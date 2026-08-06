FPT tích hợp mô hình đằng sau ChatGPT vào an ninh mạng

FPT dự kiến tích hợp mô hình GPT vào giải pháp an ninh mạng cho khách hàng nhờ gia nhập mạng lưới đối tác của OpenAI.

Logo của FPT và OpenAI.

FPT vừa thông báo trở thành đối tác toàn cầu (Select Partner) của OpenAI. Mạng lưới đối tác OpenAI gồm các doanh nghiệp lớn về AI trong nhiều lĩnh vực như tích hợp hệ thống, tư vấn quản lý, công nghệ và dữ liệu với năng lực triển khai thực tiễn, mạng lưới khách hàng rộng lớn.

Tham gia mạng lưới đối tác, FPT và OpenAI sẽ làm việc cùng doanh nghiệp để xây dựng lộ trình chuyển đổi AI, phát triển nền tảng, nâng cao năng lực và triển khai các giải pháp chuyển đổi AI an toàn, có trách nhiệm, phù hợp nhu cầu thực tiễn.

"Thông qua đó, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí vận hành các mô hình AI bằng cách sử dụng hiệu quả token, khai thác tối đa giá trị mô hình ngôn ngữ lớn GPT-5.6 và ChatGPT Work để hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh chiến lược", thông báo từ FPT nhấn mạnh.

An ninh mạng là một trong những hoạt động của quan hệ hợp tác. FPT dẫn lại số liệu từ Gartner, dự báo chi tiêu an ninh mạng toàn cầu năm 2026 sẽ tăng 12%, lên 240 tỷ USD . Quy mô thị trường dịch vụ an ninh mạng tăng từ 84 tỷ USD (năm 2025) lên khoảng 93 tỷ USD .

Đến năm 2027, khoảng 17% cuộc tấn công mạng sẽ liên quan đến AI tạo sinh (Gen AI), kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về bảo mật AI, quản trị an ninh mạng và các giải pháp đáp ứng yêu cầu tuân thủ.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc FPT kiêm Tổng giám đốc FPT Software, nhấn mạnh an ninh mạng là lĩnh vực mà mô hình AI tiên tiến có thể tạo ra tác động đáng kể.

Kết hợp các mô hình như GPT-5.6 Sol hay Codex Security với nền tảng an ninh mạng và quy trình vận hành doanh nghiệp của FPT, công ty kỳ vọng mang đến giải pháp bảo vệ rủi ro hiệu quả cho cơ sở hạ tầng CNTT và môi trường ứng dụng của khách hàng.

"Điều này giúp tổ chức nhận diện, khắc phục lỗ hổng bảo mật một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn, đồng thời giải quyết các rủi ro an ninh mới nổi, với khả năng chống chịu và sự tự tin cao hơn", ông Tuấn nói thêm.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc FPT kiêm Tổng giám đốc FPT Software. Ảnh: FPT.

Đây là động thái mới nhất từ FPT trong chiến lược tăng cường hợp tác với các tập đoàn AI, công nghệ hàng đầu thế giới. Vào tháng 4, tập đoàn đã thiết lập quan hệ hợp tác với Intel nhằm ứng dụng AI, công nghệ mô phỏng tốc độ cao và bản sao số vào tối ưu hóa vận hành nhà máy.

Song song đó, FPT cũng ký kết thỏa thuận hợp tác dài hạn với Tập đoàn Điện lực Chugoku (Nhật Bản) để triển khai các giải pháp điện toán đám mây, hiện đại hóa hệ thống và phát triển nền tảng số tích hợp AI nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả vận hành.

FPT cũng ký hợp đồng AI với một tập đoàn sản xuất vật liệu hàng đầu thế giới. Dự án được triển khai trên nền tảng FPT AI Factory nhằm tối ưu hóa vận hành và nâng cao độ tin cậy hệ thống.

Trong tương lai, FPT dự định tích hợp công nghệ OpenAI vào hệ sinh thái FleziPT, phát triển các giải pháp AI tác nhân cho quy trình làm việc. Tập đoàn cũng chia sẻ kế hoạch mở rộng hạ tầng và các chương trình nâng cao năng lực AI, giúp tổ chức và doanh nghiệp xây dựng lộ trình chuyển đổi AI phù hợp.