Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Mobile

Google làm điều người dùng chờ đợi từ lâu trên Android

  • Thứ sáu, 6/3/2026 10:46 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Kho ứng dụng Play Store sẽ hiển thị cảnh báo đối với những ứng dụng có thể tiêu tốn pin quá mức khi cài đặt vào điện thoại Android.

Những ứng dụng gây hao pin quá mức sẽ bị Google cảnh báo. Ảnh: Google.

Cuối năm ngoái, Google thông báo với người dùng và nhà phát triển về việc siết chặt kiểm soát đối với các ứng dụng tiêu hao pin smartphone bất hợp lý. Giờ đây, công ty bắt đầu thực hiện lời hứa đó.

Kể từ ngày 1/3, người dùng Play Store sẽ thấy hộp cảnh báo bằng văn bản trên danh sách các ứng dụng gây hao pin quá mức khi chạy ngầm.

"Ứng dụng này có thể tiêu hao pin nhiều hơn dự kiến ​​do hoạt động cao ở chế độ nền", dòng cảnh báo được chia sẻ trên Android Developers Blog, thông báo về việc triển khai chức năng mới.

Đó là một tuyên bố khá mơ hồ nhưng hiệu quả trong việc điểm mặt các app lạm dụng chức năng khoá màn hình một phần trên Android.

Chế độ khóa màn hình một phần khiến CPU của điện thoại vẫn hoạt động ngay cả khi màn hình tắt và người dùng không sử dụng ứng dụng đó một cách rõ ràng. Điều này làm tăng mức tiêu hao pin.

Google một mặt cho rằng cơ chế này cần thiết trong nhiều tình huống khác nhau, mặt khác thừa nhận nhiều ứng dụng đã lạm dụng, ngăn thiết bị chuyển sang chế độ ngủ và khiến hao tốn pin quá mức.

Hộp cảnh báo mới buộc các nhà phát triển phải lưu tâm giải quyết các vấn đề được chỉ ra. Ngoài ra, Google từng lưu ý rằng các ứng dụng nằm trong diện ‘có vấn đề’ có thể bị loại khỏi danh sách đề xuất trên Play Store. Rõ ràng là các nhà phát triển có động lực để tuân thủ các hướng dẫn của Android.

Tất nhiên, điều này mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Người dùng có thể mong đợi những ứng dụng hiệu quả hơn và có thể tránh được các app ngốn nhiều tài nguyên.

Dù bài viết của blog chính thức của Android đề cập thời điểm triển khai chức năng cảnh báo từ 1/3, vẫn chưa rõ lộ trình cụ thể dành cho toàn bộ thị trường.

Hai nhà sáng lập Google tự tay làm nên tất cả

Kể về câu chuyện của 25 doanh nhân của thế giới, sách "Họ đã làm gì để thay đổi thế giới?" vừa là một “kho” tư liệu về tinh thần doanh nhân vừa là nguồn cảm hứng cho những ai muốn tự mình sáng tạo nên những điều ý nghĩa.

Google chặn gần 10 triệu lượt cài app nguy hiểm tại Việt Nam

Từ khi triển khai từ đầu năm 2025, hệ thống bảo vệ chống gian lận của Google ngăn chặn gần 10 triệu lượt cài ứng dụng nghi ngờ có mã độc, bảo vệ 2,17 triệu thiết bị Android.

11:08 12/2/2026

Cảnh báo khẩn tới một tỷ người dùng Android

40% điện thoại Android không còn được vá bảo mật, đối mặt nguy cơ mã độc đánh cắp dữ liệu tài chính, buộc người dùng cân nhắc nâng cấp thiết bị.

07:11 9/2/2026

Nguyễn Hiếu

Theo Android Authority

Ứng dụng gây tốn pin Google ứng dụng Android hao pin pin điện thoại

  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

Đọc tiếp

Samsung pha loi nguyen flagship Android hinh anh

Samsung phá lời nguyền flagship Android

09:34 11/1/2026 09:34 11/1/2026

0

Điện thoại Android đắt tiền thường bùng nổ doanh số trong giai đoạn đầu, giảm dần về cuối vòng đời. Samsung lần đầu phá vỡ được trật tự này.

Day la Android cho may tinh hinh anh

Đây là Android cho máy tính

10:00 31/1/2026 10:00 31/1/2026

0

Sự cố hy hữu từ nhân viên Google đã hé lộ những hình ảnh thực tế đầu tiên về "Aluminium OS" - dự án đầy tham vọng nhằm đưa hệ điều hành Android lên PC.

Ly do iPhone dat hon dien thoai Android hinh anh

Lý do iPhone đắt hơn điện thoại Android

14:40 1/2/2026 14:40 1/2/2026

0

Smartphone của Apple vẫn được coi là có giá trị sử dụng cao hơn về lâu dài, do đó người dùng sẵn sàng chi trả ở mức giá cao hơn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý