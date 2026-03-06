Google làm điều người dùng chờ đợi từ lâu trên Android

Kho ứng dụng Play Store sẽ hiển thị cảnh báo đối với những ứng dụng có thể tiêu tốn pin quá mức khi cài đặt vào điện thoại Android.

Những ứng dụng gây hao pin quá mức sẽ bị Google cảnh báo. Ảnh: Google.

Cuối năm ngoái, Google thông báo với người dùng và nhà phát triển về việc siết chặt kiểm soát đối với các ứng dụng tiêu hao pin smartphone bất hợp lý. Giờ đây, công ty bắt đầu thực hiện lời hứa đó.

Kể từ ngày 1/3, người dùng Play Store sẽ thấy hộp cảnh báo bằng văn bản trên danh sách các ứng dụng gây hao pin quá mức khi chạy ngầm.

"Ứng dụng này có thể tiêu hao pin nhiều hơn dự kiến ​​do hoạt động cao ở chế độ nền", dòng cảnh báo được chia sẻ trên Android Developers Blog, thông báo về việc triển khai chức năng mới.

Đó là một tuyên bố khá mơ hồ nhưng hiệu quả trong việc điểm mặt các app lạm dụng chức năng khoá màn hình một phần trên Android.

Chế độ khóa màn hình một phần khiến CPU của điện thoại vẫn hoạt động ngay cả khi màn hình tắt và người dùng không sử dụng ứng dụng đó một cách rõ ràng. Điều này làm tăng mức tiêu hao pin.

Google một mặt cho rằng cơ chế này cần thiết trong nhiều tình huống khác nhau, mặt khác thừa nhận nhiều ứng dụng đã lạm dụng, ngăn thiết bị chuyển sang chế độ ngủ và khiến hao tốn pin quá mức.

Hộp cảnh báo mới buộc các nhà phát triển phải lưu tâm giải quyết các vấn đề được chỉ ra. Ngoài ra, Google từng lưu ý rằng các ứng dụng nằm trong diện ‘có vấn đề’ có thể bị loại khỏi danh sách đề xuất trên Play Store. Rõ ràng là các nhà phát triển có động lực để tuân thủ các hướng dẫn của Android.

Tất nhiên, điều này mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Người dùng có thể mong đợi những ứng dụng hiệu quả hơn và có thể tránh được các app ngốn nhiều tài nguyên.

Dù bài viết của blog chính thức của Android đề cập thời điểm triển khai chức năng cảnh báo từ 1/3, vẫn chưa rõ lộ trình cụ thể dành cho toàn bộ thị trường.