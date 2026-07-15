Khác biệt lớn nhất giữa tuyển Anh và Argentina
Tuyển Anh có giá trị đội hình đạt 1,36 tỷ euro, với 4 cái tên đắt giá nhất đóng góp 450 triệu euro. Trong khi đó, cả đội hình Argentina chỉ có giá trị chuyển nhượng 807 triệu euro.
1.358,2
triệu EUR
130
Bellingham
Anh
807,5
triệu EUR
100
J. Alvarez
Argentina
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Riêng bộ đôi Bellingham – Alvarez đã trị giá 230 triệu EUR, trong tổng cộng 2.165,7 triệu EUR giá trị hai đội hình trên sân.
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Giá trị Bellingham so với cầu thủ rẻ nhất Argentina
4
Số cầu thủ có giá trị hơn 100 triệu EUR góp mặt trong trận đấu này
#26
Thứ hạng của cầu thủ rẻ nhất Argentina nếu khoác áo tuyển Anh
ANH
ARGENTINA
Tổng giá trị đội hình
1.358,2
triệu EUR
807,5
triệu EUR
Trung bình mỗi cầu thủ
52,2
triệu EUR
31
triệu EUR
Cầu thủ đắt giá nhất
130
triệu EUR
Jude Bellingham
100
triệu EUR
Julian Alvarez
Cầu thủ rẻ nhất
1,2
triệu EUR
J. Henderson
1
triệu EUR
Nicolas Otamendi
Số cầu thủ trên 100 triệu EUR
3
1
Số cầu thủ trên 50 triệu EUR
13
5
Số cầu thủ trên 20 triệu EUR
22
13
Số cầu thủ trên 5 triệu EUR
24
21
Top 11 cầu thủ đắt giá nhất mỗi đội
ANH · TRIỆU EUR
ARGENTINA · TRIỆU EUR
130
Jude Bellingham
1
Julian Alvarez
100
120
Declan Rice
2
Enzo Fernandez
90
110
Bukayo Saka
3
Lautaro Martinez
85
90
Morgan Rogers
4
Nico Paz
80
75
Elliot Anderson
5
Alexis Mac Allister
70
70
Marc Guéhi
6
Cristian Romero
45
70
Nico O'Reilly
7
Lisandro Martinez
40
70
Kobbie Mainoo
8
Giuliano Simeone
40
65
Eberechi Eze
9
Valentín Barco
40
65
Anthony Gordon
10
Exequiel Palacios
25
60
Harry Kane
11
Marcos Senesi
25
Nguồn: Transfermarkt.