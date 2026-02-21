Apple phát triển nhiều thiết bị lạ

Apple được cho đang tích cực phát triển nhiều sản phẩm tích hợp AI như kính thông minh, mặt dây chuyền và AirPods gắn camera.

Một mẫu kính Ray-Ban của Meta. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple đang đẩy nhanh quá trình phát triển 3 thiết bị đeo mới. Động thái này nhằm thâm nhập thị trường phần cứng tích hợp AI, lĩnh vực đang được OpenAI và Meta theo đuổi.

Những thiết bị Apple đang tích cực phát triển gồm kính thông minh, mặt dây chuyền và AirPods tích hợp AI. Cả 3 thiết bị được xây dựng xoay quanh trợ lý Siri, dựa vào môi trường xung quanh để hoạt động.

"AirPods và mặt dây chuyền được hình dung là các sản phẩm đơn giản hơn, trang bị camera độ phân giải thấp để hỗ trợ AI hoạt động, không chú trọng chụp ảnh hay quay video. Trong khi đó, kính mắt sẽ cao cấp và nhiều tính năng hơn", nhà phân tích Mark Gurman cho biết.

Khác biệt của Apple

Dựa trên tin đồn, CEO Tim Cook đã chia sẻ với nhân viên rằng Apple sẽ đẩy mạnh phát triển thiết bị AI, với việc nghiên cứu danh mục sản phẩm tích hợp công nghệ này.

"Thế giới đang thay đổi nhanh chóng", Bloomberg dẫn lời Cook trong cuộc họp với nhân viên Apple hồi đầu tháng 2.

Dù doanh số iPhone vẫn cao, Apple đang tụt hậu trước đối thủ trong cuộc đua AI. Về lâu dài, công nghệ này được kỳ vọng thay đổi cách mọi người sử dụng điện thoại.

Khác với Apple, Meta có kinh nghiệm phát triển kính AI thông minh, trong khi OpenAI cũng đang phát triển sản phẩm AI với sự giúp đỡ của Jony Ive, cựu Giám đốc Thiết kế Apple.

Kính thông minh Meta Ray-Ban Gen 2 AI. Ảnh: Bloomberg.

Với kính thông minh, Apple định vị đây là sản phẩm cao cấp, cạnh tranh với dòng kính của Meta. Thiết bị dự kiến tích hợp camera độ phân giải cao, hỗ trợ chụp ảnh và quay video.

Theo Gurman, sản phẩm đang được phát triển nội bộ với tên mã N50. Apple đã sản xuất nhiều nguyên mẫu cho nhóm kỹ thuật phần cứng để thử nghiệm. Công ty đặt mục tiêu sản xuất kính sớm nhất vào tháng 12, ra mắt năm 2027.

Tương tự hầu hết sản phẩm hiện tại của Meta, kính thông minh Apple sẽ không có màn hình. Người dùng dự kiến tương tác với thiết bị thông qua loa ngoài, micro và camera.

Một số tính năng trên kính gồm gọi điện, truy cập Siri, kích hoạt tác vụ dựa trên môi trường xung quanh, nghe nhạc và chụp ảnh. Apple muốn tạo khác biệt cho sản phẩm với 2 yếu tố chính: chất lượng sản xuất và công nghệ camera.

Những tính năng nổi bật

Theo một số nhân viên, Apple ban đầu phát triển kính bằng cách tích hợp linh kiện, camera vào gọng kính mua từ nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Apple thậm chí từng cân nhắc hợp tác sản xuất gọng kính, tương tự cách Meta hợp tác với EssilorLuxottica, hay Google hợp tác với Warby Parker Inc. Tuy nhiên gần đây, hãng quyết định tự phát triển gọng kính với nhiều kích cỡ, màu sắc khác nhau.

Theo Bloomberg, các nguyên mẫu ban đầu của kính được kết nối với iPhone và bộ pin rời, song những phiên bản mới hơn đã tích hợp linh kiện vào gọng. Sản phẩm sử dụng các vật liệu cao cấp, Apple đang cân nhắc bán kính với nhiều tùy chọn kiểu dáng.

