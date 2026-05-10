Chủ tịch, tổng giám đốc FPT Telecom được phong hàm thượng tá công an

Hai lãnh đạo của FPT Telecom vừa được tuyển dụng, phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trong công an nhân dân.

Theo thông tin từ FPT, lễ công bố quyết định về tuyển dụng chính thức và phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trong công an nhân dân được Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục A05) tổ chức ngày 8/5.

Buổi lễ do Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó cục trưởng Cục A05 chủ trì, Đại tá Lương Đức Minh, Phó cục trưởng Cục A05 cùng dự và lãnh đạo Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL), FPT Telecom.

Căn cứ quyết định của Cục trưởng Cục A05, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom được tuyển dụng chính thức và được phong cấp bậc hàm thượng tá. Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc FPT Telecom cũng được tuyển dụng và phong cấp bậc hàm thượng tá, bố trí công tác với vị trí chuyên gia tại Tổng công ty GTEL thuộc Cục A05.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó cục trưởng Cục A05 Triệu Mạnh Tùng đề nghị các lãnh đạo FPT Telecom phát huy các phẩm chất quản lý, chỉ đạo, phát triển FPT Telecom nói riêng và xây dựng Tổng công ty GTEL trở thành doanh nghiệp công nghệ - viễn thông hàng đầu của Bộ Công an và của đất nước, vừa phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vừa đóng góp phát triển kinh tế - xã hội.

Vào tháng 7/2025, Bộ Công an tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty FPT Telecom từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Việc chuyển giao này được thực hiện theo chủ trương sắp xếp, quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đây là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo an ninh dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.