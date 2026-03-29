'Cánh tay phải' cuối cùng của Elon Musk rời xAI

Ross Nordeen, đồng sáng lập cuối cùng còn lại của xAI, vừa rời công ty. Đây là người được xem là cánh tay phải quan trọng nhất của Elon Musk từ khi startup AI này thành lập năm 2023.

Elon Musk là người cuối cùng trong nhóm sáng lập xAI còn ở lại công ty. Ảnh: Reuters.

Ross Nordeen là người đồng sáng lập cuối cùng trong số 11 người từng cùng Elon Musk khởi dựng công ty AI vào năm 2023. Thông tin làm việc tại xAI của Nordeen trên mạng xã hội X cũng đã biến mất.

Nordeen không phải một kỹ sư thông thường. Ông báo cáo trực tiếp cho Musk và giữ vai trò điều phối ưu tiên, thúc đẩy thực thi xuyên suốt công ty. Người trong ngành mô tả ông là "cánh tay phải" của Musk tại xAI.

Trước khi đến xAI, Nordeen theo Musk từ Tesla. Tại đây, ông là quản lý chương trình kỹ thuật trong nhóm Autopilot và phụ trách xây dựng các trung tâm dữ liệu để huấn luyện hệ thống lái tự động Full Self-Driving. Ông là bạn lâu năm của James Musk, anh họ của Elon. Năm 2022, Nordeen cũng là một trong số ít kỹ sư từ Tesla và SpaceX giúp Musk thực hiện đợt sa thải quy mô lớn tại Twitter sau khi tỷ phú này tiếp quản nền tảng.

Vị trí khoanh đỏ trước đây là "huy hiệu" xAI, nhằm xác định nhân sự của startup này trên X. Ảnh: SemiAnalysis.

Sự ra đi của Nordeen đánh dấu một cột mốc đáng chú ý, khi xAI không còn bất kỳ đồng sáng lập nào ngoài Elon Musk. Kể từ tháng 1, đã có 8 người rời đi, ngoài Nordeen còn có Manuel Kroiss, Guodong Zhang, Zihang Dai, Toby Pohlen, Jimmy Ba, Tony Wu và Greg Yang. Kroiss, người dẫn đầu mảng tiền huấn luyện mô hình AI và báo cáo trực tiếp cho Musk, cũng rời đi cùng tuần với Nordeen.

Làn sóng rời đi tăng nhanh sau khi SpaceX mua lại xAI hồi tháng 2. Ngay sau thương vụ, Musk tái cơ cấu toàn bộ tổ chức. Nhiều lãnh đạo được giao phụ trách các dự án trọng điểm — từ công cụ lập trình đến tạo sinh hình ảnh — lần lượt ra đi. Hàng chục nhân viên cũng bị cắt giảm, tập trung vào các nhóm phát triển Grok Imagine và dự án AI Macrohard.

Tuy nhiên, Musk không né tránh thực tế. "xAI không được xây dựng đúng cách ngay từ đầu, vì vậy đang được xây lại từ nền móng", ông viết trên X hồi giữa tháng 3. Ông cũng từng nói tương tự về Tesla trong quá khứ.

xAI vẫn là một trong những công ty AI được rót vốn hào phóng nhất. Định giá công ty ở mức khoảng 250 tỷ USD . SpaceX, công ty mẹ sau thương vụ mua lại, đang chuẩn bị cho đợt IPO được dự báo có thể định giá tập đoàn ở mức 1.500 tỷ USD , thuộc hàng lớn nhất lịch sử.

Dù có tiềm lực tài chính, xAI vẫn bị đánh giá là tụt hậu so với OpenAI và Anthropic về quy mô lẫn độ phủ. Bản thân Musk thừa nhận điều này tại Abundance Conference hồi tháng 3. "Grok hiện tụt hậu trong mảng lập trình", ông nói, đồng thời cho biết đã họp toàn công ty để xác định những bước cần làm để vượt qua đối thủ.

Musk cho biết xAI đang tích cực tuyển dụng nhân tài mới, kể cả những ứng viên từng bị từ chối trước đây. Trong vài tuần gần đây, công ty đã đón nhận gần chục nhân sự mới. Đáng chú ý là Andrew Milich và Jason Ginsberg, hai lãnh đạo cấp cao từ Cursor, công ty AI chuyên về lập trình.

Về phần mình, Nordeen không lên tiếng về lý do ra đi. Ông không trả lời các cuộc gọi hay email từ giới truyền thông. Tuy nhiên, ông đã đăng một bức ảnh lên X vào cuối tuần, ngụ ý rằng mình đang nghỉ ngơi sau một hành trình dài.