Thiết bị dự kiến tích hợp 2 camera, một ống kính độ phân giải cao để chụp ảnh và quay video, ống kính còn lại dành riêng cho công nghệ thị giác máy tính. Tương tự Vision Pro, cảm biến này giúp sản phẩm ghi nhận ngữ cảnh môi trường xung quanh cho một số tác vụ.

Sự kiện ra mắt kính Apple Vision Pro. Ảnh: Shutterstock.

"Mục tiêu của kính là hoạt động như người bạn đồng hành AI hàng ngày, có khả năng hiểu những gì người dùng đang nhìn và làm trong thời gian thực.

Người đeo có thể nhìn và hỏi vật thể đó là gì, đồng thời nhận sự hỗ trợ cho các công việc hàng ngày, ví dụ như hỏi về các thành phần trong bữa ăn", Gurman mô tả.

Apple cũng phát triển một số tính năng nâng cao cho kính, chẳng hạn như đọc văn bản và chuyển thành dữ liệu kỹ thuật số, tạo lời nhắc theo ngữ cảnh... Trợ lý Siri có thể dẫn đường theo thời gian và vị trí thực tế, chẳng hạn như hướng dẫn người dùng đi qua tòa nhà hoặc chú ý phương tiện trên đường trước khi rẽ hướng.

Mặt dây chuyền và AirPods mới

Với những người không đeo kính hoặc không có nhu cầu mang thiết bị thông minh trước mắt, Apple cân nhắc phục vụ thị trường này khi phát triển 2 thiết bị đeo AI khác, gồm mặt dây chuyền và AirPods tích hợp camera.

Theo Gurman, đội ngũ thiết kế công nghiệp tại Apple nảy ra ý tưởng mặt dây chuyền trong quá trình phát triển kính mắt. Thiết bị này gợi nhớ đến Humane AI Pin, một sản phẩm thất bại. Tuy nhiên với Apple, đây không phải sản phẩm độc lập mà sẽ hoạt động cùng iPhone.

Về cơ bản, camera và micro trên mặt dây chuyền sẽ luôn hoạt động để gửi dữ liệu về iPhone và tương tác Siri. Thiết bị sẽ không có màn hình hay hệ thống hiển thị, sức mạnh xử lý phụ thuộc nhiều vào iPhone.

Hiện tại, nội bộ Apple vẫn cân nhắc về việc tích hợp loa lên mặt dây chuyền. Nếu trang bị loa, người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với sản phẩm, thậm chí gọi điện mà không cần iPhone hay AirPods.

Tương tự AirTag, mặt dây chuyền có thể kẹp vào quần áo hoặc gắn lên dây để đeo lên cổ. Sản phẩm có thể ra mắt sớm nhất vào năm sau.

Humane AI Pin. Ảnh: Bloomberg.

Đối với AirPods tích hợp camera, sản phẩm đã được phát triển trong một thời gian. Apple gần đây cũng liên tục bổ sung tính năng AI lên AirPods, chẳng hạn như dịch thuật trực tiếp.

Trong tương lai, Apple đặt mục tiêu phát triển kính thông minh với màn hình thực tế tăng cường (AR), mở rộng khả năng hiển thị và theo dõi thông tin.

Do vẫn trong giai đoạn phát triển, Gurman lưu ý các sản phẩm vẫn có thể bị hủy bỏ. Táo khuyết đã ngừng phát triển Apple Watch tích hợp camera. Những thử nghiệm nội bộ cho thấy ý tưởng này không thực tế do camera vướng tay áo, góc chụp không hữu ích.

Năm ngoái, Apple hủy dự án phát triển phiên bản giá rẻ của Vision Pro. Ban đầu, sản phẩm được xem là bước đệm hướng đến kính AR, song Táo khuyết quyết định tập trung vào kính thông minh truyền thống.

Ngoài thiết bị đeo, Apple đang phát triển nhiều thiết bị AI cho gia đình như màn hình thông minh tích hợp cánh tay robot, phiên bản mới của loa HomePod, cảm biến phục vụ an ninh và tự động hóa trong nhà.