Khác biệt lớn nhất giữa tuyển Anh và Argentina

Tuyển Anh có giá trị đội hình đạt 1,36 tỷ euro, với 4 cái tên đắt giá nhất đóng góp 450 triệu euro. Trong khi đó, cả đội hình Argentina chỉ có giá trị chuyển nhượng 807 triệu euro.

1.358,2 triệu EUR 130 Bellingham Anh 807,5 triệu EUR 100 J. Alvarez Argentina

Bấm vào mỗi đội để mở giá trị ngôi sao Bấm vào mỗi đội để mở giá trị ngôi sao Riêng bộ đôi Bellingham – Alvarez đã trị giá 230 triệu EUR, trong tổng cộng 2.165,7 triệu EUR giá trị hai đội hình trên sân. Gấp 130 lần Giá trị Bellingham so với cầu thủ rẻ nhất Argentina 4 Số cầu thủ có giá trị hơn 100 triệu EUR góp mặt trong trận đấu này #26 Thứ hạng của cầu thủ rẻ nhất Argentina nếu khoác áo tuyển Anh ANH ARGENTINA Tổng giá trị đội hình 1.358,2 triệu EUR



807,5 triệu EUR Trung bình mỗi cầu thủ 52,2 triệu EUR



31 triệu EUR Cầu thủ đắt giá nhất 130 triệu EUR Jude Bellingham



100 triệu EUR Julian Alvarez Cầu thủ rẻ nhất 1,2 triệu EUR J. Henderson



1 triệu EUR Nicolas Otamendi Số cầu thủ trên 100 triệu EUR 3



1 Số cầu thủ trên 50 triệu EUR 13



5 Số cầu thủ trên 20 triệu EUR 22



13 Số cầu thủ trên 5 triệu EUR 24



21 Top 11 cầu thủ đắt giá nhất mỗi đội ANH · TRIỆU EUR ARGENTINA · TRIỆU EUR 130 Jude Bellingham

1 Julian Alvarez 100

120 Declan Rice

2 Enzo Fernandez 90

110 Bukayo Saka

3 Lautaro Martinez 85

90 Morgan Rogers

4 Nico Paz 80

75 Elliot Anderson

5 Alexis Mac Allister 70

70 Marc Guéhi

6 Cristian Romero 45

70 Nico O'Reilly

7 Lisandro Martinez 40

70 Kobbie Mainoo

8 Giuliano Simeone 40

65 Eberechi Eze

9 Valentín Barco 40

65 Anthony Gordon

10 Exequiel Palacios 25

60 Harry Kane

11 Marcos Senesi 25

Nguồn: Transfermarkt.