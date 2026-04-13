Elon Musk đăng TikTok, lập tài khoản trên Instagram?

Người chủ sở hữu mạng xã hội X được phát hiện đăng bài viết trên nền tảng đối thủ trong giai đoạn chuẩn bị đưa SpaceX lên sàn chứng khoán.

Elon Musk bất ngờ hoạt động trên TikTok. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, một tài khoản TikTok được xác minh với tên người dùng @elonmusk đăng tải video đầu tiên lên mạng xã hội này. Đoạn clip có hình ảnh ông Musk nói về tương lai và tổng hợp những thành tựu cũng như tài liệu quảng cáo từ SpaceX và Tesla.

Một tài khoản có tên người dùng @elonmusk cũng xuất hiện trên Instagram gần đây nhưng vẫn chưa đăng tải bất cứ điều gì.

Elon Musk, TikTok và Meta (công ty sở hữu Instagram) không phản hồi yêu cầu bình luận từ New York Times. Hãng tin này cũng không thể xác minh độc lập liệu Musk có đứng sau các tài khoản TikTok và Instagram mới tạo lập hay không.

Đáng chú ý, các tài khoản được kích hoạt đúng lúc Elon Musk chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho SpaceX. Do đó, ông cần tạo ra sự quan tâm rộng rãi của công chúng đối với SpaceX, nhằm huy động hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư.

Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng có thể biến ông trùm công nghệ 54 tuổi trở thành tỷ phú có tài sản nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới.

Trước đây, Musk từng tỏ ra xem thường các mạng xã hội cạnh tranh với X, nền tảng do ông sở hữu. Năm 2022, ông tạm thời cấm người dùng Twitter quảng bá tài khoản của họ trên các mạng xã hội khác, bao gồm Instagram và Facebook.

Musk xóa các trang Facebook của Tesla và SpaceX vào năm 2018 sau khi dư luận phản đối mạnh mẽ cách mạng xã hội này xử lý dữ liệu người dùng. Cùng năm đó, ông cho biết đã xóa tài khoản Instagram cá nhân.

Năm 2023, tại hội nghị DealBook của tờ The Times, Musk tuyên bố ngừng sử dụng TikTok vì cảm thấy trí tuệ nhân tạo của ứng dụng này đang "thăm dò" tâm trí ông. Vị tỷ phú cũng cho rằng trang web video gây nghiện và chứa "đầy rẫy" nội dung bài Do Thái.

Video được đăng tải trên tài khoản TikTok @elonmusk không chỉ giới thiệu các nội dung quảng cáo SpaceX,Tesla, mà còn cả Neuralink và The Boring Company, những công ty khởi nghiệp đầy tham vọng của Elon Musk. Video dài hơn một phút này đạt hơn 2,1 triệu lượt xem. Có vẻ như ông Musk không chia sẻ video tương tự trên X.

Tài khoản @elonmusk trên Instagram có huy hiệu xác minh và gần 18.000 người theo dõi, nhưng là tài khoản riêng tư và không có bài đăng hay ảnh đại diện.

Theo Instagram, nền tảng này có thể trao huy hiệu xác minh hoặc cho phép người dùng mua chúng sau khi xác nhận rằng tài khoản đó “là sự hiện diện đích thực của người hoặc thương hiệu đó”.