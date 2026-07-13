Cỏ World Cup 2026 có giá hơn 3.000 USD

Các mảng cỏ từ sân vận động diễn ra trận chung kết World Cup 2026 có giá lên tới hơn 3.000 USD.

Chiến dịch này có thể thu về cho FIFA tới 11 triệu USD. Ảnh: Reuters.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 vang lên tại sân vận động MetLife thuộc bang New Jersey (Mỹ), một chiến dịch hậu cần đặc biệt sẽ được kích hoạt. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành bóc tách toàn bộ phần thảm cỏ tự nhiên của mặt sân.

Tuy nhiên, thay vì tiêu hủy hoặc đem đi tái chế như các giải đấu trước, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) quyết định biến mặt sân thi đấu lịch sử này thành những sản phẩm thương mại độc đáo cho người hâm mộ.

Theo báo cáo từ The Athletic, mức giá khởi điểm cho một mảng cỏ lưu niệm cơ bản là 450 USD . Đây là lựa chọn dễ tiếp cận nhất dành cho những cổ động viên muốn giữ lại kỷ niệm.

Đối với các nhà sưu tầm chuyên nghiệp, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn các bộ sản phẩm giới hạn với mức giá đắt đỏ hơn rất nhiều, lần lượt ở mức 900, 1.200 và đạt đỉnh lên tới 3.000 USD cho phiên bản đặc biệt nhất.

Ảnh minh hoạ mảng cỏ lưu niệm phiên bản đặc biệt. Ảnh: FIFA.

Quy cách đóng gói của các phân khúc cao cấp này cũng được đầu tư cực kỳ tinh xảo nhằm tương xứng với giá trị. Những mảnh cỏ sẽ được xử lý kỹ thuật và bảo quản cẩn thận bên trong một viên nang làm bằng chất liệu nhựa acrylic trong suốt.

Trên hộp lưu niệm có in kèm logo giải đấu, thông tin địa điểm, ngày giờ và tỷ số cuối cùng của trận chung kết. Ngoài ra, người mua còn nhận thêm một ổ nhớ USB chứa bộ phim tài liệu độc quyền ghi lại toàn bộ hành trình của giải đấu.

Các chuyên gia kinh tế ước tính FIFA có thể thu về khoảng 11 triệu USD nếu tiêu thụ thành công toàn bộ số lượng mảng cỏ và các hộp quà tặng lưu niệm như kế hoạch.

Dù vậy, cơ hội sở hữu món quà lưu niệm độc đáo này không dành cho tất cả. Hiện tại, kế hoạch phân phối chỉ áp dụng giới hạn cho thị trường Mỹ, Anh và một số quốc gia châu Âu. Ban tổ chức vẫn chưa công bố về khả năng mở rộng danh sách sang các khu vực khác trong tương lai.

Ý tưởng kinh doanh độc đáo này thực tế từng xuất hiện rải rác trong lịch sử ngành thể thao thế giới. Nhiều câu lạc bộ lớn tại giải Ngoại hạng Anh hoặc các giải nhà nghề Mỹ thường thanh lý ghế ngồi cũ, mảnh lưới khung thành hoặc sàn gỗ sân thi đấu sau khi nâng cấp.

Tuy nhiên, việc thương mại hóa thảm cỏ tự nhiên ở quy mô một trận chung kết World Cup là bước đi chưa từng có tiền lệ. FIFA kỳ vọng nhu cầu của thị trường sẽ rất cao vì trận chung kết luôn thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ toàn cầu, theo The Athletic.