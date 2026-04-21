Lý do ảnh Elon Musk livestream bán tương ớt gây tranh cãi

Ảnh Elon Musk livestream bán tương ớt trên TikTok lan truyền khắp mạng xã hội, Đây tất nhiên là ảnh giả, làm dấy lên hệ luỵ xã hội từ hình ảnh do AI tạo ra.

Hình ảnh Elon Musk bán hàng được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Douyin.

Một loạt ảnh lan truyền gần đây cho thấy Elon Musk đang livestream bán tương ớt Lao Gan Ma trên TikTok, rồi xuất hiện trong game GTA-6 giữa văn phòng SpaceX, thậm chí đứng cùng khung hình với Sam Altman. Tuy nhiên, tất cả đều là giả mạo. Đây là sản phẩm của GPT Image 2, mô hình tạo ảnh mới nhất của OpenAI.

Điểm đáng chú ý là chất lượng giả mạo tốt đến nỗi nhiều người xem không nhận ra chúng là ảnh AI. Họ chỉ thực sự biết chúng là giả sau khi có xác nhận chính thức. Khi nhìn lại để tìm dấu hiệu của AI, người dùng hầu như không tìm thấy gì.

GPT Image 2 xử lý tốt hầu hết điểm yếu truyền thống của ảnh AI. Văn bản trong ảnh chính xác và có nghĩa, không bị lỗi chính tả như trước. Một trang từ điển tiếng Trung được tạo ra với mật độ thông tin cao đến mức trông như file gốc của nhà xuất bản. Ngoài ra, một cuốn nhật ký viết tay bằng tiếng Hàn có đường đóng gáy kim loại xoắn ốc và chữ viết tự nhiên như thật.

Về ứng dụng thực tế, GPT Image 2 xử lý được các nội dung đòi hỏi kết hợp hình ảnh và văn bản như hình ảnh trong game, tờ quảng cáo sản phẩm hay ảnh vật thể trưng bày. Đây là những định dạng trước đây cần thiết kế viên xử lý vì AI không thể tạo văn bản chính xác trong ảnh. Với GPT Image 2, rào cản đó gần như biến mất.

OpenAI cũng tích hợp phiên bản GPT Image 1.5 vào Codex, công cụ lập trình của công ty. Điều này cho phép người dùng tạo giao diện ứng dụng trực tiếp trong Codex mà không cần xuất ảnh tham khảo từ công cụ khác. Khả năng bắt chước giao diện hiện có của Image 2 rất tốt, từ LinkedIn đến màn hình Windows đều có thể tái tạo gần như hoàn hảo.

Bức hình khác ghép mặt Elon Musk vào trong tựa game GTA. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, mô hình này chưa được OpenAI mở rộng cho tài khoản trả phí thông thường. Người dùng muốn thử có thể truy cập LM Arena để trải nghiệm.

Theo các chuyên gia, bước nhảy vọt trong việc tạo ảnh AI có thể gây ra một số hệ luỵ cho xã hội. Ảnh AI giờ đây có thể qua mặt hầu hết người xem thông thường. Trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến và tin giả ngày càng phổ biến, công nghệ tạo ảnh này đặt ra câu hỏi lớn hơn về niềm tin vào hình ảnh kỹ thuật số.