Hãng Trung Quốc cao cấp hóa điện thoại tầm trung

Các hãng Trung Quốc sau nhiều năm có mặt tại Việt Nam, vẫn nỗ lực để nâng cao vị thế, bán smartphone ở giá cao hơn.

Các hãng Trung Quốc âm thầm nâng cấp để đưa sản phẩm tầm trung lên phân khúc cao hơn.

Quá trình nâng cấp thiết bị sau mỗi vòng đời là điều hiển nhiên. Đi kèm với đó, nhà sản xuất thường muốn tăng giá thiết bị, nhất là phân khúc tầm trung. Tuy nhiên, dòng Vivo V70 ra mắt đầu năm nay có bước nhảy vọt so với tiền nhiệm. Động lực thị trường, kèm với khủng hoảng linh kiện thúc đẩy quá trình “cao cấp hóa”, vốn đã âm thầm diễn ra.

Với giá 18 triệu đồng, chiếc Vivo V70 tiến vào phân khúc nơi người dùng có thể “cố thêm một chút” để mua được flagship như Galaxy S25 hay iPhone 17. Những trang bị hãng bổ sung phải đủ mạnh để thiết bị có thể cạnh tranh.

Kế hoạch của Vivo

Giống như các đối thủ như Galaxy A5x, Oppo Reno, Vivo V series cũng khởi điểm ở phân khúc tầm trung, 7-8 triệu đồng. Sau nhiều năm, hiện toàn bộ sản phẩm nói trên đều đã dịch chuyển lên tầm giá 12-15 triệu đồng. Quá trình diễn ra âm thầm, với biến động 500.000-1 triệu đồng ở mỗi lần ra mắt.

Riêng đầu năm nay, Vivo thể hiện rõ kế hoạch cao cấp hóa bằng việc đưa mẫu V70 lên giá 18 triệu đồng. Điều này diễn ra trong giai đoạn các hãng đều gặp khó khăn với khủng hoảng chip nhớ vì cuộc đua AI diễn ra trên toàn cầu. Tình hình mới khiến phân khúc bình dân có ít không gian “xoay sở” do chi phí sản xuất đã dồn vào linh kiện RAM, ROM. Diễn biến chung của thị trường là tăng giá, ngay cả ở những nhà sản xuất vốn định vị bản thân ở thế mạnh giá rẻ - cấu hình cao như Xiaomi, Realme.

Mẫu V70 chạm đến tầm giá 18 triệu đồng.

Vivo ra mắt dải flagship Vivo X với 3 mẫu, giá cao nhất 50 triệu đồng tại Việt Nam. Cách này giúp đẩy định vị thương hiệu, tạo bước giá đủ xa để dòng V trở nên tách biệt. Sản phẩm được “ké” một phần công nghệ và danh tiếng từ model đắt tiền hơn.

Cuối cùng, Vivo giới thiệu đồng thời chiếc V70FE, giá 14 triệu đồng. Bằng cách này, phân khúc cũ được tiếp quản bằng sản phẩm mới.

Phương án của Vivo không mới. Xiaomi, Oppo cũng liên tục tìm cách bổ sung lựa chọn đắt tiền hơn để lấp đầy các phân khúc cận cao cấp như Xiaomi T series hay Reno Pro. Trong đó, việc ra mắt flagship là bước đi quan trọng mà những nhà sản xuất này phải làm để tăng định vị thương hiệu.

Giá trị bổ sung

Chiến lược định giá là một phần, quá trình cao cấp hóa vẫn phụ thuộc vào sản phẩm. Bán giá cao hơn, nhà sản xuất phải cung cấp được những giá trị bổ sung xứng đáng với chi phí khách hàng bỏ ra.

Về phần cứng, mẫu V70 được trang bị pin Silicon Carbon bản mới với mật độ năng lượng cao. Thiết bị tập trung vào tính di động, mỏng 7,4 mm nhưng vẫn có pin 6.500 mAh, cao hơn 30-40% smartphone Apple, Samsung cũng cỡ. Giải pháp giúp tăng thời gian sử dụng lên 9-11 giờ với tác vụ hỗn hợp.

Camera cũng là trang bị bổ sung, thường bắt đầu được chú trọng khi vượt qua phân khúc tầm trung. Mẫu V70 được hỗ trợ bởi quang học từ Zeiss và phần cứng Sony, có chống rung. So với hầu hết điện thoại tầm trung, Vivo cung cấp được cụm camera đa dụng đủ 3 tiêu cự đến 85 mm để ghi hình trong nhiều điều kiện.

Dòng máy được trang bị thêm giải pháp hình ảnh, pin để cạnh tranh với iPhone đời trước.

Tuy nhiên, giới hạn phân khúc khiến các cảm biến ảnh của máy đều không quá lớn. Điều này sẽ thể hiện hạn chế khi chụp ảnh và quay video thiếu sáng, cần can thiệp bằng AI.

Về mặt phần mềm, nhà sản xuất cung cấp nhiều giả lập màu phim, tương tự tùy chọn ở máy Fujifilm như Classic Chrome, Classic Negative… vốn được yêu thích ở giới trẻ hiện tại. Trên thị trường, hiện chỉ có Oppo có trang bị giải pháp giống vậy.

Vivo không thường dùng sức mạnh hiệu năng để cạnh tranh. Tuy vậy, Snapdragon 7 gen 4 vẫn là bộ xử lý quen mặt, được đánh giá cao ở phân khúc tầm trung, cận cao cấp về tốc độ và khả năng tương thích game. V70 chỉ yếu thế khi đặt cạnh các mẫu flagship cũ giảm giá. Tuy nhiên, trong tình hình khan hiếm chip hiện tại, việc máy cao cấp hạ giá khó xảy ra.

So với các thế hệ trước, OriginOS là điểm cộng lớn của các thiết bị Vivo ra mắt gần đây. Giao diện mới hiện đại, được cập nhật thường xuyên và mang đến nhiều tùy chỉnh. Tuy vậy, máy vẫn ít công cụ AI tạo sinh “thời thượng” như các đối thủ và cần nhà sản xuất nâng cấp thêm trong tương lai.

Xu hướng tăng giá của smartphone đã được dự báo và có thể kéo dài. Hiện tại, những lựa chọn giá thấp ngày càng khan hiếm hoặc có chất lượng giảm sút. Mức giá 18 triệu đồng cho dòng V của Vivo gây bất ngờ, nhưng có thể trở thành “bình thường mới” trong 1-2 năm tới. Điều tương tự cũng có thể xuất hiện ở điện thoại Xiaomi, Oppo hay Samsung.

Đối thủ lớn nhất của những model này là iPhone đời cũ. Khi nâng lên mức 18-20 triệu đồng, khách hàng có thêm lựa chọn điện thoại Apple ra mắt năm trước. Chúng vẫn có cấu hình tốt, phần cứng cao cấp và iOS mượt mà. Đổi lại, các máy này thường thiếu công nghệ mới như camera đa tiêu cự, pin kém và vắng bóng AI.