Đây là iPhone bán chạy nhất năm nay

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn đã trở thành mẫu smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý I/2026.

Theo Counterpoint Research, doanh số bán iPhone tại Trung Quốc đã tăng 20% trong quý I/2026, với doanh thu từ iPhone tăng lên 85,3 tỷ USD so với mức 69,1 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo cũng cho thấy động lực chính trong quý này là mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn, xếp ngay sau đó là iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro.

Đặc biệt, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn chiếm tới 6% tổng số smartphone mới được bán ra trong quý I/2026, đưa thiết bị này trở thành chiếc điện thoại bán chạy nhất toàn cầu.

AppleInsider nhận định iPhone 17 bản thường đã mang lại một sự cân bằng hoàn hảo giữa chi phí và tính năng. Trong khi đó, mẫu iPhone Air thậm chí còn không lọt vào top 10 smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý I/2026.

Trước đó, tài khoản của chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station cho biết doanh số iPhone Air chỉ khoảng 700.000 chiếc bất chấp nhiều đợt giảm giá. Tại Trung Quốc, một thiết bị siêu mỏng từ thương hiệu nội địa chỉ bán được 50.000 chiếc, khiến kế hoạch ra mắt bản tiền nhiệm "rất bấp bênh".

Trên thực tế, nhu cầu iPhone Air thấp ngay khi lên kệ vào tháng 9/2025. Khảo sát từ KeyBanc Capital Markets tháng 10 năm ngoái cho thấy người dùng "hầu như không có nhu cầu" với thiết bị này.

Tương tự, nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo cho biết các nhà cung cấp được yêu cầu cắt giảm hơn 80% công suất từ khi thiết bị ra mắt đến đầu năm. Hiện tại, dây chuyền sản xuất iPhone Air được cho đã ngừng hoàn toàn.

Xếp sau dòng iPhone 17 là Samsung, với hai đại diện Galaxy A07 5G và Galaxy A17 5G. Ở vị trí thứ 6 là iPhone 16 thường, tiếp theo là hai mẫu điện thoại khác từ Samsung và Xiaomi Redmi A5.

Sức mua rất tốt này có thể sẽ là một trong những yếu tố thúc đẩy Apple chuyển sang chu kỳ ra mắt sản phẩm hai lần một năm. Theo các nguồn tin, bản Pro dự kiến sẽ trình làng vào mùa thu, bắt đầu với iPhone 18 Pro, sau đó mới tới phiên bản tiêu chuẩn sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2027.