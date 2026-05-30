Người dân cần sử dụng AI như một trợ lý

Tại diễn đàn GStar 2026, Thứ trưởng Bộ KH&CN chia sẻ về định hướng phát triển AI trong tương lai và điều kiện để Việt Nam tự chủ công nghệ này.

Ông Bùi Hoàng Phương chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: GStar 2026.

Ngày 29/5, Diễn Đàn Công Nghệ AI & Chuyển Đổi Số "GStar 2026 - AI & Nhân Loại" đã chính thức diễn ra, quy tụ các nhà lãnh đạo AI toàn cầu và các chuyên gia đầu ngành. Tại đây, các diễn giả chia sẻ phương hướng sử dụng AI lấy con người làm trung tâm giúp nâng cao năng suất, chất lượng công việc và đời sống.

Mở đầu sự kiện, ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nêu lại định hướng quốc gia trong việc phát triển AI như hạ tầng cốt lõi. Trong đó, ông cho rằng quá trình phát triển có hai nội dung chính, gồm nghiên cứu phát triển (R&D) và ứng dụng AI.

Bên cạnh đó, ông cho rằng để đạt được mục tiêu cao nhất là tự chủ về AI, tạo ra những mô hình đa dụng, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng, hạ tầng, dữ liệu lớn. “Để sử dụng công nghệ như công cụ giải quyết vấn đề khó khăn, mọi người dân, doanh nghiệp cần sử dụng AI như một trợ lý”, ông Phương chia sẻ.

Giải thích về điều này, bà Wendy Nguyễn, đồng sáng lập Pacific Gateway Partners, cho rằng AI đã có mặt trong hầu hết lĩnh vực mang lại kinh tế cho quốc gia. Trong 2-3 năm tới, công nghệ này sẽ gần như xuất hiện ở mọi nơi, thay đổi cách con người làm việc.

Bà Wendy so sánh AI với thời kỳ phát triển của máy tính, wifi, và khuyến khích mọi người dân tiếp cận với công nghệ thay vì sợ hãi chúng. “AI nên trở thành một trợ lý thông minh, không nên hoạt động như một cỗ máy trả lời đơn thuần. Điều đó sẽ hạn chế sự sáng tạo và khả năng phản biện của người dùng”, bà Wendy Nguyễn chia sẻ với Tri Thức - Znews.

"Trong kỷ nguyên AI, giá trị của con người nằm ở khả năng tư duy linh hoạt, sự thấu cảm và trách nhiệm đạo đức”, Giáo sư Po-Shen Loh, giáo sư tại Đại học Carnegie Mellon và diễn giả tại sự kiện, chia sẻ. Tại diễn đàn GStar 2026, ông cùng nhiều chuyên gia thảo luận cách nuôi dưỡng những tố chất này để đảm bảo những đột phá công nghệ luôn được tạo ra nhằm mục đích phục vụ lợi ích tốt nhất cho nhân loại.

Ngoài ra, chương trình có sự tham gia của đại diện đến từ các công ty công nghệ như Google, FPT, Qualcomm, MoMo hay Boryung, tổ chức học thuật gồm CMU và MBZUAI, cùng nhiều startup AI. Sự kiện cũng quy tụ các nhà nghiên cứu, nhà đầu tư và chuyên gia chính sách trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

GStar 2026 tiếp nối chuỗi sự kiện AI do New Turing Institute tổ chức từ năm 2018 với mục tiêu kết nối cộng đồng AI Việt Nam cùng các chuyên gia và tổ chức quốc tế. Trước đó, AI Day 2023 từng mời tới hơn 27 diễn giả trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm Sam Altman, CEO OpenAI, và Giáo sư AI Christopher Manning từ Đại học Stanford.