Elon Musk đăng TikTok, lập tài khoản trên Instagram?

  • Thứ hai, 13/4/2026 19:06 (GMT+7)
Người chủ sở hữu mạng xã hội X được phát hiện đăng bài viết trên nền tảng đối thủ trong giai đoạn chuẩn bị đưa SpaceX lên sàn chứng khoán.

Elon Musk bất ngờ hoạt động trên TikTok. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, một tài khoản TikTok được xác minh với tên người dùng @elonmusk đăng tải video đầu tiên lên mạng xã hội này. Đoạn clip có hình ảnh ông Musk nói về tương lai và tổng hợp những thành tựu cũng như tài liệu quảng cáo từ SpaceX và Tesla.

Một tài khoản có tên người dùng @elonmusk cũng xuất hiện trên Instagram gần đây nhưng vẫn chưa đăng tải bất cứ điều gì.

Elon Musk, TikTok và Meta (công ty sở hữu Instagram) không phản hồi yêu cầu bình luận từ New York Times. Hãng tin này cũng không thể xác minh độc lập liệu Musk có đứng sau các tài khoản TikTok và Instagram mới tạo lập hay không.

Đáng chú ý, các tài khoản được kích hoạt đúng lúc Elon Musk chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho SpaceX. Do đó, ông cần tạo ra sự quan tâm rộng rãi của công chúng đối với SpaceX, nhằm huy động hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư.

Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng có thể biến ông trùm công nghệ 54 tuổi trở thành tỷ phú có tài sản nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới.

Trước đây, Musk từng tỏ ra xem thường các mạng xã hội cạnh tranh với X, nền tảng do ông sở hữu. Năm 2022, ông tạm thời cấm người dùng Twitter quảng bá tài khoản của họ trên các mạng xã hội khác, bao gồm Instagram và Facebook.

Musk xóa các trang Facebook của Tesla và SpaceX vào năm 2018 sau khi dư luận phản đối mạnh mẽ cách mạng xã hội này xử lý dữ liệu người dùng. Cùng năm đó, ông cho biết đã xóa tài khoản Instagram cá nhân.

Năm 2023, tại hội nghị DealBook của tờ The Times, Musk tuyên bố ngừng sử dụng TikTok vì cảm thấy trí tuệ nhân tạo của ứng dụng này đang "thăm dò" tâm trí ông. Vị tỷ phú cũng cho rằng trang web video gây nghiện và chứa "đầy rẫy" nội dung bài Do Thái.

Video được đăng tải trên tài khoản TikTok @elonmusk không chỉ giới thiệu các nội dung quảng cáo SpaceX,Tesla, mà còn cả Neuralink và The Boring Company, những công ty khởi nghiệp đầy tham vọng của Elon Musk. Video dài hơn một phút này đạt hơn 2,1 triệu lượt xem. Có vẻ như ông Musk không chia sẻ video tương tự trên X.

Tài khoản @elonmusk trên Instagram có huy hiệu xác minh và gần 18.000 người theo dõi, nhưng là tài khoản riêng tư và không có bài đăng hay ảnh đại diện.

Theo Instagram, nền tảng này có thể trao huy hiệu xác minh hoặc cho phép người dùng mua chúng sau khi xác nhận rằng tài khoản đó “là sự hiện diện đích thực của người hoặc thương hiệu đó”.

Trong cuốn Tiểu sử Elon Musk, tác giả Walter Isaacson đưa người đọc đến những câu chuyện đằng sau vị tỷ phú phức tạp, như cách ông cùng lúc điều hành loạt doanh nghiệp Tesla, SpaceX và Twitter. Nguồn cảm hứng để thiết kế ra chiếc xe Cybertruck cũng được nhắc đến. Việc Elon Musk kiên định với thiết kế lạ lùng của mẫu xe bán tải, thậm chí đến mức cực đoan, cho thấy tính cách của vị tỷ phú.

Elon Musk tin rằng Terafab, nhà máy chip chung giữa Tesla, SpaceX và xAI với chi phí đầu tư 20-25 tỷ USD, có thể sản xuất 1 terawatt năng lực tính toán mỗi năm.

Tỷ phú Elon Musk vừa tiết lộ tham vọng đưa xAI lên Mặt Trăng để xây dựng nhà máy sản xuất vệ tinh và thiết lập một máy phóng cơ khí khổng lồ nhằm thống trị cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Theo New York Times

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

Elon Musk chuyển hướng

Elon Musk đang tái cấu trúc Tesla để ưu tiên sản xuất robot hình người Optimus, trong khi hàng loạt tỷ phú công nghệ khác cũng đổ xô vào lĩnh vực này.

'Cánh tay phải' cuối cùng của Elon Musk rời xAI

Ross Nordeen, đồng sáng lập cuối cùng còn lại của xAI, vừa rời công ty. Đây là người được xem là cánh tay phải quan trọng nhất của Elon Musk từ khi startup AI này thành lập năm 2023.

