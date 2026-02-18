Dòng smartphone đáng chờ nhất năm nay

Smartphone màn hình gập sẽ đón nhận nhiều thiết kế mới, bên cạnh sự xuất hiện của iPhone Fold được người dùng chờ đợi.

Một số mẫu smartphone gập hiện nay. Ảnh: CNET.

Sau thời gian thử nghiệm và đánh giá độ phủ sóng thị trường, smartphone màn hình gập đang ngày càng phổ biến. Giới phân tích dự báo thị trường này sẽ tăng trưởng 2 chữ số vào năm 2026, khi các nhà sản xuất trình làng nhiều thiết bị mới.

Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, doanh số smartphone gập trong năm 2025 ước tính tăng 10% so với 2024. Sang năm 2026, mức tăng có thể mạnh hơn (30%) khi iPhone gập xuất hiện.

Ngoài smartphone gập đôi, các hãng như Samsung, Huawei còn phát triển smartphone gập ba, mở rộng thêm kích thước để sử dụng như tablet cỡ lớn. Kết hợp dự báo tích cực từ giới công nghệ, thị trường smartphone gập năm nay sẽ rất thú vị.

Dự báo tích cực

Theo CNET, Huawei gần như dẫn đầu xu hướng với những smartphone gập đột phá, chẳng hạn như model gập ba Mate XT (ra mắt trước Samsung) và mẫu gập nhỏ gọn Pura X.

Dữ liệu từ IDC cho thấy Huawei dẫn đầu thị trường smartphone gập Trung Quốc, thị phần quý III/2025 đạt 68,9%. Đây là con số rất lớn với bất cứ thương hiệu, đặc biệt khi thị trường máy gập chứng kiến nhiều đối thủ cạnh tranh, ngoài Samsung còn có Oppo, Vivo, Xiaomi...

Trong năm 2026, mọi ánh mắt sẽ dành cho iPhone màn hình gập (tạm gọi iPhone Fold). Thiết bị dự kiến đóng góp lớn vào doanh số smartphone gập toàn cầu trong năm 2026. Cụ thể, iPhone Fold có thể chiếm hơn 20% thị phần và 34% giá trị thị trường smartphone gập năm 2026, nhờ giá bán dự kiến 2.400 USD .

Huawei Mate XT. Ảnh: The Verge.

Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch mảng thiết bị khách hàng tại IDC, nhận định iPhone Fold sẽ đánh dấu bước ngoặt cho smartphone gập.

“Động thái này có khả năng tăng cường nhận thức về sản phẩm và thu hút sự quan tâm từ người dùng. Apple thường thúc đẩy phổ cập sản phẩm mới. Tuy smartphone gập sẽ tiếp tục thuộc phân khúc ngách về doanh số, đây sẽ là yếu tố thúc đẩy giá trị với hầu hết nhà sản xuất bởi giá bán trung bình đắt gấp 3 lần smartphone tiêu chuẩn”, Jeronimo nhận định.

Năm 2025, IDC dự đoán doanh số smartphone gập toàn cầu đạt 20,6 triệu chiếc, tăng 10% so với năm ngoái. Đến 2026, sự xuất hiện của iPhone Fold, Galaxy Z TriFold và Z Fold7 sẽ tạo đà tăng trưởng lớn.

Theo đó, thị trường smartphone màn hình gập năm 2026 dự kiến tăng trưởng 30% thay vì 6% như dự báo trước đây. Ngoài Apple và Samsung, những thiết bị của Huawei với nền tảng HarmonyOS Next sẽ xuất hiện phổ biến hơn.

Thêm lựa chọn cho người dùng

Dựa trên tin đồn, iPhone Fold sẽ có tỷ lệ tương đương quyển hộ chiếu. Theo CNET, điều này đồng nghĩa sẽ có 4 loại smartphone gập khác nhau vào năm 2026, mang đến nhiều lựa chọn cho những người muốn trải nghiệm thiết kế mới.

