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Công nghệ Internet

Mối nguy hiểm từ 'bác sĩ AI' trên TikTok

  • Thứ năm, 30/7/2026 16:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bằng cách lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng về sức khỏe, các tài khoản dùng AI để tạo ra bác sĩ giả thu hút hàng triệu lượt xem.

Các bác sĩ giả do AI tạo ra xuất hiện càng nhiều trên mạng xã hội. Ảnh: Shutterstock.

The Guardian dẫn một kết quả nghiên cứu tại Anh chỉ ra mối nguy hiểm lớn từ thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Các 'bác sĩ ảo' do AI tạo ra thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok bằng cách lan truyền những lời khuyên đáng ngờ về sức khỏe.

Phó chủ tịch hội đồng Hiệp hội Y khoa Anh, Tiến sĩ Emma Runswick, cảnh báo về những rủi ro do các tài khoản AI gây ra. "Chúng lan truyền những thông tin sai lệch về y khoa và quảng bá những phương pháp chữa bệnh được gọi là thần kỳ", Emma cho biết.

"Các nền tảng như TikTok phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn sự gia tăng của những lời khuyên y tế giả mạo… nếu không, công chúng có thể phải trả giá bằng sức khỏe và thậm chí cả tính mạng của mình", bà nói thêm.

Các "bác sĩ AI" lan truyền những thông tin sai lệch về bệnh ung thư, bao gồm cả việc hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa bằng lò vi sóng, sử dụng chất khử mùi và ngủ cạnh điện thoại đều có thể gây ung thư. Tất cả tuyên bố này đều bị Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh (Cancer Research UK) bác bỏ.

Nghiên cứu cho thấy nội dung do AI tạo ra xuất hiện trong 40% video TikTok hàng đầu về sức khỏe, phần lớn được đăng tải bởi các tài khoản deepfake, thiết kế giống với các bác sĩ thật. Đối với một số cụm từ tìm kiếm cụ thể, chẳng hạn như "mẹo sức khỏe", 84% video được phân loại là nội dung do AI tạo ra hoặc có sự hỗ trợ của AI.

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Hình ảnh do AI tạo ra, giả mạo cảnh bác sĩ tư vấn trực tuyến. Ảnh: TikTok.

Các tài khoản này cũng quảng bá những phương pháp chữa trị kỳ lạ cho nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm trộn Coca-Cola với hành tây để giảm đau và dùng một sản phẩm giả mạo có tên "Hyalethinap Plus Pro Max" như giải pháp chống lão hóa.

Một tài khoản giả mạo tuyên bố khuyên dùng "Hyalethinap Plus Pro Max" cho bệnh nhân của mình trong nhiều năm, sản phẩm này có thể chống lại "rụng tóc, da yếu, móng giòn và đau khớp" bằng cách giúp cơ thể sản sinh ra "các phân tử chống lão hóa một cách tự nhiên".

Tuy nhiên, Guardian lại không tìm thấy bằng chứng nào về sản phẩm "Hyalethinap Plus Pro Max" thông qua tra cứu cơ bản trên Internet.

Hallam, đơn vị thực hiện nghiên cứu và công bố các kết quả nêu trên, phân tích 1.198 video, chọn ra 50 video hàng đầu dựa trên một loạt cụm từ khoá. Họ cũng tìm kiếm những lời khuyên "ảnh hưởng đến cuộc sống" nói chung về các vấn đề như tài chính cá nhân và giáo dục.

Về phía mình, TikTok bác bỏ kết quả nghiên cứu. "Những phát hiện này từ một công ty tiếp thị có lợi ích thương mại không phản ánh chính xác nền tảng của chúng tôi", người đại diện mạng chia sẻ video ngắn hàng đầu thế giới tuyên bố.

TikTok cho rằng họ đã loại bỏ những thông tin sai lệch về sức khoẻ, bao gồm các thông tin do AI tạo ra, đồng thời hợp tác với các cơ quan quản lý y tế để cung cấp thông tin đáng tin cậy.

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  • TikTok

    TikTok

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    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

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