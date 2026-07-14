Mbappe và Yamal đối đầu trong trận đấu 3 tỷ USD
Tổng giá trị đội hình trong trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha lên tới 2,74 tỷ euro (hơn 3,1 tỷ USD), vượt xa mọi trận đấu từng diễn ra trong lịch sử các kỳ World Cup.
1.220
triệu EUR
200
Yamal
Tây Ban Nha
1.520
triệu EUR
180
Mbappe
Pháp
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Riêng bộ đôi Yamal – Mbappe đã trị giá 380 triệu EUR, trong tổng cộng 2.740 triệu EUR giá trị hai đội hình trên sân.
2.740 triệu EUR
Tổng giá trị hai đội hình, trận đấu đắt nhất World Cup 2026
4/5
Số cầu thủ đắt giá nhất giải đấu góp mặt ở trận này
12%
Giá trị tuyển Pháp dồn vào riêng Kylian Mbappe
Hành trình tới bán kết
Cape Verde
0-0
0-0
Tây Ban Nha
15/6
Bảng · L1
Pháp
3-1
3-1
Senegal
16/6
Ả Rập Xê Út
0-4
4-0
Tây Ban Nha
21/6
Bảng · L2
Pháp
3-0
3-0
Iraq
22/6
Uruguay
0-1
1-0
Tây Ban Nha
26/6
Bảng · L3
Pháp
4-1
4-1
Na Uy
26/6
Áo
0-3
3-0
Tây Ban Nha
2/7
Vòng 32
Pháp
3-0
3-0
Thụy Điển
30/6
Bồ Đào Nha
0-1
1-0
Tây Ban Nha
6/7
Vòng 16
Pháp
1-0
1-0
Paraguay
4/7
Bỉ
1-2
2-1
Tây Ban Nha
10/7
Tứ kết
Pháp
2-0
2-0
Morocco
9/7
Pháp toàn thắng cả 6 trận từ đầu giải. Tây Ban Nha bất bại và mới thủng lưới đúng 1 bàn.
TÂY BAN NHA
PHÁP
Tổng giá trị đội hình
1.220
triệu EUR
1.520
triệu EUR
Trung bình mỗi cầu thủ
47
triệu EUR
58
triệu EUR
Cầu thủ đắt giá nhất
200
triệu EUR
Lamine Yamal
180
triệu EUR
Kylian Mbappe
Cầu thủ rẻ nhất
2,8
triệu EUR
Borja Iglesias
4
triệu EUR
N'Golo Kante
Số cầu thủ trên 100 triệu EUR
2
5
Số cầu thủ trên 50 triệu EUR
6
17
Số cầu thủ trên 20 triệu EUR
24
21
Số cầu thủ trên 5 triệu EUR
25
25
Top 10 cầu thủ đắt giá nhất trận bán kết
Tây Ban Nha
Pháp
Đơn vị: triệu EUR
1
Lamine Yamal
200
2
Kylian Mbappe
180
3
Michael Olise
150
4
Pedri
150
5
Desire Doue
120
6
William Saliba
100
7
Ousmane Dembele
100
8
Rayan Cherki
90
9
Pau Cubarsi
80
10
Warren Zaire-Emery
80
7 cầu thủ trị giá từ 100 triệu EUR trở lên cùng góp mặt trong một trận đấu.
Top 11 cầu thủ đắt giá nhất mỗi đội
TÂY BAN NHA · TRIỆU EUR
PHÁP · TRIỆU EUR
200
Lamine Yamal
1
Kylian Mbappe
180
150
Pedri
2
Michael Olise
150
80
Pau Cubarsi
3
Desire Doue
120
75
Martín Zubimendi
4
William Saliba
100
60
Dani Olmo
5
Ousmane Dembele
100
50
Marc Cucurella
6
Rayan Cherki
90
50
Rodri
7
Warren Zaire-Emery
80
50
Ferran Torres
8
Dayot Upamecano
70
45
Joan García
9
Aurelien Tchouameni
70
40
Eric Garcia
10
Bradley Barcola
70
40
Alex Baena
11
Jules Kounde
60
Số liệu: Transfermarkt, FIFA.