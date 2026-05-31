Một dòng sản phẩm sắp biến mất vì bão giá

Thời kỳ huy hoàng của máy game cầm tay gần như trôi qua khi các sản phẩm liên tục tăng giá, kể cả Steam Deck và Nintendo Switch 2.

Giá khởi điểm hiện nay của Steam Deck cao gần gấp đôi so với phiên bản đầu tiên. Ảnh: The Verge.

Mới vài năm trước, người dùng chỉ cần khoảng 400 USD để sở hữu thiết bị cầm tay, hỗ trợ chơi hầu hết game trên máy tính. Từ khi Steam Deck ra mắt năm 2022, việc tiếp cận game cho máy tính trở nên phải chăng và tiện lợi hơn.

Sau 4 năm, Valve vừa tăng giá đáng kể sản phẩm. Phiên bản Steam Deck OLED 512 GB có giá tăng từ 550 lên 790 USD , trong khi tùy chọn 1 TB tăng từ 650 lên 950 USD . Công ty cho biết việc nâng giá đến từ chi phí bộ nhớ RAM và lưu trữ đắt hơn.

So với lúc mới ra mắt, tùy chọn Steam Deck rẻ nhất hiện nay đắt hơn gần gấp đôi. Đại diện hãng nhấn mạnh lý do khác dẫn đến tăng giá đến từ "các thách thức về logistics của ngành công nghiệp toàn cầu".

Tương tự, Nintendo Switch thế hệ đầu tiên có giá 300 USD . Sau khi giới thiệu Switch 2 và cân nhắc "những biến động thị trường", công ty Nhật Bản dự kiến tăng giá sản phẩm lên 500 USD , đắt hơn cả PlayStation 5 Slim bản không ổ đĩa tại thời điểm bán lần đầu.

Máy game cầm tay từng được xem là lựa chọn thay thế phải chăng hơn cho máy chơi game chuyên dụng (console) và PC. Tuy nhiên, mọi thứ đã xoay chuyển chỉ trong vài năm.

Theo The Verge, khoảng thời gian trên thậm chí không đủ để đối thủ xây dựng thương hiệu. Khi Microsoft nhận thấy người dùng chuyển từ Windows sang Linux vì Steam Deck, hãng nhanh chóng tung ra Xbox Ally X (hợp tác cùng Asus) nhưng với giá 1.000 USD . Con số này ngang ngửa PC thay vì máy game cầm tay hoặc console truyền thống.

Với giá 790 USD , Steam Deck có thể khiến Microsoft và những đối thủ chạy Windows dễ thở hơn. Nếu hầu bao lớn, người dùng hoàn toàn có thể chọn Xbox Ally X với nền tảng Windows quen thuộc, hiệu năng tốt và được cập nhật, vá lỗi thường xuyên.

Những model khác trên thị trường cũng không còn rẻ như trước. Lenovo Legion S hiện có giá khởi điểm 1.580 USD , tăng gần gấp đôi so với khi ra mắt ( 830 USD ). Legion Go 2 phiên bản chip Ryzen Z2 Extreme (giống Xbox Ally X) tăng giá từ 1.350 lên 2.000 USD .

MSI Claw 8 AI Plus cũng tăng giá từ 1.000 lên 1.300 USD . Theo The Verge, người dùng hiện nay hầu như không thể đơn giản mua rồi trải nghiệm sản phẩm, mà phải cân nhắc kỹ hơn khi muốn sở hữu máy game cầm tay với mức giá đắt đỏ.

Một yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường, khi Sony không còn mang game chơi đơn quy mô lớn lên PC. Những năm gần đây, Steam Deck được xem là thiết bị chơi game PlayStation di động tốt nhất.

Máy chơi game cầm tay không còn dễ tiếp cận như trước. Ảnh: The Verge.

Trên thực tế, máy chơi game không phải thiết bị duy nhất đắt lên. Theo The Verge, thời điểm tăng giá của Nintendo hay Valve thậm chí trễ hơn một số công ty khác.

"Chơi game trên console dần trở thành thú vui xa xỉ, dành cho thị trường ngách", biên tập viên Andrew Webster từ The Verge nhận định vào đầu tháng 5. Thời điểm đó, Sony và Microsoft liên tục tăng giá sản phẩm, Nintendo là cái tên trụ lại cuối cùng.

Theo Webster, việc tăng giá máy chơi game trái ngược với quá khứ, khi những thiết bị có xu hướng giảm giá theo thời gian. Ngoài chi phí phần cứng, thị trường game chứng kiến nhiều biến động khi các hãng trò chơi liên tục sa thải nhân viên, hủy dự án và đóng cửa studio.

Người chơi game PC cũng dễ dàng nhận thấy sở thích của họ sẽ đắt đỏ hơn. Ngoài giá RAM và ổ cứng tăng vọt, mọi nhà sản xuất chip cũng theo đuổi thị trường máy chủ AI, tạo nên tình trạng khan hiếm chip phổ thông.