Ai sẽ định đoạt trận Anh và Argentina?

Bên cạnh những siêu sao, cuộc chiến chiến thuật trải dài từ những tình huống cố định cho đến cường độ thi đấu sẽ định đoạt trận đấu giữa Anh và Argentina.

Argentina gặp Anh ở bán kết World Cup 2026 trong cuộc đối đầu tại Atlanta mang theo những câu chuyện kéo dài hơn nửa thế kỷ. Theo siêu máy tính của Opta, kết quả trận đấu này giống như một lần tung đồng xu, với cơ hội vào chung kết của tuyển Anh được đánh giá ở mức 52,9%.

Theo Sky Sports, đằng sau những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, cuộc chiến chiến thuật trải dài từ khả năng đánh biên, tình huống cố định, kiểm soát tuyến giữa cho đến bản lĩnh ở những phút cuối trận mới chính là chìa khóa quyết định tấm vé vào chơi trận chung kết của thầy trò Thomas Tuchel.

Ngôi sao va chạm

Có một chi tiết đặc biệt trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ của Lionel Messi là anh chưa từng đối đầu tuyển Anh. Phải đến năm 39 tuổi, Messi mới bước vào một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup.

Phía bên kia là Jude Bellingham, tiền vệ 23 tuổi đang có phong độ cao với 4 bàn trong hai trận knock-out gần nhất.

Harry Kane và Jude Bellingham đang là cặp song sát nguy hiểm nhất lịch sử World Cup. Ảnh: Opta.

Dù chênh lệch tới 16 tuổi, cả hai đều là những khối óc nhào nặn nên lối chơi của đội nhà, gánh vác trách nhiệm tấn công khổng lồ và liên tục mang đến những khoảnh khắc quyết định trên hành trình tiến vào bán kết.

Hoạt động ở vai trò số 10 nhô cao, Bellingham chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công Tam Sư với sự đa dạng trong các pha dứt điểm minh chứng cho một thứ bóng đá ở đẳng cấp, hay đến mức khiến NHM phải nhớ về màn trình diễn kinh điển của Paul Gascoigne tại Italy năm 1990.

Không thể nhắc đến Bellingham mà bỏ qua Harry Kane. Nói không ngoa, đội trưởng tuyển Anh là bằng chứng rằng số 9 vẫn có đất sống với khả năng tiến hóa qua từng trận đấu.

Anh không chỉ ghi bàn mà còn thường xuyên lùi sâu nhận bóng, kéo trung vệ ra khỏi vị trí, chuyền cho cầu thủ chạy cánh băng lên và làm điểm tựa cho cả hệ thống.

Bellingham và Harry Kane đã cùng nhau ghi tới 12/13 bàn thắng của đội tuyển Anh tại giải đấu này. Như vậy, xét về tỷ lệ, bộ đôi này đã ghi 92,3% số bàn thắng cho Tam sư.

Đó là một con số đáng kinh ngạc. Trên thực tế, trong lịch sử World Cup, đó là mức độ tập trung tấn công cao nhất mà một đội bóng từng đạt được.

Nếu áp dụng ngưỡng tối thiểu 10 bàn thắng cho toàn đội trong một giải đấu, thì sự phụ thuộc của đội tuyển Anh vào Kane và Bellingham vượt xa bất kỳ đội nào khác trong lịch sử World Cup.

Điều thú vị là ở bên kia chiến tuyến, Argentina còn phụ thuộc hơn thế vào Messi. Tưởng chừng đã chia tay World Cup sau chức vô địch 4 năm trước, lão tướng 39 tuổi đã trở lại để một lần nữa mê hoặc cả thế giới.

Lionel Messi dẫn đầu mọi thông số về tấn công của tuyển Argentina. Ảnh: Sky Sports.

Anh đang dẫn dắt hàng công Argentina và chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với người đồng nghiệp Kylian Mbappe.

Trong bảng xếp hạng về cầu thủ tạo ra tầm ảnh hưởng lớn nhất giải đấu của Sky Sports, không có gì ngạc nhiên khi Messi chễm chệ trên đỉnh cao với tròn 100 điểm. Ngay phía sau anh chính là Bellingham và Harry Kane.

Những nhân tố X

Tuy nhiên, thực tế tập thể Argentina không chỉ có Messi. La Albiceleste đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 17 pha lập công, và mối đe dọa của họ đến từ mọi vị trí. Cụ thể, có đến 8 cầu thủ khác nhau của Argentina đã điền tên lên bảng tỷ số, so với chỉ 3 người bên phía tuyển Anh.

Đoàn quân của HLV Tuchel có phần nhỉnh hơn ở một số chỉ số kiểm soát không gian, bao gồm số đường chuyền vào vòng cấm, số lần chạm bóng trong vòng cấm và số cơ hội rõ rệt được tạo ra.

Trong khi đó, Argentina lại đang dẫn đầu về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), tổng số cú sút và các pha phản công nhanh. Đáng chú ý là Bellingham đang sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền cao hơn cả chân sút chủ lực Harry Kane.

Tuyển có phần nhỉnh hơn ở một số chỉ số kiểm soát không gian, trong khi Argentina lại đang dẫn đầu về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), tổng số cú sút và các pha phản công nhanh. Ảnh: Sky Sports.

