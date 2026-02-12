Google chặn gần 10 triệu lượt cài app nguy hiểm tại Việt Nam

Từ khi triển khai từ đầu năm 2025, hệ thống bảo vệ chống gian lận của Google ngăn chặn gần 10 triệu lượt cài ứng dụng nghi ngờ có mã độc, bảo vệ 2,17 triệu thiết bị Android.

Màn hình cài đặt của Google Play Protect.

Theo thống kê từ Google, chức năng bảo vệ chống gian lận Google Play Protect đã ngăn chặn 9,89 triệu lượt cài ứng dụng nghi ngờ có mã độc, bảo vệ 2,17 triệu thiết bị Android tại Việt Nam từ khi ra mắt đầu năm 2025 đến nay.

Google cũng hợp tác cùng chính quyền địa phương để xây dựng tính năng Xác thực Ứng dụng Chính phủ. Đến nay, có 122 ứng dụng chính phủ được xác thực trên Google Play, giúp người dùng Việt dễ dàng nhận diện các dịch vụ hợp pháp, tránh rủi ro lừa đảo mạo danh.

Số liệu được Google chia sẻ nhân Ngày Internet An toàn hơn (10/2). Bên cạnh các giải pháp công nghệ, công ty nhấn mạnh việc hợp tác với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để chia sẻ thông tin chống lừa đảo đến người dùng.

Tại Việt Nam, nhiều tính năng được kích hoạt mặc định cho người dùng dưới 18 tuổi ngay khi đăng nhập tài khoản Google cá nhân. Ví dụ, tính năng tìm kiếm an toàn (SafeSearch) được bật mặc định trên Google Search để lọc hoặc làm mờ nội dung phản cảm.

Trên YouTube, một số biện pháp bảo vệ cho thanh thiếu niên gồm đặt chế độ riêng tư cho video tải lên, tắt chế độ tự động phát (autoplay), nhắc nhở khi xem quá lâu hoặc đến giờ đi ngủ. Google cũng chặn quảng cáo nhắm mục tiêu và hạn chế các danh mục quảng cáo nhạy cảm với tất cả người dùng dưới 18 tuổi theo mặc định.

Song song các biện pháp tự động, Google cung cấp bộ công cụ kiểm soát linh hoạt, hỗ trợ phụ huynh quản lý các hành vi trực tuyến của con.

Trong đó, ứng dụng Family Link giúp phụ huynh kiểm soát các cài đặt an toàn, bao gồm phê duyệt hoặc chặn tải ứng dụng, đặt giới hạn sử dụng và xem vị trí thiết bị. Ứng dụng cũng tích hợp chế độ "Giờ học" (School time) để giảm xao nhãng khi học tập.

Giao diện ứng dụng Family Link. Ảnh: Google.

Trên YouTube, các biện pháp bảo vệ trẻ em được áp dụng linh hoạt theo độ tuổi. Cụ thể, trẻ 0-12 tuổi được cung cấp không gian độc lập với ứng dụng YouTube Kids, gồm các video chọn lọc thân thiện với gia đình, không có bình luận công khai hay tin nhắn riêng tư.

Đến giai đoạn chuyển tiếp, cha mẹ có thể chọn một trong 3 loại nội dung trên YouTube dựa trên mức độ trưởng thành của trẻ em như Khám phá, Khám phá thêm hoặc Hầu hết nội dung. Với tài khoản thanh thiếu niên (13-17 tuổi), YouTube áp dụng các biện pháp như đặt chế độ riêng tư cho video tải lên, tắt autoplay theo mặc định.

Thông qua công cụ Family Center trên YouTube, cha mẹ có thể liên kết tài khoản để nhận thông báo khi con tải lên video hoặc đăng ký kênh mới. Điều này giúp phụ huynh dễ dàng bắt chuyện về sở thích của con mà vẫn tôn trọng quyền riêng tư khi xem video.

Đặc biệt, phụ huynh có thể giới hạn thời lượng xem video ngắn (YouTube Shorts). Nền tảng cũng xây dựng khung tiêu chuẩn nội dung cao cho thanh thiếu niên, hạn chế đề xuất chủ đề nhạy cảm, có thể ảnh hưởng tiêu cực.

Gia đình có thể hỗ trợ thêm bằng cách khuyến khích con tương tác với các nhà sáng tạo giáo dục uy tín, giúp hệ thống nhận biết và ưu tiên hiển thị nội dung hữu ích.