Lý do ảnh Elon Musk livestream bán tương ớt gây tranh cãi

  • Thứ ba, 21/4/2026 10:13 (GMT+7)
Ảnh Elon Musk livestream bán tương ớt trên TikTok lan truyền khắp mạng xã hội, Đây tất nhiên là ảnh giả, làm dấy lên hệ luỵ xã hội từ hình ảnh do AI tạo ra.

Hình ảnh Elon Musk bán hàng được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Douyin.

Một loạt ảnh lan truyền gần đây cho thấy Elon Musk đang livestream bán tương ớt Lao Gan Ma trên TikTok, rồi xuất hiện trong game GTA-6 giữa văn phòng SpaceX, thậm chí đứng cùng khung hình với Sam Altman. Tuy nhiên, tất cả đều là giả mạo. Đây là sản phẩm của GPT Image 2, mô hình tạo ảnh mới nhất của OpenAI.

Điểm đáng chú ý là chất lượng giả mạo tốt đến nỗi nhiều người xem không nhận ra chúng là ảnh AI. Họ chỉ thực sự biết chúng là giả sau khi có xác nhận chính thức. Khi nhìn lại để tìm dấu hiệu của AI, người dùng hầu như không tìm thấy gì.

GPT Image 2 xử lý tốt hầu hết điểm yếu truyền thống của ảnh AI. Văn bản trong ảnh chính xác và có nghĩa, không bị lỗi chính tả như trước. Một trang từ điển tiếng Trung được tạo ra với mật độ thông tin cao đến mức trông như file gốc của nhà xuất bản. Ngoài ra, một cuốn nhật ký viết tay bằng tiếng Hàn có đường đóng gáy kim loại xoắn ốc và chữ viết tự nhiên như thật.

Về ứng dụng thực tế, GPT Image 2 xử lý được các nội dung đòi hỏi kết hợp hình ảnh và văn bản như hình ảnh trong game, tờ quảng cáo sản phẩm hay ảnh vật thể trưng bày. Đây là những định dạng trước đây cần thiết kế viên xử lý vì AI không thể tạo văn bản chính xác trong ảnh. Với GPT Image 2, rào cản đó gần như biến mất.

OpenAI cũng tích hợp phiên bản GPT Image 1.5 vào Codex, công cụ lập trình của công ty. Điều này cho phép người dùng tạo giao diện ứng dụng trực tiếp trong Codex mà không cần xuất ảnh tham khảo từ công cụ khác. Khả năng bắt chước giao diện hiện có của Image 2 rất tốt, từ LinkedIn đến màn hình Windows đều có thể tái tạo gần như hoàn hảo.

Elon Musk anh 1

Bức hình khác ghép mặt Elon Musk vào trong tựa game GTA. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, mô hình này chưa được OpenAI mở rộng cho tài khoản trả phí thông thường. Người dùng muốn thử có thể truy cập LM Arena để trải nghiệm.

Theo các chuyên gia, bước nhảy vọt trong việc tạo ảnh AI có thể gây ra một số hệ luỵ cho xã hội. Ảnh AI giờ đây có thể qua mặt hầu hết người xem thông thường. Trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến và tin giả ngày càng phổ biến, công nghệ tạo ảnh này đặt ra câu hỏi lớn hơn về niềm tin vào hình ảnh kỹ thuật số.

Minh Hoàng

Elon Musk TikTok Livestream Bán hàng AI

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