Hiện tại, smartphone gập dạng cuốn sách là kiểu máy phổ biến nhất. Một số model nổi bật trong phân khúc gồm Samsung Galaxy Z Fold7, Google Pixel 10 Pro Fold, Oppo Find N5 hay Honor Magic V5. Khi mở ra, chúng trở thành tablet cỡ nhỏ, khá phù hợp để duyệt web hay đọc sách nhờ tỷ lệ màn hình gần như vuông. Hàng loạt cải tiến trong công nghệ pin và bản lề giúp các hãng thu hẹp độ dày và giảm độ sâu nếp gấp, tạo trải nghiệm sử dụng tốt hơn.

Samsung Galaxy Z Flip7. Ảnh: The Verge.

Nhìn chung, smartphone gập cuốn sách vẫn sẽ phổ biến trong năm 2026, dành cho người thường xuyên làm việc trên điện thoại, cần màn hình lớn hơn thông thường nhưng không muốn mang riêng tablet. Tiếp theo là smartphone gập vỏ sò như Galaxy Z Flip7 hay Motorola Razr. Khi mở ra, thiết bị có kích thước tương đương smartphone tiêu chuẩn, khi gập lại thì nhỏ hơn để cho vào túi quần, túi xách.

Ngoài 2 kiểu dáng trên, năm 2026 có thể chứng kiến sự phổ biến của 2 thiết kế smartphone gập mới. Đầu tiên là smartphone gập ba, sở hữu kiểu dáng đa năng, linh hoạt nhất.

Những ví dụ cho smartphone gập ba gồm Samsung Galaxy Z TriFold và Huawei Mate XT. Dù vậy, 2 model trên đều có thiết kế khác biệt.

Cụ thể, Mate XT hỗ trợ 3 chế độ sử dụng khác nhau gồm smartphone thông thường, tablet cỡ nhỏ và tablet cỡ lớn, tỷ lệ màn hình 16:11 để làm việc và giải trí. Điều này đến từ thiết kế gập dạng chữ Z, có thể mở và cố định 2 phần màn hình 2 bên.

Thiết kế gập ba trên Samsung Galaxy Z TriFold (trái) và Huawei Mate XT. Ảnh: CNET.

Để so sánh, Galaxy Z TriFold chỉ có 2 chế độ: smartphone và tablet cỡ lớn (10 inch), do phần màn hình 2 bên được gập/mở theo chữ U. Về cơ bản, thiết bị hoạt động giống dòng máy tính bảng Galaxy Tab S, nhưng có thể gập gọn để cho vào túi quần.

Cuối cùng là smartphone gập cuốn sách nhưng tỷ lệ màn hình rộng, khi mở ra dễ liên tưởng đến quyển hộ chiếu. So với những thiết kế khác, tỷ lệ rộng giúp trải nghiệm xem phim tốt hơn, các dải đen không quá lớn. Huawei Pura X là ví dụ cho thiết kế này. Người dùng có thể nhớ đến Oppo Find N hay Google Pixel Fold, song chúng thực chất vẫn có tỷ lệ nghiêng về vuông, lần lượt 8,4:9 và 5:6, không phải rộng.

Ngược lại, màn hình 6,3 inch của Pura X có tỷ lệ 16:10, phù hợp để đọc báo và xem video. Theo đánh giá từ CNET, tỷ lệ này kết hợp tốt giữa tính di động và đa dụng. Người dùng có thể thoải mái cầm nắm, sử dụng khi mở máy, không quá cồng kềnh.

Huawei Pura X. Ảnh: The Verge.

Apple được đồn đoán sẽ chọn tỷ lệ rộng cho iPhone Fold. Samsung cũng đang phát triển smartphone với tỷ lệ màn hình 4:3. Theo tin đồn từ ETNews (Hàn Quốc), sản phẩm từ Samsung có thể trang bị màn hình ngoài 5,4 inch, hỗ trợ sạc không dây 25 W. Nếu ra mắt cùng Galaxy Z Fold và Z Flip thế hệ tiếp theo (dự kiến tháng 7), thiết bị từ Samsung thậm chí xuất hiện sớm hơn iPhone Fold, dự kiến trình làng trong tháng 9.

Dù smartphone gập vẫn đắt tiền, đặc biệt với kiểu dáng gập ba, đây vẫn là gia vị mới cho thị trường điện thoại gập, giúp tăng tính cạnh tranh và thêm lựa chọn cho người dùng.