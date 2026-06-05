Công ty hưởng lợi lớn sau phát ngôn của Jensen Huang

Jensen Huang đang tạo ra sức ảnh hưởng chưa từng có lên thị trường chip khi một câu dự đoán tại Computex 2026 đủ để thổi bùng vốn hóa cho Marvell chỉ trong một ngày.

Cổ phiếu Marvell Technology tăng mạnh sau phát biểu của Jensen Huang. Ảnh: Visual China.

Tại hội nghị Computex ở Đài Loan (Trung Quốc) ngày 2/6, CEO Nvidia công khai dự đoán Marvell Technology sẽ là công ty nghìn tỷ USD tiếp theo. Câu nói đó đủ để làm thị trường chứng khoán dậy sóng.

Cổ phiếu Marvell ngay lập tức tăng 32,52%, mức bật mạnh nhất trong một ngày từ trước đến nay của công ty. Vốn hóa thị trường của công ty vượt 250 tỷ USD , tăng thêm 62,4 tỷ USD chỉ sau một ngày.

Marvell chuyên thiết kế chip AI tùy chỉnh (AI ASIC) cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn và công nghệ kết nối quang học. Đây chính xác là những mảng mà Jensen Huang cho rằng sẽ dẫn dắt giai đoạn tiếp theo của AI.

"Khi bạn chia nhỏ một vấn đề tính toán thành nhiều phần và phân phối chúng trong trung tâm dữ liệu, khả năng kết nối liên tục trở nên không thể thiếu", CEO Nvidia nhận định.

Ông tin rằng AI đang chuyển từ cuộc đua sức mạnh tính toán sang cuộc đua kết nối, trong đó Marvell đang ở đúng tâm điểm của sự chuyển dịch đó.

CEO Murphy của Marvell tiết lộ tại hội nghị một giới hạn vật lý quan trọng khi cáp đồng hiện tại chỉ có thể đạt khoảng 2,5 m ở tốc độ 200 Gbps. Khi nâng lên 400 Gbps, cáp đồng không còn đủ để kết nối toàn bộ hệ thống thiết bị, buộc các trung tâm dữ liệu phải chuyển sang kết nối quang học.

"Trong quý I, mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu chiếm 75% doanh thu của chúng tôi và đang tăng trưởng rất nhanh", CEO Murphy cho biết.

Để đáp ứng nhu cầu đó, Marvell đã phát triển công nghệ CPO (Co-packaged Optics). Tại sự kiện Computex, công ty ra mắt chip chuyển mạch 102.4T đầu tiên trong ngành cùng bộ chuyển mạch 51.2T dựa trên CPO. Marvell cũng là một trong số ít công ty cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho cả cáp đồng lẫn cáp quang.

Mối quan hệ giữa 2 công ty không chỉ dừng lại ở những lời khen ngợi đơn thuần. Tháng 3, Nvidia đã đầu tư chiến lược 2 tỷ USD vào Marvell. Cả 2 bên hợp tác sâu trên nền tảng NVLink Fusion, trong đó Marvell cung cấp bộ xử lý XPU tùy chỉnh và giải pháp mạng, Nvidia đóng góp CPU Vera và công nghệ kết nối NVLink.

Tác động từ phát biểu của Huang lan rộng nhanh chóng. Ngày 3/6, hàng loạt cổ phiếu công ty quang học và CPO tại Trung Quốc tăng mạnh. Jingsai Technology tăng hơn 22%, Yuanjie Technology tăng gần 18%, trong khi nhiều công ty khác chạm mức tăng trần.