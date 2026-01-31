Đây là Android cho máy tính

Sự cố hy hữu từ nhân viên Google đã hé lộ những hình ảnh thực tế đầu tiên về "Aluminium OS" - dự án đầy tham vọng nhằm đưa hệ điều hành Android lên PC.

Người dùng có thể chia cửa sổ, kéo thả và chia màn hình (split-screen) một cách mượt mà như trên PC hay Mac. Ảnh: 9to5Google.

Trang 9to5Google mới đây đã phát hiện một video rò rỉ khiến cộng đồng công nghệ “dậy sóng”. Trong khi cố gắng minh họa lỗi của trình duyệt Chrome, nhân viên Google vô tình quay lại toàn bộ màn hình của một hệ điều hành chưa từng được công bố. 9to5Google xác nhận đây chính là "Aluminium OS" - nền tảng được cho là phiên bản Android dành cho PC.

Dựa trên video rò rỉ, Aluminium OS không đơn thuần là một bản nâng cấp từ Android dành cho máy tính bảng. Hệ điều hành này sở hữu giao diện được tối ưu hóa hoàn toàn cho chuột và bàn phím, mang những nét tương đồng với Windows 11 và macOS.

Điểm nhấn lớn nhất là thanh Taskbar nằm ở cạnh dưới màn hình với các biểu tượng ứng dụng được căn giữa, mang lại cảm giác hiện đại và quen thuộc cho người dùng PC.

Ở phía trên cùng, thanh trạng thái (Status Bar) hiển thị các thông tin đặc trưng của Android như Wi-Fi, pin và thông báo. Đặc biệt, Google đã tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo bằng một nút bấm Gemini riêng biệt, cho phép người dùng kích hoạt trợ lý AI chỉ trong một cú nhấp chuột.

Aluminium OS là sự kết hợp giữa Android và ChromeOS. Ảnh: 9to5Google.

Từ lâu, Google đã duy trì hai hệ điều hành: Android cho thiết bị di động và ChromeOS cho máy tính giá rẻ. Tuy nhiên, rò rỉ này cho thấy một bước chuyển mình chiến lược. Aluminium OS chạy trên nền tảng Android 16 nhưng lại xuất hiện trên một chiếc Chromebook HP Elite Dragonfly (sử dụng chip Intel).

Điều này minh chứng cho tham vọng của Google trong việc hợp nhất sức mạnh của Android với khả năng làm việc của PC. Đáng chú ý, trình duyệt Chrome trên Aluminium OS không còn là phiên bản di động rút gọn mà là phiên bản đầy đủ, hỗ trợ các tiện ích mở rộng (extensions) - "vũ khí" quan trọng nhất vốn chỉ có trên PC.

Video rò rỉ được Android Authority chia sẻ cho thấy khả năng xử lý đa nhiệm linh hoạt. Người dùng có thể kéo thả, thay đổi kích thước ứng dụng và chia màn hình (split-screen) một cách mượt mà. Hệ thống quản lý cửa sổ này được đánh giá là chuyên nghiệp hơn hẳn chế độ "Desktop Mode" sơ sài từng xuất hiện trên các phiên bản Android trước đây.

Nếu Aluminium OS được hiện thực hóa, người dùng sẽ có một hệ điều hành nhẹ nhàng như Android, sở hữu kho ứng dụng khổng lồ từ Play Store, nhưng vẫn đủ đa dụng để thay thế laptop chạy Windows hay MacBook trong các tác vụ thường ngày. Dự kiến, thông tin chính thức về dự án này sẽ được Google tiết lộ nhiều hơn tại sự kiện ra mắt Android 16 vào cuối năm nay.