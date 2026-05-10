Công nghệ

AirPods mới của kỷ nguyên AI lộ diện

  • Chủ nhật, 10/5/2026 11:15 (GMT+7)
Nguồn tin nội bộ tiết lộ phiên bản AirPods mới được tích hợp camera đang bước vào giai đoạn phát triển cuối cùng.

Tai nghe AirPods thế hệ mới sẽ tích hợp camera. Ảnh: Digital Trends.

Theo báo cáo từ cây viết Mark Gurman của Bloomberg, Apple đã bước vào giai đoạn phát triển cuối cùng cho mẫu AirPods tích hợp camera. Đây là một cột mốc quan trọng đối với thiết bị có khả năng là sản phẩm đầu tiên của Táo khuyết được thiết kế riêng cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Cụ thể, Mark Gurman dẫn nguồn tin nội bộ tiết lộ dự án này đã bước vào giai đoạn nguyên mẫu với thiết kế và tính năng gần như hoàn chỉnh. Với việc được trang bị camera, chiếc AirPods mới có thể quan sát không gian xung quanh người dùng và cung cấp thông tin.

Theo Gurman, camera này về cơ bản đóng vai trò như "đôi mắt" của trợ lý ảo Siri và không được thiết kế để chụp ảnh hay quay video. Được đặt ở cả hai bên tai nghe trái và phải, camera cho phép AirPods chụp lại các thông tin hình ảnh ở độ phân giải thấp.

Ngoại trừ phần cuống tai nghe được thiết kế dài hơn để chứa camera, tổng thể sản phẩm sẽ có ngoại hình tương tự như AirPods Pro 3.

Apple cũng đang nghiên cứu các ứng dụng khác cho hệ thống camera AI này như đưa ra lời nhắc cho người dùng dựa trên những gì camera nhìn thấy.

Ngoài ra, AirPods mới còn có thể sử dụng hình ảnh bên ngoài để cung cấp chỉ dẫn điều hướng tốt hơn. Ví dụ, AI có thể chỉ định một điểm mốc cụ thể ở phía trước khi thông báo cho người dùng thời điểm cần rẽ.

Để giải quyết lo ngại về quyền riêng tư nếu người dùng không muốn bị thiết bị điện tử ghi hình, Táo khuyết đã tích hợp một đèn LED nhỏ vào tai nghe.

Đèn báo hiệu này sẽ sáng lên khi dữ liệu hình ảnh đang được đẩy lên hệ thống lưu trữ đám mây. Tuy nhiên, với kích thước nhỏ gọn của AirPods mới, hiện vẫn chưa rõ đèn LED này sẽ có độ hiển thị như thế nào.

Apple đang kỳ vọng một nhu cầu khổng lồ đối với mẫu AirPods mới và đã huy động các nhóm vận hành làm việc hết công suất nhằm đảm bảo đủ nguồn cung linh kiện cho thời điểm ra mắt.

Tuy nhiên, Gurman nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn trong thời điểm hiện tại do tình trạng thiếu hụt chip nhớ và các loại silicon khác trên toàn ngành công nghệ toàn cầu.

Anh Tuấn

