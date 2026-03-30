Elon Musk chuyển hướng

Elon Musk đang tái cấu trúc Tesla để ưu tiên sản xuất robot hình người Optimus, trong khi hàng loạt tỷ phú công nghệ khác cũng đổ xô vào lĩnh vực này.

Elon Musk dự định thu hẹp quy mô của xe điện để tập trung sản xuất robot Optimus. Ảnh: Bloomberg.

CEO Tesla dần loại bỏ các dòng xe hơi để lấy chỗ cho dây chuyền sản xuất robot mới. Đây không phải hướng đi đơn độc khi ít nhất 3 công ty lớn khác cũng có động thái tương tự trong tháng này, bao gồm Amazon, Nvidia và Atoms, startup mới của đồng sáng lập Uber Travis Kalanick.

Elon Musk không giấu tham vọng của mình. Trong viễn cảnh ông đề xuất, hàng tỷ robot thực hiện mọi công việc cần thiết, nghèo đói bị xóa bỏ và lao động trở thành tùy chọn.

"Với sự phát triển không ngừng của trí tuệ nhân tạo và robot, chúng ta đang hướng tới một tương lai thu nhập cao cho mọi người", Musk nói trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh của Tesla hồi tháng 1.

Thuật ngữ giới công nghệ dùng cho xu hướng này là "trí tuệ nhân tạo vật lý", ứng dụng AI vào thế giới vật chất thay vì chỉ dừng lại ở phần mềm. Một thông cáo báo chí của Nvidia trong tháng này đã sử dụng cụm từ này không dưới 15 lần.

"Trí tuệ nhân tạo vật lý đã xuất hiện, mọi công ty công nghiệp sẽ trở thành công ty robot", Jensen Huang, CEO Nvidia nói.

Tesla đang tích cực tuyển dụng nhân sự từ nhiều lĩnh vực, tập trung vào các chuyên môn cụ thể như mô phỏng chuyển động bàn tay. SpaceX của Musk cũng vừa mua lại startup xAI để phát triển phần mềm cho robot.

Ngoài ra, lý do các tỷ phú đổ tiền và nguồn lực vào lĩnh vực này rất rõ ràng. AI đã thâm nhập mạnh vào công việc văn phòng như lập trình, tài chính hay kỹ thuật. Song, lao động chân tay trong các lĩnh vực như vận tải, xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ ăn uống vẫn nằm ngoài tầm với của phần mềm đơn thuần. Robot hình người mở ra cơ hội tự động hóa toàn bộ mảng còn lại đó.

Robot Optimus dần trở thành trọng tâm mới của Elon Musk. Ảnh: Bloomberg.

"Trí tuệ nhân tạo vật lý là thị trường tiềm năng lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Tôi nghĩ Tesla đang định vị mình để trở thành người chiến thắng vang dội", Shay Boloor, chiến lược gia tại Futurum nhận định.

Jon McNeill, cựu Chủ tịch Tesla, nhận xét Musk không bị ràng buộc bởi di sản kinh doanh cũ. "Ông ấy quyết định đâu là 2 hoặc 3 vấn đề sống còn trong kinh doanh và hiện tại ở Tesla, đó là lĩnh vực robot. Ông ấy không trung thành với quá khứ", McNeill nói.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều lạc quan. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã kêu gọi Jeff Bezos ra điều trần trước Quốc hội về kế hoạch huy động 100 tỷ USD cho sản xuất dựa trên AI. "Ai đang đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào nghiên cứu AI và robot? Đó là những người giàu nhất Trái Đất. Những người này hoàn toàn không quan tâm đến việc chuyển đổi sẽ mang lại lợi ích cho người dân", ông Sanders nói.

Boloor cũng không che giấu nỗi lo. Với Tesla, mảng kinh doanh xe hơi đang thu hẹp trong khi mảng robot chưa đủ lớn để bù đắp. Trong khi đó, việc triển khai robot với số lượng lớn sẽ gia tăng tình trạng thất nghiệp trong xã hội.