'Kế hoạch Mặt Trăng' của Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk vừa tiết lộ tham vọng đưa xAI lên Mặt Trăng để xây dựng nhà máy sản xuất vệ tinh và thiết lập một máy phóng cơ khí khổng lồ nhằm thống trị cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Elon Musk cho biết ông dự định xây dựng một nhà máy trên Mặt Trăng như một bước đệm để tiến tới Sao Hỏa. Ảnh: Eric Lee/The New York Times.

Mới đây, trong một cuộc họp nội bộ với các nhân viên tại công ty trí tuệ nhân tạo xAI, Elon Musk đã công bố một kế hoạch khiến giới công nghệ kinh ngạc. Theo ghi nhận của The New York Times, vị tỷ phú này muốn thiết lập một cơ sở hạ tầng sản xuất ngay trên bề mặt Mặt Trăng.

Mục tiêu của dự án là chế tạo các vệ tinh AI đặc biệt, đóng vai trò như những "trạm xử lý dữ liệu" trên không gian, cung cấp năng lượng tính toán vô song cho xAI.

Máy phóng khổng lồ và nhà máy "trên cung trăng"

Điểm nhấn trong kế hoạch lần này là sự xuất hiện của một thiết bị đẩy cơ khí khổng lồ mà Musk gọi là "mass driver" (máy phóng khối lượng). Lấy cảm hứng từ các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, thiết bị này sẽ hoạt động như một máy bắn đá (catapult) khổng lồ, đưa các vệ tinh từ bề mặt Mặt Trăng vào quỹ đạo mà không cần tiêu tốn quá nhiều nhiên liệu tên lửa truyền thống.

Tại cuộc họp, Elon Musk khẳng định: “Chúng ta phải lên Mặt Trăng”. Ông giải thích rằng động thái này sẽ giúp xAI khai thác được nguồn sức mạnh lớn hơn bất kỳ công ty nào khác trên Trái Đất. Trước quy mô khổng lồ của dự án, tỷ phú thừa nhận: “Thật khó để hình dung một trí tuệ ở quy mô đó sẽ suy nghĩ về điều gì, nhưng sẽ rất thú vị khi thấy điều đó xảy ra”.

Ý tưởng về một chiếc máy cẩu khổng lồ "phóng" vệ tinh vào quỹ đạo đã được NASA bàn vào năm 2022. Ảnh: SpinLaunch.

Để hiện thực hóa giấc mơ này, tuần trước, Elon Musk đã tuyên bố sáp nhập xAI vào SpaceX - đế chế hàng không vũ trụ của mình. Sự kết hợp này nhằm tận dụng tối đa năng lực vận tải vũ trụ của SpaceX để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian.

Đáng chú ý, kế hoạch này lộ diện ngay khi SpaceX đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến có thể diễn ra ngay trong tháng 6 tới.

Trong suốt 2 thập kỷ qua, mục tiêu tối thượng của Elon Musk vẫn là đưa con người lên Hỏa tinh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông đã thay đổi trọng tâm.

“Đầu tiên, chúng ta sẽ xây dựng một thành phố tự túc trên Mặt Trăng, sau đó mới du hành đến Hỏa tinh và cuối cùng là khám phá các hệ sao khác để tìm kiếm người ngoài hành tinh”, tỷ phú coi Mặt Trăng như một "bàn đạp" quan trọng trong kết hoạch tổng thể.

Tham vọng biến X thành "siêu ứng dụng"

Bên cạnh những kế hoạch ngoài không gian, Musk cũng thảo luận với nhân viên về tương lai của mạng xã hội X. Ông cho biết X hiện có khoảng 600 triệu người dùng hàng tháng. Để đối chiếu, vào thời điểm ông mua lại công ty (khi đó là Twitter) năm 2022, nền tảng này báo cáo có 237,8 triệu người dùng hoạt động hàng ngày có thể xem quảng cáo.

Mục tiêu sắp tới của ông cho X là vượt mốc một tỷ người dùng hàng ngày. Để đạt được con số này, X sẽ không còn chỉ là nơi cập nhật tin tức. Ông tiết lộ sẽ tích hợp thêm tính năng ngân hàng mang tên "X Money" và một ứng dụng trò chuyện độc lập.

Trụ sở chính của xAI - công ty đang sáp nhập với SpaceX, công ty tên lửa của ông Musk. Ảnh: Manuel Orbegozo/The New York Times.

“Chúng tôi sẽ đưa ra những lý do thuyết phục để mọi người sử dụng ứng dụng mỗi ngày”, tỷ phú nhấn mạnh.

Dù những kế hoạch của Elon Musk luôn mang tính đột phá, nhưng giới quan sát vẫn giữ thái độ thận trọng. Vị tỷ phú này vốn nổi tiếng với những dự báo "quá lạc quan" về thời gian. Vào năm 2016, ông từng tuyên bố SpaceX sẽ gửi chuyến hàng đầu tiên lên Hỏa tinh vào năm 2018, nhưng đến nay sứ mệnh đó vẫn chưa thành hình.

Tuy nhiên, đối với ông, tốc độ là yếu tố quyết định. Ông tự tin khẳng định xAI đang phát triển nhanh hơn bất kỳ đối thủ nào và đang tiến hành tái cấu trúc để phù hợp với quy mô mới.

“Nếu bạn di chuyển nhanh hơn bất kỳ ai khác trong bất kỳ lĩnh vực công nghệ nào, bạn sẽ là người dẫn đầu”, Elon Musk tuyên bố với các nhân viên.

Cuộc đua lên Mặt Trăng của Musk không chỉ đơn thuần là thám hiểm không gian, mà còn là nỗ lực đặt nền móng cho một đế chế trí tuệ nhân tạo ngoài trái đất, nơi các giới hạn về năng lượng và không gian không còn là rào cản.