So với cách đây 4 năm, cấu trúc đội hình của Argentina là độc nhất vô nhị tại World Cup 2026. Các cầu thủ bám biên trong đội hình của HLV Lionel Scaloni thường có xu hướng lùi sâu, chơi giống như những tiền vệ cánh truyền thống thay vì những tiền đạo cánh hiện đại.

Điều này có thể mở ra những khoảng trống thênh thang để các hậu vệ cánh của tuyển Anh dâng cao khai thác. Ngược lại, các cầu thủ chạy cánh của tuyển Anh luôn giữ cự ly đội hình dâng cao và bám sát đường biên ngang.

Trong khi đó, vị trí trung bình lùi sâu của Kane phản ánh thói quen lùi về làm bóng và thả điểm rơi cho các vệ tinh bứt tốc lao lên phía trước.

Sự tương phản đó được thể hiện rõ qua dữ liệu ở 1/3 cuối sân, với 74% các pha bóng nguy hiểm của tuyển Anh xuất phát từ hai bên hành lang cánh, được chia đều cho cả trái và phải. Argentina cân bằng hơn, nhưng sức sát thương lớn nhất của họ lại nằm ở khu vực trung lộ – lãnh địa quen thuộc của Lionel Messi.

Tình huống cố định cũng sẽ là một trong những mặt trận chiến thuật thú vị nhất của trận đấu này. Cả hai đều là những đội bóng tận dụng bóng chết nguy hiểm nhất giải, đặc biệt là tuyển Anh tỏ ra áp đảo ở khả năng không chiến.

Nói cách khác, khán giả có thể sẽ được chứng kiến những bài dàn xếp tấn công từ bóng chết hay nhất giải đấu, đụng độ với một trong những hàng phòng ngự chống bóng bổng tốt nhất.

Ngược lại, miếng đánh phạt góc của Argentina rất bài bản. Khi thực hiện các quả tạt từ cánh trái, gần một nửa trong số đó được rót thẳng vào khu vực cột gần.

Các hậu vệ Anh chắc chắn sẽ nhận ra bài đánh này – vốn đã được sử dụng rất thường xuyên tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, nhưng việc ngăn chặn nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Gần như chỉ có một thống kê duy nhất tại World Cup lần này ghi nhận Lionel Messi xếp chót bảng là về cường độ thi đấu. Cụ thể, trong số các tiền đạo thi đấu từ 90 phút trở lên, anh chỉ di chuyển trung bình 7,84 km và thực hiện 64 pha chạy bứt tốc mỗi trận – con số thấp nhất giải đấu.

74% các pha bóng nguy hiểm của tuyển Anh xuất phát từ hai bên hành lang cánh, được chia đều cho cả trái và phải. Argentina cân bằng hơn, nhưng sức sát thương lớn nhất của họ lại nằm ở khu vực trung lộ. Ảnh: Sky Sports.

Đây lại chính là điểm mạnh nhất của tuyển Anh. Đội bóng của HLV Tuchel chiếm ưu thế về tốc độ thuần túy, khi thống trị tới 7/10 cầu thủ đạt vận tốc tối đa cao nhất giải bao gồm Anthony Gordon, Djed Spence và Marcus Rashford.

Bellingham đang dẫn đầu tuyệt đối về số pha bứt tốc nước rút với con số khổng lồ 328 lần – bỏ xa cầu thủ đứng thứ hai từ cả hai đội tới gần 90 lần. Trong khi đó, về tiêu chí chạy tốc độ cao cường độ thường xuyên, Elliot Anderson lại đang không có đối thủ.

Đặc biệt hơn, theo dữ liệu từ FIFA, Harry Kane là cầu thủ di chuyển nhiều nhất trong nhóm các tiền đạo hàng đầu của giải đấu tính đến hết vòng 16 đội. Tiền đạo tuyển Anh chạy tổng cộng 53,084 km sau 5 trận, tương ứng 444 phút thi đấu (không tính thời gian bù giờ), đạt trung bình 10,7 km mỗi 90 phút.

Dù đã 32 tuổi, đội trưởng tuyển Anh đã cày ải tới 67,85 km từ đầu giải – tương đương với chiều dài của gần hai cuộc đua marathon cộng lại.

Lộ trình tiến tới trận chung kết của Tam Sư đã quá rõ ràng là phát huy tối đa lợi thế về cường độ thi đấu, thống trị các pha không chiến và tuyệt đối không để Messi có cơ hội từ những quả phạt nguy hiểm.

Tuy nhiên, cũng cần phải chú ý đến bản lĩnh của Argentina ở những thời khắc then chốt. Messi và các đồng đội là chuyên gia của những bàn thắng muộn, khi đã xé lưới đối phương tới 10 lần sau phút 76, chiếm 58,8% tổng số bàn thắng.

Trong số đó, có đến 4 bàn thắng được ghi ở hiệp phụ, bao gồm 3 bàn ở hiệp phụ thứ hai. Vì vậy, tuyển Anh sẽ phải chuẩn bị tâm lý và thể lực để chiến đấu trong trọn vẹn 120 phút căng thẳng.