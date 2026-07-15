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Khác biệt lớn nhất giữa tuyển Anh và Argentina

  • Thứ tư, 15/7/2026 11:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tuyển Anh có giá trị đội hình đạt 1,36 tỷ euro, với 4 cái tên đắt giá nhất đóng góp 450 triệu euro. Trong khi đó, cả đội hình Argentina chỉ có giá trị chuyển nhượng 807 triệu euro.

Anh ảnh 1
1.358,2
triệu EUR
130
Bellingham
Anh
807,5
triệu EUR
100
J. Alvarez
Argentina

Bấm vào mỗi đội để mở giá trị ngôi sao
Riêng bộ đôi Bellingham – Alvarez đã trị giá 230 triệu EUR, trong tổng cộng 2.165,7 triệu EUR giá trị hai đội hình trên sân.
Gấp 130 lần
Giá trị Bellingham so với cầu thủ rẻ nhất Argentina
4
Số cầu thủ có giá trị hơn 100 triệu EUR góp mặt trong trận đấu này
#26
Thứ hạng của cầu thủ rẻ nhất Argentina nếu khoác áo tuyển Anh
ANH
ARGENTINA
Tổng giá trị đội hình
1.358,2
triệu EUR


807,5
triệu EUR
Trung bình mỗi cầu thủ
52,2
triệu EUR


31
triệu EUR
Cầu thủ đắt giá nhất
130
triệu EUR
Jude Bellingham


100
triệu EUR
Julian Alvarez
Cầu thủ rẻ nhất
1,2
triệu EUR
J. Henderson


1
triệu EUR
Nicolas Otamendi
Số cầu thủ trên 100 triệu EUR
3


1
Số cầu thủ trên 50 triệu EUR
13


5
Số cầu thủ trên 20 triệu EUR
22


13
Số cầu thủ trên 5 triệu EUR
24


21
Top 11 cầu thủ đắt giá nhất mỗi đội
ANH · TRIỆU EUR
ARGENTINA · TRIỆU EUR
130
Jude Bellingham

1
Julian Alvarez
100

120
Declan Rice

2
Enzo Fernandez
90

110
Bukayo Saka

3
Lautaro Martinez
85

90
Morgan Rogers

4
Nico Paz
80

75
Elliot Anderson

5
Alexis Mac Allister
70

70
Marc Guéhi

6
Cristian Romero
45

70
Nico O'Reilly

7
Lisandro Martinez
40

70
Kobbie Mainoo

8
Giuliano Simeone
40

65
Eberechi Eze

9
Valentín Barco
40

65
Anthony Gordon

10
Exequiel Palacios
25

60
Harry Kane

11
Marcos Senesi
25

Nguồn: Transfermarkt.

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Anh Tuấn

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