Bàn ủi tốn điện vì thói quen nhiều người bỏ qua

Ủi quần áo sai cách không chỉ làm hỏng vải mà còn khiến bàn ủi tiêu tốn nhiều điện hơn. Chọn đúng thiết bị, nhiệt độ và cách sử dụng sẽ giúp tiết kiệm điện đáng kể.

Lựa chọn đúng loại bàn ủi, cài đặt nhiệt độ phù hợp và sử dụng đúng cách giúp quần áo bền hơn, đồng thời giảm lượng điện năng tiêu thụ. Ảnh: Shutterstock.

Bàn ủi là thiết bị quen thuộc trong hầu hết gia đình, đặc biệt với những người thường xuyên mặc sơ mi, quần tây hay trang phục công sở. Tuy nhiên, không ít người vẫn giữ thói quen cài nhiệt độ ở mức cao nhất, ủi quần áo khi còn ướt hoặc sử dụng bàn ủi hơi nước không đúng cách.

Những sai lầm tưởng chừng nhỏ này không chỉ khiến quần áo nhanh hỏng, bạc màu hoặc biến dạng mà còn làm thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng hơn mức cần thiết.

Theo khuyến nghị của EVN, chỉ cần lựa chọn đúng loại bàn ủi, cài đặt nhiệt độ phù hợp với từng chất liệu vải và sử dụng đúng quy trình, người dùng có thể rút ngắn thời gian ủi, giảm lượng điện tiêu thụ và kéo dài tuổi thọ của cả thiết bị lẫn quần áo.

Chọn bàn ủi phù hợp, đừng chỉ nhìn vào giá

Bàn ủi là thiết bị gia dụng có công suất khá lớn, phổ biến từ 900-2.500 W. Mỗi lần sử dụng chỉ kéo dài vài chục phút nhưng nếu dùng không đúng cách hoặc chọn sai loại, lượng điện tiêu thụ có thể tăng lên đáng kể.

Hiện nay, trên thị trường có 3 dòng phổ biến gồm bàn ủi khô, bàn ủi hơi nước cầm tay và bàn ủi hơi nước đứng. Trong đó, bàn ủi khô có cấu tạo đơn giản, làm nóng bằng thanh nhiệt và thường tiêu thụ ít điện hơn. Hai dòng bàn ủi hơi nước sử dụng thêm hơi nước để làm mềm sợi vải, phù hợp với quần áo dày hoặc chất liệu khó ủi, nhưng công suất cũng cao hơn.

Bàn ủi hơi nước đứng phù hợp với quần áo mỏng, vest và váy, đồng thời giúp làm phẳng nếp nhăn nhanh mà không cần dùng lực ép mạnh. Ảnh: Philips.

Theo khuyến nghị của EVN, với nhu cầu sử dụng trong gia đình, người dùng nên chọn bàn ủi có công suất khoảng 1.000-1.200 W để cân bằng giữa hiệu quả làm nóng và mức tiêu thụ điện.

Bên cạnh đó, nên ưu tiên sản phẩm của thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và tích hợp rơ-le nhiệt tự động. Tính năng này giúp bàn ủi tự ngắt khi đạt mức nhiệt cài đặt và tự hoạt động trở lại khi nhiệt độ giảm, hạn chế tiêu hao điện không cần thiết cũng như giảm nguy cơ quá nhiệt.

Một sai lầm khác là mua thiết bị chỉ dựa vào giá thành mà bỏ qua các tính năng tiết kiệm điện hoặc lớp chống dính trên mặt đế. Mặt đế chống dính giúp bàn ủi lướt nhẹ trên bề mặt vải, hạn chế bám cặn, truyền nhiệt đều hơn và rút ngắn thời gian ủi.

Đừng cài mức nhiệt cao cho mọi loại quần áo

Nhiều người có thói quen cài nhiệt độ cao cho mọi loại quần áo để ủi cho nhanh. Tuy nhiên, đây là nguyên nhân khiến quần áo dễ bị cháy, bóng bề mặt hoặc co rút, đồng thời làm thiết bị phải tiêu thụ nhiều điện hơn.

Mỗi chất liệu vải đều có mức nhiệt phù hợp. Vải cotton có thể ủi ở khoảng 180-200°C, trong khi vải lanh cần nhiệt độ cao hơn, khoảng 240°C. Với vải len, mức nhiệt thích hợp là 165-190°C. Ngược lại, các loại vải tổng hợp như acrylic, nylon hay polyester chỉ nên ủi ở khoảng 135°C, còn vải tơ tằm phù hợp với mức 140-160°C.

Loại vải Nhiệt độ ủi phù hợp Vải cotton 180-200°C Vải lanh 240°C Vải len 165-190°C Vải tơ tằm 140-160°C Vải tổng hợp (acrylic, nylon, polyester) 135°C

Nếu bàn ủi chỉ có các mức nhiệt đánh số thay vì ghi tên chất liệu, người dùng có thể áp dụng nguyên tắc: mức 1 dành cho sợi tổng hợp và tơ tằm, mức 2 dành cho vải len, còn mức 3 dành cho cotton và các loại vải bông.

Những thói quen khi ủi khiến hóa đơn điện tăng cao

Ngoài nhiệt độ, cách sử dụng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lượng điện tiêu thụ. Thay vì cắm điện nhiều lần, nên gom quần áo để ủi trong một lần và phân loại trước. Có thể bắt đầu với các loại vải mỏng cần nhiệt độ thấp, sau đó tăng dần lên những chất liệu dày hơn. Khi hoàn thành, rút phích cắm sớm và tận dụng lượng nhiệt còn lại để ủi những món đồ mỏng cuối cùng.

Gom quần áo để ủi một lần, phân loại theo chất liệu và tận dụng nhiệt dư là những cách đơn giản giúp tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ bàn ủi. Ảnh: ĐMX.

Một sai lầm phổ biến khác là ủi quần áo khi còn quá ướt. Lúc này, bàn ủi phải tiêu tốn thêm năng lượng để làm bay hơi nước trước khi làm phẳng sợi vải. Việc ủi trong phòng đang bật điều hòa cũng không được khuyến khích vì nhiệt độ môi trường thấp khiến bàn ủi phải làm việc nhiều hơn để duy trì mức nhiệt cài đặt.

Đối với bàn ủi hơi nước, người dùng nên sử dụng nước đã đun sôi để nguội hoặc nước tinh khiết nhằm hạn chế cặn khoáng làm tắc lỗ phun hơi. Không nên cho nước hoa hoặc các loại tinh dầu vào bình chứa vì nhiệt độ cao có thể làm hỏng các chi tiết bên trong thiết bị.

Ngoài ra, không nên bật chế độ phun hơi ngay sau khi vừa cắm điện. Khi bàn ủi chưa đủ nóng, nước sẽ chảy thành giọt thay vì hóa hơi, dễ làm ướt quần áo và kéo dài thời gian ủi. Sau mỗi lần sử dụng, nên đổ hết nước còn lại trong bình chứa, lau sạch mặt đế và bảo quản ở nơi khô ráo để tránh đóng cặn, giúp thiết bị hoạt động ổn định và bền hơn theo thời gian.