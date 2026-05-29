Chuyên gia Google DeepMind: 'Việt Nam cần kỹ sư đưa AI vào thực tiễn'

Chuyên gia nhận định trong thời AI, lợi thế không hẳn thuộc về nước chạy đua mô hình lớn, mà thuộc về quốc gia đào tạo được người biết ứng dụng AI vào thực tế.

Ông Ed H. Chi, Phó Chủ tịch Nghiên cứu tại Google DeepMind và Chủ tịch FPT Trương Gia Bình tại sự kiện. Ảnh: Minh Khôi.

Tại sự kiện "AI: Shaping Human-Centered Innovation", Tiến sĩ Ed H. Chi - Phó Chủ tịch Nghiên cứu tại Google DeepMind - ví AI như động cơ trong Cách mạng Công nghiệp.

"Khi động cơ được phát minh, bạn không thể chỉ mua một động cơ, đặt nó vào nhà máy rồi xem như xong. Bạn cần các kỹ sư tìm ra cách để làm cho động cơ đó vận hành phù hợp với nhà máy của bạn. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với AI", ông Chi nhận định.

Ông cho rằng kỹ sư Việt Nam có thể đóng vai trò "kỹ sư thời hiện đại", nhờ khả năng hiểu sâu về AI, hiểu ngành, rồi đưa công nghệ vào y tế, tài chính và sản xuất đúng với thực tế.

Tiến sĩ Lương Minh Thắng - Giám đốc Nghiên cứu tại Google DeepMind, đồng sáng lập New Turing Institute - nhấn mạnh phẩm chất quan trọng nhất của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên AI là năng lực phán đoán. Theo ông, khi AI liên tục đưa ra gợi ý, người học rất dễ tiếp nhận thụ động.

Ông Thắng cũng chỉ ra điểm nghẽn mới, đó là xã hội sẽ cần thêm người có khả năng kiểm chứng, diễn giải tri thức do AI tạo ra, một nghề hoàn toàn mới có thể hình thành từ đây. Ông chia sẻ mong muốn đào tạo hàng trăm nghìn kỹ sư AI Việt Nam vào năm 2030.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình khẳng định AI tạo ra thời điểm bước ngoặt. "Không ai có thể duy trì năng lực cạnh tranh nếu không có AI", ông nói. FPT đã thành lập Liên minh AI Âu Lạc và triển khai Âu Lạc Grand Prize với giải thưởng một triệu USD nhằm tạo động lực cho người trẻ Việt Nam dám thử sức với các bài toán lớn bằng AI.

Ở lĩnh vực y tế, bà Jean Desombre - nhà sáng lập Pacific Gateway Partners - cho rằng câu hỏi phải đặt ra trước tiên là liệu AI có giúp kết quả điều trị tốt hơn không, có giúp bác sĩ có thêm thời gian cho bệnh nhân không.

Trong giáo dục, Giáo sư Po-Shen Loh từ Đại học Carnegie Mellon cho rằng AI càng phát triển, giáo dục càng phải chuyển từ "học để biết" sang "học để suy nghĩ". Giáo sư Preslav Nakov - Trưởng khoa Xử lý ngôn ngữ tự nhiên tại MBZUAI - cảnh báo AI tạo sinh đang khiến thông tin sai lệch có nguy cơ lan truyền quy mô lớn, đòi hỏi các hệ thống AI tương lai không chỉ mạnh hơn mà phải đáng tin hơn.

Các chuyên gia đồng thuận rằng quốc gia có lợi thế giai đoạn tới sẽ là quốc gia đào tạo được nhân sự biết đưa AI vào thực tiễn và xây dựng niềm tin cho công nghệ trong đời sống.