VinDynamics ra mắt robot hình người tại sự kiện hàng đầu thế giới

Ngày 1/6, VinDynamics, công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup, giới thiệu robot hình người đầu tiên mang tên Dyno tại 2 sự kiện công nghệ và robotics hàng đầu thế giới.

Hội nghị Quốc tế về Robot và Tự động hóa (ICRA 2026) diễn ra từ 1/6 đến 5/6 tại Vienna (Áo) và Triển lãm Công nghệ Computex Taipei 2026 diễn ra từ 2/6 đến 5/6 tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Việc VinDynamics xuất hiện tại 2 sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình làm chủ công nghệ robot hình người, đồng thời khẳng định năng lực nghiên cứu và phát triển của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Tâm điểm tại các gian trưng bày của VinDynamics là Dyno - robot hình người thông minh được phát triển với định hướng trở thành trợ lý đa nhiệm trong môi trường sống hiện đại. Sở hữu nền tảng AI tiên tiến cùng hệ thống cảm biến nhận diện môi trường nhạy bén, Dyno được tối ưu cho các tác vụ an ninh, bảo vệ tại những khu đô thị, khuôn viên, tổ hợp dịch vụ. Mẫu robot còn được định hướng trở thành trợ lý gia đình với khả năng hỗ trợ thực hiện nhiều công việc thường nhật nhờ sải tay linh hoạt và khả năng thao tác khéo léo với vật thể.

Điểm nhấn đặc biệt tại ICRA 2026 và Computex 2026 là phần trình diễn ứng dụng thực tế của người máy Dyno trong vai trò hướng dẫn viên. Công nghệ người máy này từng được đưa vào thử nghiệm trước đó tại Vinpearl Safari Phú Quốc - một trong những công viên chăm sóc động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam. Trong môi trường ngoài trời đầy thách thức, Dyno thể hiện khả năng giao tiếp tự nhiên, thuyết minh bằng nhiều ngôn ngữ và phản hồi linh hoạt các câu hỏi, mang lại trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Quá trình thử nghiệm tại Vinpearl Safari cho thấy khả năng thích ứng của Dyno với các kịch bản dịch vụ thực tế, đồng thời mở ra tiềm năng ứng dụng robot hình người trong những lĩnh vực du lịch, dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Khả năng hoạt động ổn định trong môi trường thực tế, xử lý tình huống linh hoạt và tương tác trực tiếp với con người là những yếu tố quan trọng để robot hình người tiến gần hơn tới các ứng dụng thương mại trong tương lai.

Cũng tại 2 sự kiện, VinDynamics giới thiệu hệ sinh thái công nghệ robot toàn diện do đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Ngoài robot hình người hoàn chỉnh Dyno, công ty còn trưng bày 2 cấu phần cốt lõi có giá trị cao gồm động cơ chuyên dụng và bàn tay robot với khả năng thao tác linh hoạt đạt chuẩn quốc tế, cũng như giới thiệu bộ dữ liệu huấn luyện AI chuyên biệt được tối ưu hóa cho các kịch bản ứng dụng thực tế.

Robot hình người Dyno thử nghiệm thực tế tại Vinpearl Safari Phú Quốc.

Việc làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị trong lĩnh vực robot hình người từ phần cứng đến phần mềm, thiết kế cơ khí tới trí tuệ nhân tạo, là minh chứng rõ nét cho năng lực nghiên cứu và phát triển vượt trội của đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Nỗ lực của VinDynamics đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược mở rộng toàn cầu, hợp tác công nghệ dài hạn với các tập đoàn công nghệ, viện nghiên cứu, doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực robotics và AI, qua đó từng bước đưa công nghệ robot do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển tham gia sâu hơn vào chuỗi công nghệ toàn cầu.

Ông La Mạnh Hùng, Chủ tịch VinDynamics, chia sẻ: “Sự kiện giới thiệu Dyno tại ICRA 2026 và Computex 2026 không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng đối với VinDynamics, mà còn thể hiện khát vọng của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong việc tham gia vào một trong những lĩnh vực công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Với niềm tin robot hình người sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống, VinDynamics đang tập trung phát triển các công nghệ có khả năng ứng dụng thực tiễn, lấy con người làm trung tâm”.

VinDynamics được thành lập vào tháng 9/2025, là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực robot hình người thuộc Tập đoàn Vingroup, với tầm nhìn phát triển các robot đa năng, lấy con người làm trung tâm và có khả năng tích hợp liền mạch vào đời sống hàng ngày cũng như mở rộng triển khai trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường robot hình người toàn cầu được dự báo đạt quy mô hàng chục nghìn tỷ USD vào năm 2050 nhờ sự bùng nổ của AI, cảm biến, tự động hóa, sự xuất hiện của VinDynamics tại ICRA 2026 và Computex 2026 tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam trong xu hướng công nghệ chiến lược của thế kỷ 21.