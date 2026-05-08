MacBook Neo có thể tăng giá

Apple đối diện bài toán chi phí phức tạp do MacBook Neo bán chạy, buộc hãng sản xuất thêm hàng triệu máy.

MacBook Neo màu xanh lá. Ảnh: The Verge.

Theo nguồn tin từ Tim Culpan, cây viết từng làm việc cho Bloomberg, Apple đang cân nhắc loại bỏ tùy chọn rẻ nhất của MacBook Neo. Đây là một trong những giải pháp giúp công ty đối phó tình trạng chi phí sản xuất thiết bị tăng cao.

Hiện tại, MacBook Neo có giá 600 USD cho tùy chọn SSD dung lượng 256 GB. Trong khi đó, phiên bản 512 GB có giá 700 USD . Nếu tin đồn chính xác, thiết bị sẽ chỉ còn một mức dung lượng với giá 700 USD .

Apple đã áp dụng chiến lược tương tự trên 2 sản phẩm khác. Tùy chọn RAM 512 GB trên Mac Studio M3 Ultra bị loại bỏ từ tháng 3, trong khi mẫu Mac mini M4 với SSD 256 GB đã ngừng bán từ cuối tháng 4, nâng giá khởi điểm của sản phẩm từ 600 USD lên 800 USD .

Theo MacRumors, những quyết định này đến từ nhu cầu cao hơn dự kiến. Tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu cũng khiến chi phí linh kiện tăng, gây áp lực lớn lên nguồn cung.

Phát biểu trong buổi báo cáo tài chính ngày 30/4, CEO Tim Cook nhấn mạnh MacBook Neo giúp Apple đạt kỷ lục về doanh thu máy Mac trong quý tài chính thứ II, tính từ thời dịch bệnh Covid-19.

"Chúng tôi đang gặp khó khăn về nguồn cung MacBook Neo. Tuy đánh giá lạc quan trước khi ra mắt, chúng tôi đã đánh giá thấp sức hút của thiết bị", Cook chia sẻ.

Theo Culpan, Apple đang muốn đẩy mạnh sản xuất MacBook Neo. Hiện tại, người dùng đặt hàng thiết bị trên website hãng phải chờ 2-3 tuần để nhận máy, ít nhất tại Mỹ và một số thị trường khác.

Apple được cho đã tăng sản lượng thiết bị lên 10 triệu chiếc, gấp đôi so với dự báo ban đầu. Các đối tác sản xuất MacBook Neo là Quanta và Foxconn đang gấp rút hoàn thành đơn hàng từ nhà máy tại Việt Nam và Trung Quốc.

Thiết kế của MacBook Neo. Ảnh: The Verge.

Để đáp ứng sản lượng cao hơn, Apple cần nguồn cung chip A18 Pro mới từ TSMC, sản xuất trên tiến trình 3 nm thế hệ thứ 3 (N3P). Do nhu cầu lớn, lượng chip tồn kho đang cạn kiệt và cần sản xuất thêm.

Lô chip A18 Pro đầu tiên được sản xuất cách đây 2 năm. Nguồn tin cho biết TSMC không còn dây chuyền N3P dự phòng, do phần lớn công suất đã chuyển sang phục vụ khách hàng trong lĩnh vực AI.

Về lý thuyết, MacBook Neo trang bị cùng loại chip với iPhone 16 Pro. Tuy nhiên, bài toán chi phí của Apple phức tạp hơn do A18 Pro trên MacBook Neo bị vô hiệu hóa một nhân GPU. Trên thực tế, chúng được chọn lọc và tái sử dụng từ các lô chip hoàn chỉnh.

Đợt chip mới dự kiến cho ra phần lớn chip hoạt động đầy đủ, khiến chi phí sản xuất chip đắt hơn lô đầu tiên, chưa tính phụ phí do gia công gấp. Ngoài ra, giá DRAM cũng tăng cao kể từ đợt sản xuất ban đầu.

Nếu vẫn bán tùy chọn 256 GB cho MacBook Neo, Apple nhiều khả năng phải tăng giá sản phẩm. Để xoa dịu và tạo hứng thú với người dùng, Culpan cho biết hãng đang cân nhắc bổ sung màu sắc mới.

Hiện tại, MacBook Neo có 4 tùy chọn màu gồm bạc, hồng nhạt, vàng và xanh lá. Hãng vẫn chưa quyết định màu sắc mới cho giải pháp này.