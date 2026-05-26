Cửa hàng điện thoại giờ đã khác

Từ nơi bán smartphone, nhiều cửa hàng công nghệ đang dần trở thành không gian trải nghiệm AI, lifestyle và kết nối cộng đồng người dùng.

Một góc Alpha Store tại Thâm Quyến. Ảnh: Nhật Tường

Trong nhiều năm, cửa hàng công nghệ vốn giống như nơi trưng bày thiết bị mới, tư vấn cấu hình và chốt đơn hàng. Nhưng khi smartphone ngày càng khó tạo khác biệt chỉ bằng phần cứng, các hãng công nghệ cũng bắt đầu thay đổi cách kể câu chuyện thương hiệu ngoài đời thực.

Cửa hàng Alpha Store của HONOR tại Thâm Quyến là một đại diện cho cách làm mới, hợp tác với các đối tác trong ngành, trình diễn cách AI kết nối nhiều thiết bị trong các tình huống sống hàng ngày.

Mô hình bán lẻ của tương lai

Tại Alpha Store, HONOR xây dựng một AI Smart Living Innovation Hub cho phép khách tham quan trực tiếp khám phá những thiết bị và công nghệ mới nhất, bao gồm cả robot thông minh. Không gian này đồng thời mang đến góc nhìn về cách AI sẽ hiện diện trong đời sống tương lai.

Thay vì trưng bày phần cứng theo các danh mục thiết bị, Alpha Store phân chia không gian và sắp xếp thiết bị dựa trên các kịch bản sống thực tế như du lịch hay giải trí. Cách tiếp cận này phần nào giúp người dùng dễ dàng hình dung việc hệ sinh thái AI kết nối đa thiết bị phục vụ cuộc sống ra sao.

Cận cảnh Robot Flash trưng bày tại cửa hàng. Ảnh: Trần Phong.

Ngay tại cửa ra vào, khách tham quan có thể bắt gặp Flash, mẫu robot hình người từng gây chú ý trên mạng xã hội với thành tích hoàn thành giải bán marathon chỉ trong 50 phút 26 giây. Thông qua hệ thống tản nhiệt chất lỏng phức tạp và các khớp nối mô-men xoắn cao, Flash thể hiện trực quan khả năng vận hành của robot vật lý của hãng.

Nổi bật trong đó có thể kể đến YOYO Zone, khu trải nghiệm trợ lý AI có khả năng ghi nhớ thói quen người dùng và chủ động hỗ trợ các tác vụ hàng ngày. Bên cạnh đó, cửa hàng còn tích hợp AI Inspiration Café như một điểm gặp gỡ cho cộng đồng yêu công nghệ.

Toàn bộ không gian trên nằm trong "Kế hoạch Alpha" của HONOR, định vị triết lý phát triển AI theo hướng “lấy con người làm trung tâm”, tập trung vào các tính năng thấu hiểu hành vi, đồng hành và phục vụ như một trợ lý thông minh.

Dựa trên 3 nền tảng công nghệ này, HONOR đang từng bước hiện thực hóa một tham vọng lớn hơn, bắt đầu từ việc đưa AI vào chiếc điện thoại nhỏ gọn. Sau đó, AI tiến tới kết nối mọi thiết bị thành một hệ sinh thái thông minh trong gia đình và đến với mô hình thế giới thông minh.

Nhiều khu vực được phân ra phù hợp với từng tình huống sử dụng. Ảnh: Trần Phong.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng trải nghiệm tại các flagship store hiện vẫn mang tính trình diễn nhiều hơn nhu cầu sử dụng thực tế. Thách thức lớn nhất nằm ở việc biến những demo AI trong showroom thành trải nghiệm ổn định cho người dùng đại trà.

Cơ hội nào tại thị trường khác

Chia sẻ với Tri Thức - ZNews, đại diện HONOR cho biết tập đoàn đã có những bước đi chiến lược trong việc mở rộng mô hình bán lẻ mới. Hãng đang lên kế hoạch đưa Alpha Store vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc, cụ thể đến với Malaysia và Dubai (UAE), nhờ vào việc tận dụng cơ sở hạ tầng thiết bị và hệ sinh thái đã thiết lập tại đây.

Ngoài ra, người này nhận định Việt Nam có nhiều tiềm năng và phù hợp để phát triển mô hình tương tự, từ đó mang những trải nghiệm AI thế hệ mới đến gần hơn với người tiêu dùng sở tại.

Thực tế, mô hình trên nằm trong một phần của một xu hướng lớn hơn có tên “experiential retail”. Theo Spectra Global, các cửa hàng giờ đây ngoài cạnh tranh về doanh số, đồng thời muốn kết nối với khách hàng qua nhiều điểm chạm trực tiếp.

Cửa hàng Xiaomi tại Anh cho phép người dùng trải nghiệm camera mới nhất của hãng. Ảnh: Digital Camera World.

Ngoài ra, xu hướng này đang dần nổi lên để lấy lại sự cân bằng giữa thương mại trực tuyến và truyền thống. Một nghiên cứu từ trường Đại học Penghu cho biết mô hình đặc biệt hiệu quả khi thương hiệu muốn truyền tải tính năng của AI một cách đáng tin, không gây hoang mang cho người dùng.

Năm 2019, Apple tiên phong trong việc xây dựng mô hình trải nghiệm này khi tổ chức các hoạt động workshop, hay lớp học sáng tạo ngay tại điểm bán iPhone. Sau đó, Huawei cũng bắt đầu tích hợp café, phòng gym, khu smarthome hay trưng bày xe điện.

Trong khi đó, Xiaomi với cửa hàng flagship tại Anh cho phép người dùng trải nghiệm toàn hệ sinh thái từ điện thoại, robot hút bụi tới EV. Theo Reuters, lý do các tập đoàn đua nhau mở rộng cửa hàng trực tiếp vì họ không chỉ bán smartphone nữa.

Khi smartphone ngày càng khó khác biệt bằng phần cứng, trải nghiệm bán lẻ đang trở thành một cách mới để các hãng công nghệ xây dựng nhận diện thương hiệu và giữ kết nối với người dùng trẻ. Mô hình bán lẻ trải nghiệm tại Việt Nam cũng trên đà phát triển, tất cả đều chọn mặt bằng tại các khu trung tâm thương mại sầm uất.

Điều này cho thấy các hãng chấp nhận chi phí mặt bằng lớn để đổi lấy giá trị thương hiệu và sự chú ý của truyền thông. Chiến lược được các hãng xem là hiệu quả trong việc tiếp cận Gen Z và Millennials, thế hệ mua sắm dựa trên trải nghiệm và sự thấu hiểu thương hiệu, chứ không đơn thuần nhìn vào bảng thông số kỹ thuật.