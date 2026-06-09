Loại ổ cứng 'điệp viên', tự xóa sạch khi nhận lệnh từ xa

Mẫu SSD mới của Teamgroup có thể nhận lệnh xóa dữ liệu từ xa qua mạng 4G, hướng đến nhóm người dùng cần bảo vệ thông tin nhạy cảm.

Teamgroup giới thiệu mẫu SSD tự xóa dữ liệu từ xa tại Computex 2026. Ảnh: Teamgroup.

Teamgroup gây chú ý tại Computex 2026 với T-CREATE EXPERT P35SG. Đây là mẫu SSD gắn ngoài có modem 4G LTE tích hợp. Thiết bị có thể nhận lệnh từ xa và kích hoạt quá trình xóa dữ liệu mà không cần phụ thuộc vào máy chủ.

Điểm nổi bật của P35SG không nằm ở tốc độ đọc ghi. Sản phẩm được nhấn mạnh ở khả năng bảo vệ dữ liệu trong các tình huống khẩn cấp. Theo TechRadar, ổ SSD này có thể xóa nội dung từ xa thông qua hệ thống điều khiển bằng mạng di động. Cơ chế này cho phép người dùng xử lý dữ liệu mật ngay cả khi không còn ở gần thiết bị.

P35SG được giới thiệu trong nhóm sản phẩm T-CREATE của Teamgroup. Đây là dòng sản phẩm hướng đến người sáng tạo nội dung, doanh nghiệp và người dùng chuyên nghiệp. Với mẫu SSD mới, Teamgroup tập trung vào nhóm có nhu cầu lưu trữ dữ liệu nhạy cảm khi di chuyển.

Teamgroup cho biết P35SG tích hợp cơ chế hủy dữ liệu kép. Thiết bị có nút vật lý để kích hoạt xóa dữ liệu tại chỗ. Đồng thời, ổ SSD cũng hỗ trợ điều khiển không dây từ xa. Trong trường hợp khẩn cấp, quá trình hủy dữ liệu mật có thể được kích hoạt khi người dùng không ở cạnh thiết bị.

Khác với nhiều giải pháp xóa dữ liệu thông thường, P35SG thực hiện quá trình xóa ở cấp độ phần cứng. Cách làm này không phụ thuộc vào hệ điều hành. Điều này giúp ngăn tiến trình bị can thiệp bởi phần mềm sau khi được kích hoạt.

Thiết bị còn có nguồn điện dự phòng trên bo mạch. Nhờ đó, quá trình xóa vẫn có thể tiếp tục nếu ổ bị rút khỏi máy tính đột ngột. Đây là chi tiết quan trọng với một thiết bị được thiết kế cho các tình huống mất kiểm soát vật lý.

Teamgroup cũng tích hợp hệ thống thông báo trạng thái theo thời gian thực. Cơ chế này giúp người dùng theo dõi tiến trình hủy dữ liệu sau khi lệnh được kích hoạt. Theo hãng, đây là một phần trong giải pháp bảo mật dữ liệu di động dành cho doanh nghiệp và người dùng chuyên nghiệp.

P35SG không phải sản phẩm tự xóa dữ liệu đầu tiên của Teamgroup. Công ty từng giới thiệu các thiết bị như P250Q Self-Destruct SSD và P35S SSD. Những sản phẩm này tập trung vào xóa dữ liệu cấp phần cứng, mã hóa AES-256 và khả năng chống gián đoạn khi mất nguồn. Teamgroup chưa công bố giá bán, dung lượng cụ thể và thời điểm mở bán rộng rãi của T-CREATE EXPERT P35SG.