựng ngân hàng dữ liệu khổng lồ về các tình huống này. Từ những phần mềm phân tích video cho tới trí tuệ nhân tạo, mọi thông tin đều được số hóa nhằm giúp thủ môn có cẩm nang để đưa ra quyết định khi chơi cân não.

Đáng tiếc, chính sự minh bạch thông tin lại trở thành bất lợi với các đội bóng lớn và đặc biệt là một siêu sao như Messi. Đội trưởng Argentina xuất hiện trên truyền hình mỗi tuần, mọi cú đá phạt đền đều được lưu trữ và phân tích.

Chỉ cần có tài khoản Opta trả phí, người dùng có thể biết rõ ai thích sút chân trái, chân phải, đá luân lưu thế nào. Đối thủ gần như biết chắc Messi sẽ làm gì.

Lúc này, những cầu thủ chọn cách đá theo bản năng và thói quen như "El Pulga" lại càng dễ trở thành "con mồi" cho các thủ môn.

Lyttleton từng đưa ra gợi ý rằng Messi nên quay lại với những gì đã từng hiệu quả trong quá khứ, hoặc là nhường cơ hội cho một người thực hiện cú sút phạt đền giỏi hơn. Những cú sút trên chấm 11 m luôn là cơ hội ngon ăn nhất trong trận, và không phải lúc nào Argentina cũng có thể thoải mái bỏ lỡ.