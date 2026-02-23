Điều thú vị trên MacBook giá rẻ

Khác với những model còn lại, MacBook giá rẻ có thể sở hữu nhiều màu sắc tươi sáng như vàng, xanh lá cây, xanh dương.

Ảnh minh họa các màu sắc có thể xuất hiện trên MacBook giá rẻ. Ảnh: MacRumors.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết mẫu MacBook giá rẻ sắp ra mắt của Apple sẽ có nhiều màu sắc tươi sáng, nổi bật hơn những tông màu hiện có trên MacBook Pro và MacBook Air.

Theo Gurman, những màu sắc được Apple thử nghiệm trên sản phẩm trong năm qua gồm vàng nhạt, xanh lá cây nhạt, xanh dương, hồng, bạc và xám đậm. Tuy vậy, ông lưu ý có thể chỉ một số màu được bán chính thức.

Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là chiếc laptop nhiều màu sắc nhất của Apple trong thời gian gần đây. Năm 1999, hãng từng trình làng máy tính iBook G3 với các màu cam, xanh việt quất, chàm, than chì và chanh vàng.

Cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh đây sẽ là một trong những laptop đáng chú ý nhất đầu năm nay của Apple. Với giá dưới 1.000 USD , thiết bị dự kiến dùng chip xử lý iPhone (có thể là A18 Pro) thay vì chip M.

Tài khoản Weibo của chuyên gia rò rỉ (leaker) Instant Digital cho biết các màu sắc tương tự từng được Apple thử nghiệm trên MacBook Air M2, nhưng không được bán chính thức.

So với MacBook Pro hay MacBook Air, MacBook giá rẻ dự kiến có kích thước màn hình dưới 13 inch. Apple áp dụng quy trình sản xuất mới, nhanh hơn để cắt giảm chi phí nhưng không ảnh hưởng chất lượng sản phẩm.

"Tương tự tất cả máy tính Mac khác, thiết bị tên mã J700 này sẽ có khung nhôm, không phải nhựa dù giá thấp hơn.

Để sử dụng vật liệu cao cấp này, Apple đã phát triển quy trình sản xuất mới cho phép tạo vỏ máy nhanh hơn. Kỹ thuật này giúp tối ưu tốc độ, chi phí so với kỹ thuật đang được áp dụng trên dòng laptop hiện tại của Apple", Gurman nhấn mạnh.

Apple nhắm đến đối tượng sinh viên và doanh nghiệp với MacBook giá rẻ. Thiết bị dự kiến ra mắt sớm nhất vào ngày 4/3, thời điểm diễn ra sự kiện cho báo chí của Táo khuyết.

Đây không phải lần đầu xuất hiện tin đồn về MacBook giá rẻ. Tháng 6/2025, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple đang phát triển laptop 13 inch “giá phải chăng hơn” để cạnh tranh Chromebook và thu hút thêm người dùng.

Tháng 8/2025, DigiTimes cho biết MacBook giá rẻ sẽ trang bị màn hình 12,9 inch tương tự một số mẫu iPad Air và iPad Pro. Để so sánh, MacBook Air hiện nay sở hữu màn hình kích thước 13,6 inch.

Những đánh giá cho thấy hiệu năng của A18 Pro tương đương chip M1. MacBook mới có thể thay thế MacBook Air M1, thiết bị ra mắt từ năm 2020 nhưng vẫn được bán tại một số cửa hàng với giá khoảng 500 USD .