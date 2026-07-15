Phát hiện mới về sự sống ngoài hành tinh

Các nhà khoa học phát hiện erythrulose gần trung tâm Dải Ngân hà, mở thêm manh mối về nguồn gốc phân tử cần cho sự sống.

Phân tử đường lần đầu được tìm thấy trong không gian. Ảnh: Nature Astronomy.

Các nhà khoa học lần đầu phát hiện một phân tử đường trong không gian giữa vì sao. Khám phá này có thể giúp giải thích cách những thành phần hóa học cần cho sự sống xuất hiện trên Trái Đất.

Phân tử được tìm thấy là erythrulose. Đây là một loại đường gồm 4 nguyên tử carbon, 8 nguyên tử hydro và 4 nguyên tử oxy. Trên Trái Đất, erythrulose có trong quả mâm xôi. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Astronomy.

Phát hiện này đáng chú ý vì nguồn gốc của đường trên Trái Đất vẫn là câu hỏi lớn. Đường là thành phần quan trọng trong quá trình hình thành sự sống. Tuy nhiên, các thí nghiệm tái tạo điều kiện hóa học sơ khai trong phòng thí nghiệm nhiều lần chưa tạo ra được loại phân tử này.

Một giả thuyết được quan tâm là đường có thể được đưa tới Trái Đất từ tiểu hành tinh hoặc sao chổi. Trước đó, một số loại đường gồm glucose và ribose đã được tìm thấy trên tiểu hành tinh và thiên thạch. Tuy nhiên, nguồn gốc xa hơn của chúng vẫn chưa được tìm hiểu kỹ lưỡng.

“Đây thực sự là một loại đường chính hiệu”, Brett McGuire, nhà hóa học thiên văn tại MIT cho biết.

Nhóm nghiên cứu do Izaskun Jiménez-Serra, nhà hóa học thiên văn tại Trung tâm Sinh học Vũ trụ ở Tây Ban Nha dẫn đầu. Bà cho biết giới khoa học đã tìm kiếm những phân tử đường trong không gian từ nhiều năm trước, song kết quả ban đầu không khả quan.

Theo nhóm nghiên cứu, môi trường giữa các vì sao của Dải Ngân hà là nơi phù hợp để tìm đường. Đây là vùng bụi và khí nằm giữa hệ sao, với điều kiện rất khắc nghiệt. Tuy nhiên, nó cũng là một “nhà máy hóa học” tự nhiên. Hàng trăm phân tử đã được phát hiện trong môi trường này, gồm một số khối cấu tạo liên quan đến RNA.

Phát hiện mới cho thấy đường có thể hình thành mà không cần sự sống. Quá trình này có thể diễn ra trong môi trường giữa các vì sao, trước cả khi hành tinh ra đời. Đây là điểm quan trọng trong việc tìm hiểu bước đầu tiên dẫn tới RNA, DNA và sự sống.

Khám phá này cũng mở rộng khả năng sự sống có thể xuất hiện ở nơi khác trong vũ trụ. Nếu môi trường giữa các vì sao có thể tạo ra những thành phần như vậy, những đám mây phân tử khác trong thiên hà cũng có thể chứa chúng.

Dù vậy, phát hiện này mới là bước khởi đầu. Các nhà khoa học muốn tiếp tục tìm kiếm những loại đường lớn hơn, như ribose và deoxyribose. Đây là những phân tử có vai trò trực tiếp trong cấu trúc RNA và DNA.