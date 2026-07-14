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Mbappe và Yamal đối đầu trong trận đấu 3 tỷ USD

  • Thứ ba, 14/7/2026 19:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tổng giá trị đội hình trong trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha lên tới 2,74 tỷ euro (hơn 3,1 tỷ USD), vượt xa mọi trận đấu từng diễn ra trong lịch sử các kỳ World Cup.

Pháp ảnh 1
1.220
triệu EUR
200
Yamal
Tây Ban Nha
1.520
triệu EUR
180
Mbappe
Pháp

Bấm vào mỗi đội để mở giá trị ngôi sao
Riêng bộ đôi Yamal – Mbappe đã trị giá 380 triệu EUR, trong tổng cộng 2.740 triệu EUR giá trị hai đội hình trên sân.
2.740 triệu EUR
Tổng giá trị hai đội hình, trận đấu đắt nhất World Cup 2026
4/5
Số cầu thủ đắt giá nhất giải đấu góp mặt ở trận này
12%
Giá trị tuyển Pháp dồn vào riêng Kylian Mbappe
Hành trình tới bán kết
Cape Verde
0-0
0-0
Tây Ban Nha
15/6
Bảng · L1
Pháp
3-1
3-1
Senegal
16/6
Ả Rập Xê Út
0-4
4-0
Tây Ban Nha
21/6
Bảng · L2
Pháp
3-0
3-0
Iraq
22/6
Uruguay
0-1
1-0
Tây Ban Nha
26/6
Bảng · L3
Pháp
4-1
4-1
Na Uy
26/6
Áo
0-3
3-0
Tây Ban Nha
2/7
Vòng 32
Pháp
3-0
3-0
Thụy Điển
30/6
Bồ Đào Nha
0-1
1-0
Tây Ban Nha
6/7
Vòng 16
Pháp
1-0
1-0
Paraguay
4/7
Bỉ
1-2
2-1
Tây Ban Nha
10/7
Tứ kết
Pháp
2-0
2-0
Morocco
9/7
Pháp toàn thắng cả 6 trận từ đầu giải. Tây Ban Nha bất bại và mới thủng lưới đúng 1 bàn.
TÂY BAN NHA
PHÁP
Tổng giá trị đội hình
1.220
triệu EUR


1.520
triệu EUR
Trung bình mỗi cầu thủ
47
triệu EUR


58
triệu EUR
Cầu thủ đắt giá nhất
200
triệu EUR
Lamine Yamal


180
triệu EUR
Kylian Mbappe
Cầu thủ rẻ nhất
2,8
triệu EUR
Borja Iglesias


4
triệu EUR
N'Golo Kante
Số cầu thủ trên 100 triệu EUR
2


5
Số cầu thủ trên 50 triệu EUR
6


17
Số cầu thủ trên 20 triệu EUR
24


21
Số cầu thủ trên 5 triệu EUR
25


25
Top 10 cầu thủ đắt giá nhất trận bán kết

Tây Ban Nha

Pháp
Đơn vị: triệu EUR
1
Lamine Yamal

200
2
Kylian Mbappe

180
3
Michael Olise

150
4
Pedri

150
5
Desire Doue

120
6
William Saliba

100
7
Ousmane Dembele

100
8
Rayan Cherki

90
9
Pau Cubarsi

80
10
Warren Zaire-Emery

80
7 cầu thủ trị giá từ 100 triệu EUR trở lên cùng góp mặt trong một trận đấu.
Top 11 cầu thủ đắt giá nhất mỗi đội
TÂY BAN NHA · TRIỆU EUR
PHÁP · TRIỆU EUR
200
Lamine Yamal

1
Kylian Mbappe
180

150
Pedri

2
Michael Olise
150

80
Pau Cubarsi

3
Desire Doue
120

75
Martín Zubimendi

4
William Saliba
100

60
Dani Olmo

5
Ousmane Dembele
100

50
Marc Cucurella

6
Rayan Cherki
90

50
Rodri

7
Warren Zaire-Emery
80

50
Ferran Torres

8
Dayot Upamecano
70

45
Joan García

9
Aurelien Tchouameni
70

40
Eric Garcia

10
Bradley Barcola
70

40
Alex Baena

11
Jules Kounde
60

Số liệu: Transfermarkt, FIFA.

Bàn ủi tốn điện vì thói quen nhiều người bỏ qua

Bàn ủi tốn điện vì thói quen nhiều người bỏ qua

16:09 13/7/2026 16:09 13/7/2026

0

Ủi quần áo sai cách không chỉ làm hỏng vải mà còn khiến bàn ủi tiêu tốn nhiều điện hơn. Chọn đúng thiết bị, nhiệt độ và cách sử dụng sẽ giúp tiết kiệm điện đáng kể.

Anh Tuấn - Xuân Sang

Pháp Pháp Tây Ban Nha World Cup

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