Elon Musk chuyển hướng

  • Thứ hai, 30/3/2026 08:20 (GMT+7)
Elon Musk đang tái cấu trúc Tesla để ưu tiên sản xuất robot hình người Optimus, trong khi hàng loạt tỷ phú công nghệ khác cũng đổ xô vào lĩnh vực này.

Elon Musk dự định thu hẹp quy mô của xe điện để tập trung sản xuất robot Optimus.

CEO Tesla dần loại bỏ các dòng xe hơi để lấy chỗ cho dây chuyền sản xuất robot mới. Đây không phải hướng đi đơn độc khi ít nhất 3 công ty lớn khác cũng có động thái tương tự trong tháng này, bao gồm Amazon, Nvidia và Atoms, startup mới của đồng sáng lập Uber Travis Kalanick.

Elon Musk không giấu tham vọng của mình. Trong viễn cảnh ông đề xuất, hàng tỷ robot thực hiện mọi công việc cần thiết, nghèo đói bị xóa bỏ và lao động trở thành tùy chọn.

"Với sự phát triển không ngừng của trí tuệ nhân tạo và robot, chúng ta đang hướng tới một tương lai thu nhập cao cho mọi người", Musk nói trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh của Tesla hồi tháng 1.

Thuật ngữ giới công nghệ dùng cho xu hướng này là "trí tuệ nhân tạo vật lý", ứng dụng AI vào thế giới vật chất thay vì chỉ dừng lại ở phần mềm. Một thông cáo báo chí của Nvidia trong tháng này đã sử dụng cụm từ này không dưới 15 lần.

"Trí tuệ nhân tạo vật lý đã xuất hiện, mọi công ty công nghiệp sẽ trở thành công ty robot", Jensen Huang, CEO Nvidia nói.

Tesla đang tích cực tuyển dụng nhân sự từ nhiều lĩnh vực, tập trung vào các chuyên môn cụ thể như mô phỏng chuyển động bàn tay. SpaceX của Musk cũng vừa mua lại startup xAI để phát triển phần mềm cho robot.

Ngoài ra, lý do các tỷ phú đổ tiền và nguồn lực vào lĩnh vực này rất rõ ràng. AI đã thâm nhập mạnh vào công việc văn phòng như lập trình, tài chính hay kỹ thuật. Song, lao động chân tay trong các lĩnh vực như vận tải, xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ ăn uống vẫn nằm ngoài tầm với của phần mềm đơn thuần. Robot hình người mở ra cơ hội tự động hóa toàn bộ mảng còn lại đó.

Robot Optimus dần trở thành trọng tâm mới của Elon Musk.

"Trí tuệ nhân tạo vật lý là thị trường tiềm năng lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Tôi nghĩ Tesla đang định vị mình để trở thành người chiến thắng vang dội", Shay Boloor, chiến lược gia tại Futurum nhận định.

Jon McNeill, cựu Chủ tịch Tesla, nhận xét Musk không bị ràng buộc bởi di sản kinh doanh cũ. "Ông ấy quyết định đâu là 2 hoặc 3 vấn đề sống còn trong kinh doanh và hiện tại ở Tesla, đó là lĩnh vực robot. Ông ấy không trung thành với quá khứ", McNeill nói.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều lạc quan. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã kêu gọi Jeff Bezos ra điều trần trước Quốc hội về kế hoạch huy động 100 tỷ USD cho sản xuất dựa trên AI. "Ai đang đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào nghiên cứu AI và robot? Đó là những người giàu nhất Trái Đất. Những người này hoàn toàn không quan tâm đến việc chuyển đổi sẽ mang lại lợi ích cho người dân", ông Sanders nói.

Boloor cũng không che giấu nỗi lo. Với Tesla, mảng kinh doanh xe hơi đang thu hẹp trong khi mảng robot chưa đủ lớn để bù đắp. Trong khi đó, việc triển khai robot với số lượng lớn sẽ gia tăng tình trạng thất nghiệp trong xã hội.

Minh Hoàng

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Jeff Bezos

    Jeff Bezos

    Jeffrey Bezos là sáng lập viên, chủ tịch và CEO của Amazon.com, một trang web rao bán các loại sách và sau này mở rộng ra nhiều sản phẩm đa dạng. Theo danh sách Forbes 400 vừa được công bố ngày 4/10/2018, với giá trị tài sản ròng đạt khoảng 160 tỷ USD, Bezos đã vượt qua Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 14/1/1964
    • Nơi sinh: Albuquerque, New Mexico, Mỹ
    • Tài sản: 160 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: MacKenzie Bezos (1993)
    • Con: 4

  • Uber

    Uber

    Uber là một công ty kinh doanh mạng lưới giao thông vận tải và công ty taxi dựa trên ứng dụng di động có trụ sở tại Mỹ và hoạt động tại các thành phố ở nhiều nước. Công ty sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh để nhận được yêu cầu đi xe, và sau đó sẽ gửi các yêu cầu đi đến lái xe. Khách hàng sử dụng các ứng dụng yêu cầu xe đón và theo dõi vị trí chiếc xe dành riêng của mình. Uber được cho là công ty tiên phong của nền kinh tế chia sẻ.

    Bạn có biết: Tên "Uber" bắt nguồn từ chữ phổ biến và là tiến lóng "uber", có nghĩa là "cao nhất" hoặc "siêu". Từ ngày có nguồn gốc từ tiếng Đức, "über", có nghĩa là "ở trên".

    • Thành lập: 3/2009
    • Người sáng lập: Travis Kalanick, Garrett Camp
    • Trụ sở: San Francisco, California (Mỹ)

